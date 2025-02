ArcBest, escasez de volumen en la industria LTL

ArcBest’s asset-based tonnage decreased by 11% y/y in January, marking a nearly 30% drop on a two-year basis. Financial results within the less-than-truckload industry are facing constraints as the industrial economy continues into its third year of a downturn. ArcBest has been focusing on improving profitability by adjusting its freight mix, emphasizing efficiency, and implementing cost-cutting initiatives. However, the company requires more volume to see the full benefits of these efforts.

Even though the Fort Smith, Arkansas-based transportation and logistics provider reported fourth-quarter adjusted earnings per share of $1.33, exceeding the consensus estimate by 28 cents, it was significantly lower compared to the previous year by $1.14. The adjusted earnings excluded various one-off expenses such as acquisition-related costs, technology pilot programs, equipment write-downs, and a lower-than-expected earnout from the acquisition of truck broker MoLo in 2021.

ArcBest’s asset-based unit, which includes results from its less-than-truckload subsidiary ABF Freight, saw a decline in revenue of 7.6% y/y, with tonnage per day decreasing by 7.3%. This was somewhat offset by a 0.6% increase in revenue per hundredweight. A decrease in weight per shipment by 6.3% drove the increase in the yield metric. Contractual price increases averaged 4.5% in the quarter, slightly lower than in recent periods.

The company stated that higher interest rates and a soft industrial backdrop have negatively impacted demand for heavier shipments. Additionally, there has been a decrease in movements of large household goods and some loss of market share to the truckload industry, particularly in shipments ranging from 7,500 to 20,000 pounds. The winter storms in January led to the highest rate of terminal closures since 2014.

The asset-based segment recorded an adjusted operating ratio of 92%, 430 basis points worse y/y but 100 bps better than management’s sequential guidance. Salaries, wages, and benefits expenses increased by 230 bps y/y. The company implemented a 2.7% annual increase in wages and benefits for union employees, contributing to the rise in expenses. ArcBest has been focusing on cost-saving initiatives and plans to utilize AI and machine learning tools to enhance employee productivity.

The asset-light unit, which includes truck brokerage, reported an operating loss for the sixth consecutive quarter. Revenue decreased by 9% y/y, attributed to a decline in loads and revenue per load. The unit is expected to record an operating loss in the first quarter as well. ArcBest forecasted net capex of $225 million to $275 million for 2025, with a significant portion allocated to equipment and real estate projects.

Shares of ARCB were down 0.4% on Friday compared to the S&P 500. The outlook for the LTL industry remains dependent on an increase in volume and assistance from the industrial complex.

El tonelaje basado en activos de ArcBest disminuyó un 11% interanual en enero, lo que representa una caída de casi el 30% en dos años. Los resultados financieros en la industria de menos de carga completa se enfrentan a restricciones a medida que la economía industrial continúa en su tercer año de recesión. ArcBest se ha centrado en mejorar su rentabilidad ajustando su mezcla de fletes, enfatizando la eficiencia e implementando iniciativas de reducción de costos. Sin embargo, la empresa requiere más volumen para ver los beneficios completos de estos esfuerzos.

A pesar de que el proveedor de transporte y logística con sede en Fort Smith, Arkansas, informó ganancias ajustadas por acción en el cuarto trimestre de $1.33, superando la estimación de consenso en 28 centavos, fue significativamente menor en comparación con el año anterior en $1.14. Las ganancias ajustadas excluyeron varios gastos excepcionales como costos relacionados con adquisiciones, programas piloto de tecnología, amortizaciones de equipos y un pago variable menor al esperado de la adquisición del corredor de camiones MoLo en 2021.

La unidad basada en activos de ArcBest, que incluye resultados de su filial de carga completa ABF Freight, registró una disminución en los ingresos del 7,6% interanual, con una disminución en el tonelaje por día del 7,3%. Esto fue compensado en cierta medida por un aumento del 0,6% en los ingresos por cada cien libras. Una disminución en el peso por envío del 6,3% impulsó el aumento en la métrica de rendimiento. Los aumentos de precio contractuales promediaron el 4,5% en el trimestre, ligeramente inferiores a los periodos recientes.

La compañía declaró que las tasas de interés más altas y un panorama industrial débil han impactado negativamente la demanda de envíos más pesados. Además, ha habido una disminución en los movimientos de artículos grandes para el hogar y una pérdida de participación en el mercado en la industria del camión completo, especialmente en envíos que van desde las 7,500 a las 20,000 libras. Las tormentas de invierno en enero llevaron a la mayor tasa de cierres terminales desde 2014.

El segmento basado en activos registró un ratio operativo ajustado del 92%, 430 puntos básicos peor interanual pero 100 pb mejor que la guía secuencial de la gerencia. Los gastos de salarios, sueldos y beneficios aumentaron en 230 pb interanual. La compañía implementó un aumento anual del 2,7% en salarios y beneficios para empleados sindicales, contribuyendo al aumento de los gastos. ArcBest se ha centrado en iniciativas de ahorro de costos y planea utilizar herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la productividad de los empleados.

La unidad basada en activos livianos, que incluye corretaje de camiones, reportó una pérdida operativa por sexto trimestre consecutivo. Los ingresos disminuyeron un 9% interanual, atribuido a una disminución en cargas y en ingresos por carga. Se espera que la unidad registre una pérdida operativa en el primer trimestre también. ArcBest pronosticó una inversión en activos netos de $225 millones a $275 millones para 2025, destinando una parte significativa a equipos y proyectos inmobiliarios.

Las acciones de ARCB cayeron un 0,4% el viernes en comparación con el S&P 500. El panorama para la industria de menos de carga completa sigue dependiendo de un aumento en el volumen y la asistencia del complejo industrial.