Arm Holdings se desploma un 40% en medio de la venta masiva, ¿Es ahora una compra sólida?

Los semiconductores son una de las tecnologías más esenciales en el planeta. Permiten desde termostatos hasta teléfonos inteligentes y vehículos autónomos. Ahora, la inteligencia artificial (IA) demanda aún más rendimiento. Estos productos de alto rendimiento son tan importantes que existe tensión geopolítica entre EE.UU. y China relacionada con prohibiciones de importación y exportación y Taiwán, donde se fabrica la mayoría de los semiconductores del mundo.

Debido a la alta demanda y los vientos favorables, muchas acciones de la industria, incluida Arm Holdings (NASDAQ: ARM), despegaron en 2024. El entusiasmo llevó la valoración de Arm a niveles estratosféricos, pero la reciente venta masiva en el mercado ha hecho que Arm caiga casi un 40% desde sus máximos recientes, como se muestra a continuación.

Gráfico de ARM

Arm es un tipo diferente de empresa de semiconductores, y esto es una gran ventaja. Examinemos qué hace y si la disminución es una oportunidad dorada.

¿Por qué el modelo de negocio de Arm es tan deseable?

Arm Holdings es una empresa de semiconductores que en realidad no produce semiconductores. En lugar de eso, Arm diseña la "infraestructura" para las chips de unidades de procesamiento central (CPU) que sus clientes, como Apple, Samsung, Alphabet, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), utilizan como modelo para la construcción. Luego, Arm recibe pagos por licencias y regalías basadas en la cantidad de productos vendidos. La cantidad acumulada de chips habilitados por Arm es de 287 mil millones, y capturan el 99% del mercado global de teléfonos inteligentes.

Debido a que Arm no es un fabricante, sus resultados financieros se asemejan a los de una empresa de software debido a tres características:

Arm no necesita invertir mucho capital en fábricas y equipos (conocido como gastos de capital) como lo hacen otras empresas de semiconductores. Arm gasta menos del 5% de sus ingresos en capex, mientras que Taiwan Semiconductor, por ejemplo, gasta rutinariamente más del 30%. Debido al pequeño gasto en capex, Arm convirtió el 20% de los ingresos, o $709 millones, en flujo de efectivo libre en los últimos 12 meses.

En cuanto al margen bruto, Arm se compara favorablemente con empresas de software como Palantir Technologies (NYSE: PLTR) y está muy por delante de otras acciones de semiconductores, como se muestra a continuación.

Gráfico de Margen Bruto de ARM

Un alto margen bruto generalmente significa que una empresa puede convertir más crecimiento de ventas incremental en ganancias netas.

Finalmente, los ingresos de Arm no solo son recurrentes; también se aprovechan de los productos heredados. Cuando Arm crea un nuevo producto para un nuevo caso de uso, sus diseños antiguos aún se venden. Como se muestra a continuación, esto permite a la empresa "apilar" nuevas ventas sobre las antiguas.

Continúa la historia

Fuente de la imagen: Arm Holdings.

Las regalías de los productos más antiguos son excepcionales para la línea de fondo, ya que los costos de investigación y desarrollo fueron pagados hace años. Este modelo de negocio es excelente para la rentabilidad.

¿Es una buena compra la acción de Arm Holdings ahora?

Con su deseable modelo de negocio y vientos favorables, no es de extrañar que los inversores hayan elevado el precio de las acciones desde su precio de IPO de septiembre de 2023 de $51 a más de $180 por acción. Sin embargo, la valoración sigue siendo importante. En su pico, las acciones de Arm se negociaron por más de 50 veces las ventas. La reciente venta redujo esto a 34 y el precio de las acciones a menos de $115; sin embargo, esto sigue siendo costoso.

Muchos inversores y analistas consideran a Palantir como sobrevalorado. Como se muestra a continuación, la relación precio-ventas (P/S) de Arm sigue siendo un 25% más alta que la de Palantir después de la corrección reciente.

Gráfico de P/S de ARM

Arm es una empresa excelente que probablemente hará que los inversores obtengan ganancias sustanciales a largo plazo, pero las acciones podrían seguir cayendo a corto plazo debido a la valoración. Hay herramientas que los inversores pueden utilizar para gestionar el riesgo a corto plazo, como el promedio de costos en dólares, comprar en las caídas o simplemente esperar pacientemente a que la valoración caiga. Cuando lo haga, estaré listo para actuar.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Bradley Guichard tiene posiciones en Alphabet, Arm Holdings y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Apple, Nvidia, Palantir Technologies y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Arm Holdings se desploma un 40% en medio de la venta masiva, ¿es una compra sólida ahora? fue publicado originalmente por The Motley Fool

