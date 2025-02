Arabia Saudita Contrata a una Startup para Desarrollar Implantes de Control Cerebro-Computadora

Una startup de interfaces cerebro-computadora (BCI) llamada Paradromics, competidora de Neuralink de Elon Musk que tiene como objetivo controlar computadoras usando implantes cerebrales, se está asociando con el proyecto de construcción de la ciudad megalómana Neom de Arabia Saudita. Según informa Bloomberg, el acuerdo implicará la construcción de un nuevo centro de investigación clínica dentro de la nueva ciudad, que se está construyendo actualmente en la costa del Mar Rojo. Paradromics espera iniciar ensayos clínicos en humanos en los Estados Unidos tan pronto como este año, y el reino del Medio Oriente podría seguir pronto. Sin embargo, dada la terrible trayectoria de Arabia Saudita en lo que respecta a los abusos contra los derechos humanos, la colaboración plantea muchas banderas rojas. El proyecto Neom del reino, en particular, ha sido objeto de algunos informes extremadamente condenatorios, desde pueblos arrasados hasta el supuesto uso de la fuerza letal hacia la esclavitud humana. Según un documental del año pasado, más de 21,000 trabajadores inmigrantes, la mayoría de países del sur de Asia como Bangladesh, India y Nepal, han muerto mientras trabajaban en el rascacielos de 100 millas llamado The Line, aunque los funcionarios sauditas han negado las afirmaciones. Sin embargo, como informó el Wall Street Journal en noviembre, el CEO de Neom, Nadhmi al-Nasr, abandonó abruptamente el cargo después del documental, lo que sugiere drama detrás de escena. En resumen, Arabia Saudita es una monarquía con una de las peores trayectorias en derechos humanos y el trato a las poblaciones vulnerables en el planeta, además de contar con un suministro casi inagotable de dinero debido a sus inmensos recursos petrolífers. Parece increíble, pero es difícil no imaginar que los reales sauditas, que, no olvidemos, asesinaron y desmembraron a un periodista hace varios años, al menos se pregunten pasivamente si la tecnología de BCI podría usarse para controlar a los trabajadores o aumentar su productividad. No es tan descabellado como suena; las empresas occidentales de BCI ya han comenzado a trabajar con los empleadores en esquemas para monitorear la productividad de los empleados utilizando la tecnología. En otras palabras, una inversión en la tecnología por parte de un país conocido por pisotear los derechos humanos plantea una serie de cuestiones éticas espinosas. Los objetivos oficiales de Paradromics, debemos señalar, no suenan nefastos en absoluto; la empresa dice que está interesada en comenzar devolviendo la voz a los pacientes que han perdido la capacidad de hablar mediante la traducción de señales cerebrales usando un pequeño dispositivo implantado debajo del cráneo, que no difiere del chip de Neuralink. La empresa ha estado probando la tecnología en ovejas y espera comenzar los ensayos en humanos tan pronto como en el cuarto trimestre de este año. “Una vez que estemos listos para hacer el ensayo clínico en los Estados Unidos, estamos operativamente listos para hacerlo en otro lugar”, dijo el CEO Matt Angle a Bloomberg. Sin embargo, la competencia está creciendo. Neuralink inició sus primeros ensayos clínicos en humanos hace poco más de un año. Desde entonces, ha implantado dispositivos en los cerebros de numerosos pacientes, que ahora están usando los dispositivos para navegar por la web y jugar videojuegos. La última asociación podría verse como parte de los intentos de la familia real saudita por diversificar la economía del reino lejos del petróleo. Según la OPEP, el Reino posee alrededor del 17 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, con las exportaciones de petróleo representando aproximadamente el 40 por ciento de su PIB. Cómo los implantes cerebrales se integrarán en esos esfuerzos aún está por verse. Pero para un país con un historial como el de Arabia Saudita, las posibilidades oscuras son interminables. Más sobre BCIs: Implante Cerebral Conectado para Controlar el Casco de Realidad Virtual.