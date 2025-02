Aranceles, cinturón verde y seguridad alimentaria: Los agricultores comparten lo que es importante para ellos a medida que se acerca la elección en Ontario.

Shawn Brenn, un granjero cerca de Millgrove fuera de Waterdown, Ont. (ON), pasa mucho tiempo pensando en cómo los aranceles de Estados Unidos afectarán a las granjas de Ontario.

Como presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Ontario y propietario de Brenn-B Farms, teme que los precios de los productos sufrirán un gran golpe en el caso probable de que los compradores estadounidenses no estén dispuestos a pagar un 25 por ciento adicional después de que se apliquen los aranceles propuestos el 4 de marzo.

“El ochenta por ciento de nuestras frutas y verduras se exportan”, dijo Brenn a CBC Hamilton la semana pasada. “Afectará a todos en gran medida, pero especialmente a nuestro sector de los invernaderos”.

Brenn sabe que negociar aranceles es un tema federal, pero dice que hay cosas que la provincia puede hacer para mitigar sus efectos, como programas que invierten en granjas y las ayudan a mitigar el riesgo.

La provincia se comprometió con $100 millones adicionales en financiamiento en enero, pero no es suficiente en comparación con las subvenciones agrícolas en los Estados Unidos, dijo Brenn, de 46 años.

Los líderes de los principales partidos de Ontario han presentado sus ideas sobre cómo amortiguar el golpe paralizante de los aranceles a la economía de la provincia si son elegidos el 27 de febrero.

“Tenemos una buena relación con este gobierno, nuestro mayor desafío es con el presupuesto”, dijo Brenn, cuyo cultivo principal son las papas.

“Cuando ves anuncios para vehículos eléctricos – la gente no puede comer vehículos eléctricos. Necesitamos asegurarnos de tener nuestro propio suministro de alimentos doméstico”.

Es uno de varios granjeros que expresaron sus preocupaciones sobre el éxito de la agricultura de Ontario en comparación con la potencia del sur en entrevistas recientes con CBC Hamilton sobre las próximas elecciones provinciales.

Catherine Petropoulos, una maestra jubilada que posee granjas de aves de corral y huevos con su esposo, también estaba muy consciente del apoyo recibido por los granjeros estadounidenses, que a menudo compiten directamente con los de la frontera.

Petropoulos, que vive en el área de Smithville, al sur de Grimsby en la Región de Niagara, dijo que el sistema de gestión de suministros en Canadá les da a los granjeros cierta protección, pero ha escuchado a políticos federales hablar de abolirlo a lo largo de los años, por lo que siempre vigila de cerca ese tema.

La gestión de suministros es un sistema que permite a sectores específicos de productos — lácteos, avícolas y huevos — limitar el suministro de sus productos a lo que se espera que consuman los canadienses para asegurar precios predecibles y estables. Esos precios se negocian a través de juntas de comercialización provinciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Canadá para que desmantele el sistema para ayudar a los granjeros de EE. UU. – pero Petropoulos cree que es un buen sistema para los granjeros aquí, y para los contribuyentes canadienses.

“Tienen tantos productos lácteos y leche que acaban tirando”, dijo a CBC Hamilton en una entrevista telefónica, refiriéndose a la producción ilimitada en EE. UU. “Cuando tienen demasiado, esas subvenciones las pagan los contribuyentes”.

Petropoulos dijo que aunque muchos granjeros parecen apoyar a Doug Ford y a los Conservadores Progresistas, no está segura de cuánto están del lado de los pequeños productores.

“Todo lo demás que ha hecho es sobre grandes empresas”, dijo, señalando que la financiación de la educación y la atención médica son temas importantes para las personas de su área. “Habla sobre el hombre común pero aún no lo he visto”.

También estaba descontenta con los esfuerzos de Ford para socavar el Cinturón Verde, que se revirtieron después de que se revelara que la mayoría de las parcelas para su eliminación fueron solicitadas por los desarrolladores.

Además de reducir el área de producción de alimentos, Petropoulos dijo que la expansión urbana también facilita que los animales de granja contraigan enfermedades, y puede crear conflictos entre los granjeros y los residentes urbanos que viven demasiado cerca de los olores y moscas que vienen con las granjas.

“Estamos invadiendo un espacio que es tierra agrícola y debería mantenerse así”.

Brian Walker posa con su caballo Axel en la Feria de Binbrook. (Enviada por Brian Walker)

Para Brian Walker, cuya familia ha estado en la agricultura durante generaciones, proteger el Cinturón Verde y detener la expansión urbana es una gran preocupación.

“Solo hay tanta tierra en esta provincia en la que podemos cultivar alimentos, y están construyendo casas en ella”, dijo, instando a los residentes urbanos a abrir sus mentes a la construcción de edificios más altos en tierras que ya están servidas. Si no, “Vamos a pagar el precio algún día”.

El cuidado de la salud y la educación también son importantes en las zonas rurales: granjero

Walker vive cerca de Caledonia y cría caballos Clydesdale como un proyecto de jubilación, pero solía tener vacas y cultivar cereales y trigo para alimentarlas. Su hija y su esposo todavía trabajan en la agricultura.

Al igual que Petropoulos, enfatizó que un mejor acceso a la atención médica y la educación son prioridades para muchas personas en las zonas rurales. Y al igual que Brenn, se preocupa por los aranceles que se avecinan.

Walker dice que una forma en que la provincia podría ayudar sería atraer más procesadores de carne a Ontario para que el ganado no tenga que cruzar la frontera.

“Para hacerlos mudarse, dales incentivos o anímalos o algo”, dijo. “Construirán una fábrica si les das dinero suficiente para hacerlos sentir felices”.