Aranceles de Trump: Cómo el Reino Unido se encuentra en una posición sólida en el comercio con EE. UU. | Noticias de Dinero

¿Y si Gran Bretaña se ha navegado casi enteramente por accidente en una de las mejores posiciones posibles, mientras que Donald Trump se embarca en una guerra comercial con casi todos sus socios económicos?

Me doy cuenta de que esto podría, al principio, sonar un poco extraño. Después de todo, cuando el mundo se enfrenta a medidas económicamente destructivas (los aranceles generalizados son inevitablemente destructivos de valor, al menos a corto plazo) es difícil ver muchas victorias. Además, cuando se trata de Donald Trump, nadie, incluyendo su propio gabinete y personal, puede predecir con certeza lo que sucederá a continuación. Consideren la montaña rusa sobre los aranceles en los últimos días solamente.

Aún así, el hecho sigue siendo que de todos los países y regiones en el mundo, Gran Bretaña parece mucho menos probable que la mayoría de enfrentar el tipo de aranceles perentorios que el presidente está ansioso de imponer.

Para ver por qué, ayuda recordar que lo que más odia el Sr. Trump por encima de todo es el déficit comercial: cuando importas más bienes (y parece que son principalmente bienes lo que le preocupa) de otro país de lo que envías en retorno.

América tiene un enorme déficit comercial con China y con México también, por no mencionar un déficit más pequeño pero no insignificante con Canadá. Cuando el presidente habla sobre las razones de sus aranceles, a veces menciona las importaciones ilegales de fentanilo, pero, más a menudo, hace referencia al tamaño de los déficits comerciales. Él quiere que América produzca más cosas internamente y absorba menos cosas del extranjero.

Podríamos tener una larga conversación (y sospecho que probablemente tendremos una larga conversación en los próximos meses) sobre en qué medida los déficits son, per se, algo malo. Pero a corto plazo, enfoquémonos en el Reino Unido y sus fortalezas en este juego.

En primer lugar, dado que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, no enfrentará automáticamente los mismos términos comerciales que sus vecinos en el continente. Si EE. UU. impone aranceles a la UE, Gran Bretaña no necesariamente los enfrentará.

En segundo lugar, si hay un país en el mundo con déficits comerciales aún más grandes que EE. UU., es Gran Bretaña. Este país se ha desindustrializado aún más rápido que Estados Unidos, con el resultado de que a diferencia de la UE, Canadá o México, Gran Bretaña es uno de los pocos países en el mundo que importa más bienes de América de los que América importa de él.

En los últimos meses, el nuevo gobierno laborista ha comenzado a mejorar su relación con China. La canciller Rachel Reeves realizó una misión de diplomacia financiera a Beijing el mes pasado. Y a diferencia de casi todos los demás países industrializados del mundo desarrollado, Gran Bretaña no ha impuesto aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos.

Muchos diplomáticos han alzado las cejas sobre esto, pero en caso de que América quiera hacer un trato con Gran Bretaña, este es precisamente el tipo de cosa que el gobierno podría revertir rápidamente: “Oh, bueno entonces, a cambio de este acuerdo comercial, estamos dispuestos a imponer esos aranceles a China, los que todos los demás ya han introducido.”

Lo curioso de estas tres fortalezas es que, en primer lugar, hasta hace poco muchos habrían visto cada una de ellas: el Brexit, nuestra desindustrialización y nuestro acercamiento a China, como debilidades en lugar de fortalezas. Ciertamente no formaban parte de ningún plan estratégico grande.

A pesar de todo, el Reino Unido se encuentra en una posición inesperadamente propicia cuando se trata de negociar con Estados Unidos. Tiene más posibilidades que la mayoría de naciones de actuar como puente diplomático entre América y Europa. Sus posibilidades de sellar ese tan aclamado acuerdo comercial con EE. UU. han mejorado en lugar de deteriorarse. De hecho, me han dicho que los principales miembros de la administración creen que un acuerdo comercial con el Reino Unido podría ser sellado en cuestión de meses.

Si eso realmente se materializa, está por verse. Después de todo, si hay algo que no puedes predecir cuando se trata de Donald Trump es, bueno, cualquier cosa.