Aquí tienes un vistazo a los 3 rehenes israelíes liberados el sábado.

Hamas liberó tres rehenes israelíes más el sábado como parte de un intercambio por prisioneros palestinos, en una entrega altamente teatral en la que los hombres fueron obligados a dar discursos efectivamente bajo amenaza de arma. El lanzamiento de rehenes es el quinto en una tensa serie de intercambios que forman parte de un acuerdo de alto el fuego de 42 días que entró en vigor el mes pasado, poniendo fin a los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Hamas acordó liberar incrementalmente a 33 de los casi 100 rehenes restantes a cambio de más de 1.000 palestinos encarcelados por Israel y una retirada parcial de Israel.

Aquí tienes un vistazo más cercano a los israelíes liberados el sábado:

Ohad Ben Ami

“Lo único importante es que Ohad regrese”, dijo Raz Ben Ami al New York Times en agosto, añadiendo: “Todavía me resulta difícil imaginar nuestra vida después de esto”. Ella Ben Ami, una de las tres hijas de la pareja, abogó fervientemente por un acuerdo de alto el fuego. Criticó la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de hablar en el Congreso en julio, diciendo que no debería viajar al extranjero hasta que hubiera un acuerdo para liberar a los rehenes. En un video publicado en redes sociales en agosto, se mostraba a la Sra. Ben Ami cerca de la frontera con Gaza llamando el nombre de su padre con un micrófono en mano y diciendo que lo extrañaba. En diciembre, en el segundo cumpleaños de Mr. Ben Ami en cautiverio, su familia celebró el día con un paseo en bicicleta y una ceremonia, según su hermano Kobi, quien dijo a los medios de comunicación israelíes que alrededor de 200 personas se unieron a ellos mientras recorrían un camino en bicicleta creado para conmemorar a 11 ciclistas asesinados el 7 de octubre y a los rehenes, incluido Mr. Ben Ami. Dijo que la familia no había recibido ninguna señal de que estaba vivo desde que fue capturado.

Or Levy

El Sr. Levy tenía 33 años cuando fue tomado como rehén. Su esposa, Eynav Levy, falleció el 7 de octubre. Su hijo, que tenía solo dos años en ese momento, estaba con la madre de Ms. Levy mientras sus padres asistían al festival de música Nova, un evento celebrado a pocos kilómetros de la frontera con Gaza que fue un objetivo clave del ataque. El Sr. Levy envió mensajes de texto a su madre durante el ataque, incluido desde un refugio que fue asaltado por los militantes. Más tarde, el ejército israelí informó a la familia que el cuerpo de Ms. Levy fue encontrado en el refugio y que el Sr. Levy estaba siendo retenido en Gaza. La pareja trabajaba en tecnología y vivía cerca de Tel Aviv. El hermano mayor de Mr. Levy, Michael Levy, habló sobre la situación desesperada de su hermano menor en un evento en California en marzo, uno de los muchos viajes que hizo alrededor del mundo para presionar por un acuerdo de rehenes. En ese momento, dijo que no había recibido indicaciones de que su hermano estuviera muerto, pero no era muy optimista sobre un acuerdo.

Eli Sharabi

El Sr. Sharabi también fue secuestrado de Be’eri. Su esposa, Lianne, y sus dos hijas, Noiya y Yahel, murieron en el ataque. Su hermano Yossi también fue tomado como rehén a Gaza, donde fue asesinado en un ataque aéreo israelí, según informó más tarde el ejército israelí a su familia. Los dos hermanos y sus familias eran muy cercanos, según Nira Sharabi, la esposa de Yossi Sharabi, en un video publicado por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. El Sr. Sharabi, de 52 años, había vivido en el kibutz desde los 14 años. Fue también donde conoció a su esposa cuando llegó desde Inglaterra como voluntaria hace casi 20 años. En el momento del ataque, el Sr. Sharabi se desempeñaba como tesorero del kibutz y formaba parte de su comité económico. Su hermano, Sharon, dijo en diciembre que las noticias de avances en un acuerdo de alto el fuego habían generado “nueva esperanza entre las familias de rehenes de que podrían volver a ver a sus seres queridos, y al mismo tiempo, tensión”. “Perdimos a cuatro personas”, dijo. “No tenemos la intención de llenar un quinto ataúd.”