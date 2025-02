Aranceles de Trump amenazan con trastornar el orden económico global

El movimiento del presidente Trump este fin de semana para imponer aranceles generalizados a Canadá, México y China está amenazando con fracturar el sistema de comercio global y un orden económico mundial que una vez giraba en torno a una economía estadounidense que valoraba la inversión abierta y los mercados libres. La velocidad y el alcance de los aranceles a la importación que el Sr. Trump dio a conocer en órdenes ejecutivas el sábado generaron críticas generalizadas de muchos legisladores, economistas y grupos empresariales, que atacaron las acciones como una negligencia económica. Advertieron que los aranceles, que se impusieron en respuesta a las preocupaciones del Sr. Trump sobre el contrabando de fentanilo y la inmigración ilegal, podrían inflamar la inflación, perjudicar a las industrias estadounidenses y hacer que China sea aún más poderosa como centro mundial de comercio. El Sr. Trump defendió los aranceles el domingo mientras reconocía que podría haber algunas consecuencias negativas. “¿HABRÁ ALGÚN DOLOR? SÍ, QUIZÁS ¡Y QUIZÁS NO!”, escribió en las redes sociales. Las órdenes ejecutivas significan que el martes a las 12:01 a. m., todos los bienes importados de Canadá y México estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento, excepto los productos energéticos canadienses, que enfrentarán un arancel del 10 por ciento. Todos los bienes chinos también enfrentarán un arancel del 10 por ciento. Canadá y México han prometido responder rápidamente con aranceles propios, y China dijo que tomará “contramedidas” no especificadas para salvaguardar sus intereses. Hablando en NewsNation el domingo, el asesor comercial sénior del Sr. Trump, Peter Navarro, dijo que era poco probable que los aranceles se detuvieran en el último minuto. “La magnitud de este problema en particular es enorme”, dijo Navarro, señalando que las drogas que ingresan a Estados Unidos y matan a estadounidenses. “Es hora de detener la matanza”. Aunque los aranceles de Trump fueron claramente anunciados durante meses, fueron más amplios de lo que muchos analistas esperaban. Los principales asesores económicos del presidente, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han defendido el uso de aranceles, pero han sugerido que se usarían como herramienta de negociación o que deberían implementarse gradualmente para dar tiempo a las empresas a adaptarse. “La pistola arancelaria siempre estará cargada y sobre la mesa pero rara vez se disparará”, escribió Bessent en una carta a los socios de su fondo de cobertura Key Square Group el año pasado. Pero Trump no dudó en usar aranceles como un arma contra los mayores socios comerciales de Estados Unidos, imponiendo gravámenes generalizados que afectarán desde piezas de automóviles hasta aguacates. Los economistas dijeron que el dolor de una guerra comercial creciente podría manifestarse en forma de un crecimiento económico más lento y precios más altos. “El aumento resultante de la inflación en Estados Unidos debido a estos aranceles y otras medidas futuras será más rápido y mayor de lo que inicialmente esperábamos”, dijo Paul Ashworth, economista principal de América del Norte en Capital Economics. Trump está utilizando una ley de seguridad nacional raramente aplicada, conocida como la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional, para justificar legalmente la imposición de aranceles a países con acuerdos comerciales con Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump presionó por una reescritura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había criticado como el peor acuerdo comercial de la historia, y finalmente firmó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. También alcanzó un acuerdo comercial con China que requería que Beijing comprara cierto nivel de productos de Estados Unidos. Esas promesas no se cumplieron. La justificación legal de Trump para los aranceles probablemente será impugnada en los tribunales estadounidenses. También podría disuadir a otros países de negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos por temor a que el presidente pudiera eliminarlos arbitrariamente utilizando sus poderes de emergencia. “Si el presidente puede, con un solo golpe de pluma y sin motivo válido, trastornar completamente una cadena de suministro norteamericana que ha estado en su lugar durante más de 30 años, ¿por qué un gobierno extranjero estaría dispuesto a gastar todo el capital político necesario para celebrar un acuerdo comercial?”, dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía y comercio del Instituto Cato, que apoya el libre comercio. Lincicome agregó que la nube de incertidumbre que Estados Unidos estaba lanzando sobre el comercio internacional solo beneficiaba a China, que los republicanos y demócratas consideran en su mayoría un adversario económico. Trump ya ha amenazado con imponer un arancel universal a todas las importaciones, junto con aranceles adicionales a la Unión Europea. Estas acciones podrían alentar a más países a profundizar los lazos económicos con China. Aunque los aranceles podrían perjudicar a la economía ya débil de China, la interrupción de las cadenas de suministro de EE. UU. y los planes de Trump de alejarse de las inversiones en energía limpia y vehículos eléctricos podrían beneficiar en última instancia a la segunda economía más grande del mundo. “Pekín ha buscado durante mucho tiempo formas de sembrar discordia entre Estados Unidos y sus aliados, y los aranceles a los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos facilitan mucho esto”, dijo Jonas Nahm, profesor en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y execonomista de política industrial en la administración Biden. En teoría, el Congreso podría intentar tomar medidas para anular los aranceles, pero no parece haber voluntad política para tal esfuerzo. Los demócratas, que también tienden a abrazar medidas proteccionistas en el comercio, criticaron las acciones de Trump como imprudentes pero tienen poca influencia porque están en minoría en el Congreso. El senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la minoría, dijo que “sería bueno si Donald Trump comenzara a concentrarse en bajar los precios en lugar de hacerlos subir”. La mayoría de los legisladores republicanos, que tradicionalmente tienen profundas preocupaciones sobre los aranceles, se quedaron callados o parecieron alinearse con Trump. Uno de los pocos disidentes fue el senador Rand Paul, republicano de Kentucky. “Los conservadores solían estar unidos contra los nuevos impuestos”, escribió Paul en las redes sociales. “Impuesto al comercio significará menos comercio y precios más altos”. El representante Don Bacon de Nebraska, quien representa un distrito ganado por Kamala Harris el año pasado y sigue siendo uno de los republicanos más vulnerables en la Cámara, también expresó escepticismo sobre la política. Dijo que estaba confundido acerca de usar aranceles para negociar un mejor acuerdo comercial con Canadá. “Ya teníamos un acuerdo comercial y era un buen acuerdo comercial”, dijo en CNN. “Es difícil para mí cuadrar ese círculo. Veremos cuáles son los impactos en las próximas semanas, tal vez sea una oportunidad para replantear en qué punto estamos”. Bacon no criticó abiertamente a Trump, pero trató de ofrecer algunos consejos cuidadosamente redactados. “Sugiero enfocarse en China y Rusia”, dijo. La resistencia de los principales grupos empresariales que se han estado preparando para los aranceles ha sido menos restringida. Destilados, automóviles y productos agrícolas estadounidenses son objetivos fáciles para la represalia de Canadá, México y China, y los aranceles de represalia podrían golpear a la economía estadounidense. Los grandes grupos de presión instaron a la administración Trump a considerar otras formas de abordar las preocupaciones fronterizas y del fentanilo y advirtieron que los aranceles solo perjudicarían a los trabajadores y empresas estadounidenses. “En última instancia, los fabricantes soportarán el peso de estos aranceles, socavando nuestra capacidad para vender nuestros productos a un precio competitivo y poniendo en peligro los empleos estadounidenses”, dijo Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes. Representantes de los intereses agrícolas, que fueron uno de los sectores más afectados durante las guerras comerciales en el primer mandato de Trump, advirtieron el domingo que Trump había puesto al sector en una “situa…