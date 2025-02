Argentina reza por su hijo nativo Francisco, el primer papa latinoamericano en la historia.

BUENOS AIRES (AP) — “Francis, the city prays for you.”

Esas fueron las palabras proyectadas en el monumento más icónico de Buenos Aires, el Obelisco, durante el fin de semana mientras católicos de toda Argentina se acercaban a iglesias para rezar por la recuperación del Papa Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia.

Esto ocurre mientras el papa, nativo de Argentina, sigue en condición crítica el domingo con una seria infección pulmonar en un hospital de Roma, donde fue ingresado el 14 de febrero.

En su último informe sobre la condición de salud de Francisco, el Vaticano informó el domingo que el papa estaba consciente pero aún recibiendo “altos flujos” de oxígeno suplementario después de pasar por una crisis respiratoria y transfusiones de sangre.

Su precaria salud ha llevado a personas de fe de todo el mundo a rezar por su pronta recuperación. Pero en Argentina, donde una vez sirvió como obispo, la preocupación es especialmente alta, a pesar de que no ha regresado a su país desde su ascenso al papado en 2013.

Entre ellos se encontraba el sacerdote católico Lorenzo de Vedia, quien dijo que Francisco fue el “papa que hizo que la Iglesia volviera al evangelio” durante una misa vespertina el sábado en Buenos Aires.

“Él ha tenido la gran capacidad de trascender el sueño de Jesús: que la Iglesia es pobre y está hecha para los pobres”, dijo.

De Vedia fue acompañado por muchos otros que conocían a Francisco y dicen que el líder religioso siempre puso la iglesia al servicio de los más vulnerables.

Se celebraron misas por la salud de Francisco en todo el país sudamericano el domingo. El lunes, se planea una gran misa en la Plaza Constitución de la capital, otro de los lugares donde el papa, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, una vez se mezcló en las calles con personas afectadas por la crisis económica en curso de Argentina.

Algunos de los líderes de la región también enviaron mensajes a Francisco. El presidente colombiano Gustavo Petro lo llamó “un verdadero amigo, uno de esos que luchan toda su vida”.

Francisco agradeció a los bienhechores en una publicación en X, anteriormente Twitter, el sábado.

“Recientemente he recibido muchos mensajes de cariño y me han impactado especialmente las cartas y dibujos de niños. ¡Gracias por su cercanía y por las oraciones consoladoras que he recibido de todo el mundo!” escribió.