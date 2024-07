Arabia Saudita sentencia a productor a 13 años de prisión por serie de Netflix.

Desde fuera, los últimos años parecían ser el punto culminante de la carrera de Abdulaziz Almuzaini.

Como jefe de un estudio de animación en Arabia Saudita, firmó un acuerdo de cinco años con Netflix en 2020. Una franquicia de dibujos animados sarcástica que ayudó a crear, “Masameer”, comparada con una versión saudita de “South Park”, pronto se estaba transmitiendo a audiencias de todo el mundo. Y a medida que el reino islámico conservador se relajaba, el Sr. Almuzaini era públicamente celebrado, incluso hasta hace unos meses, como uno de los talentos locales que moldeaban su incipiente industria del entretenimiento.

Detrás de escena, sin embargo, estaba siendo juzgado en un tribunal de seguridad nacional opaco, ya que los fiscales sauditas, que lo acusaron de promover el extremismo a través de la serie de dibujos animados y publicaciones en redes sociales, buscaban asegurarse de que pasara el resto de su vida en prisión o bajo una prohibición de viajar.

El Sr. Almuzaini, ciudadano estadounidense y saudita, padre de tres hijos, describió recientemente su difícil situación en un video rogando a los líderes sauditas que intervinieran, diciendo que estaba esperando un fallo final de la Corte Suprema del reino.

“Podría soportar las consecuencias de lo que suceda después de esto, y estoy listo,” dijo en el video de 18 minutos, que dijo estaba grabando en su casa en la capital saudita.

El video fue publicado en sus cuentas de redes sociales a fines del mes pasado y eliminado el mismo día. En él, el Sr. Almuzaini, con una barba negra que se estaba volviendo gris en los bordes, hablaba frente a una pared cubierta de notas adhesivas de colores.

“No he cometido ni un solo crimen en el reino”, dijo. “Ni siquiera he pasado un semáforo en rojo.”

Las autoridades sauditas han encarcelado a cientos de ciudadanos durante una represión de la disidencia que comenzó en 2017. Sin embargo, el video de Mr. Almuzaini fue impactante porque parecía estar claramente en el buen favor del liderazgo saudita, asistiendo a eventos organizados por el gobierno y recibiendo elogios en los medios respaldados por el estado. A pesar de enfrentar cargos graves, no fue encarcelado, aunque se le impidió salir del país.

Su historia es el ejemplo más marcado hasta ahora de la dualidad de la nueva Arabia Saudita, ya que el príncipe heredero de 38 años, Mohammed bin Salman, abre el reino socialmente mientras profundiza la represión política. En el caso de Mr. Almuzaini, esos dos fenómenos han ocurrido simultáneamente, exponiendo una profunda disonancia en el corazón de la transformación del reino.

The New York Times pudo verificar que se llevó a cabo un juicio en el Tribunal Penal Especializado en Riad, donde Mr. Almuzaini fue condenado el año pasado por apoyar la ideología extremista, entre otros cargos. Fue condenado a 13 años de prisión, seguido de una prohibición de viajar fuera de Arabia Saudita durante 13 años. Un tribunal de apelación confirmó su condena y sentencia de prisión este año, alargando su prohibición de viaje a 30 años.

El Centro de Comunicaciones Internacionales del gobierno saudita no respondió a una solicitud de comentarios. Mr. Almuzaini no respondió a una solicitud de entrevista. No fue posible contactar a su abogado. Netflix declinó hacer comentarios.

El Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado a The Times que había estado monitoreando el caso de Mr. Almuzaini, agregando: “Nuestras embajadas y consulados buscan asegurar que los ciudadanos estadounidenses en el extranjero estén sujetos a un proceso legal justo y transparente.”

Las acusaciones de los fiscales estaban relacionadas con el contenido televisivo que Mr. Almuzaini produjo y las publicaciones en redes sociales que escribió hace una década, cuando el espacio para el discurso público en Arabia Saudita era menos restringido.

“Nunca pensé que llegaría a esta fase”, dijo Mr. Almuzaini en su video. “Especialmente dado que hay personas y funcionarios — a quienes estoy agradecido pero no mencionaré — que me aseguraron que el asunto no merecía todo esto y que tuviera paciencia y se resolvería burocráticamente.”

Desde la ascensión al poder del príncipe Mohammed, que comenzó en 2015, ha flexibilizado significativamente las restricciones sociales en Arabia Saudita — poniendo fin a la prohibición de que las mujeres conduzcan, debilitando a la policía religiosa e invirtiendo intensamente en nuevos sectores como el entretenimiento y el turismo. También ha supervisado una amplia represión política, que alcanzó su punto máximo con el asesinato en 2018 del escritor saudita Jamal Khashoggi — un columnista que escribió críticamente sobre la monarquía en The Washington Post — por agentes sauditas en Estambul.

Los asesores y partidarios del príncipe Mohammed a veces argumentan que se necesita mano dura para llevar al estado a través de un momento de cambio tumultuoso. Pero el caso de Mr. Almuzaini, entre otros como el suyo, plantea dudas sobre cómo el reino tiene la intención de fomentar el arte, la creatividad y el espíritu empresarial — componentes clave de los planes del príncipe — mientras se reduce la libertad de expresión.

“Masameer” comenzó en YouTube hace más de una década, cuando los cines estaban efectivamente prohibidos y la realización de filmes era en gran parte un esfuerzo clandestino.

A través de argumentos deliberadamente absurdos, el programa — tonto, oscuro y a veces vulgar — critica aspectos de la vida en el conservador reino islámico.

En una entrevista en 2017, un co-creador del programa, Malik Nejer, dijo: “Intentamos burlarnos de muchos problemas sociales, desde la forma en que funciona el gobierno hasta la forma en que se difunden ciertas creencias en la sociedad.”

“Incluso nos burlamos de nosotros mismos a veces,” agregó.

Desde sus primeros años, la ideología de “Masameer” era socialmente liberal, con tramas que ridiculizaban el clasismo, la discriminación contra las mujeres y las restricciones religiosas que definían en gran medida la vida en Arabia Saudita en ese momento.

Durante la rápida transformación del país bajo el príncipe Mohammed, el gobierno parecía haber adoptado el trabajo de Mr. Almuzaini, incluso mientras enfrentaba juicio al mismo tiempo.

El año pasado, después de haber sido condenado y sentenciado, asistió a una gala organizada por entidades estatales donde los funcionarios festejaron a creadores sauditas. Desde 2021, Riyadh Boulevard — un complejo de entretenimiento administrado por el gobierno en la capital del reino — ha organizado eventos y atracciones de parque temático diseñadas alrededor de los personajes de “Masameer.” Y hace unos meses, mientras seguía apelando las sentencias, Mr. Almuzaini fue invitado a un programa de televisión estatal saudita para hablar sobre la industria cinematográfica del reino.

El episodio celebraba la difusión del contenido saudita a audiencias internacionales, con una voz en off declarando: “Contaremos nuestras propias historias, nosotros mismos, y las exportaremos con nuestra narrativa al mundo.”

Múltiples series de televisión y dos películas de la franquicia de “Masameer” todavía están disponibles en Netflix en Arabia Saudita. El estudio de animación de Mr. Almuzaini, Myrkott, está a mitad de un convenio de cinco años con el servicio de transmisión, firmado en 2020.

Según el video de Mr. Almuzaini, algunas de las acusaciones que enfrentaba estaban relacionadas con un episodio de “Masameer County,” un spin-off de la serie alojado en Netflix lanzado en 2021.

Ese episodio cuenta la historia de un hombre rico, mimado y solitario llamado Bandar que desarrolla un antojo nocturno por helado. Sale en busca de ello, solo para ser golpeado, abandonado en el desierto y acogido por una banda de yihadistas. Se une al grupo terrorista Estado Islámico, y al final del episodio, un helicóptero en el que viaja explota, catapultándolo hacia una escena onírica donde encuentra un palaciego cono de helado.

El episodio es abiertamente peyorativo hacia los yihadistas, retratando al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió en 2019, como un hombre deshonesto con un harén de mujeres.

Pero los funcionarios sauditas que perseguían a Mr. Almuzaini interpretaron que “si ibas y luchabas con el Estado Islámico y morías como Bandar en el episodio del helado, irías al cielo”, dijo Mr. Almuzaini en su video. “No sé cómo lo interpretaron de esta manera.”

En el video, Mr. Almuzaini suplicó la ayuda del príncipe Mohammed, diciendo que había intentado resolver su caso a través de muchos medios antes de hacerlo público.

Los problemas de Mr. Almuzaini comenzaron en 2021, cuando un funcionario de una autoridad mediática saudita comenzó a investigarlo a él y a su estudio de animación por violaciones regulatorias que incluían “apoyar el terrorismo y la homosexualidad,” dijo Mr. Almuzaini en el video.

Lo que inicialmente fue un problema regulatorio se convirtió en un juicio penal. Además de las quejas sobre el contenido de “Masameer,” los fiscales se refirieron a publicaciones en redes sociales que Mr. Almuzaini había hecho de 2010 a 2014, dijo en el video.

Mr. Almuzaini concluyó el video diciendo que recientemente había tenido que cerrar su estudio de animación y dejar ir a sus empleados. Pero aún cree en el “gobierno sabio” del reino y está seguro de que obtendrá sus derechos, agregó.

Después de que el video fue eliminado, Mr. Almuzaini pareció seguir estando libre. Continuó publicando en redes sociales, incluso el martes.

En un segundo video, publicado el domingo, Mr. Almuzaini enfatizó su lealtad al reino saudita y a sus gobernantes, agregando que no quería ir a ningún otro lugar.

“Viviré en este país,” dijo. “Y Dios mediante, moriré en este país.”