Aquí tienes un vistazo a la propuesta de alto el fuego respaldada por la ONU para Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el lunes un plan de alto el fuego para la Franja de Gaza respaldado por Estados Unidos, agregando peso a un esfuerzo internacional para poner fin a la guerra de ocho meses. Ni Israel ni Hamas han aceptado públicamente el plan, pero el Secretario de Estado Antony J. Blinken mantuvo conversaciones en la región el martes para presionar por su adopción. Aquí tienes un vistazo de cómo funcionaría el alto el fuego, y algunas de las áreas de disputa entre las partes en conflicto. ¿Qué hay en el plan? El plan se desarrollaría en tres fases. En la fase uno, habría un alto el fuego de seis semanas y la liberación de rehenes que son mayores o heridos, o mujeres, y también el regreso de los restos de algunas personas que murieron en Gaza mientras estaban en cautiverio. A cambio, prisioneros palestinos serían liberados de cárceles israelíes. Las fuerzas israelíes se retirarían de las áreas pobladas de Gaza, y más ayuda humanitaria se distribuiría en el enclave. Los civiles, la mayoría de los cuales han sido desplazados, podrían regresar a sus hogares, incluido en el norte de Gaza, una zona devastada por los ataques aéreos y combates israelíes. Mientras todo esto sucede, las conversaciones sobre un alto el fuego permanente continuarían, con el objetivo de alcanzar la fase dos: la retirada completa del ejército de Israel, el regreso de todos los rehenes y la liberación de más prisioneros palestinos. En la fase tres, los cuerpos de todos los rehenes restantes que habían fallecido serían devueltos a Israel, y comenzaría la reconstrucción de Gaza. Es crucial que el alto el fuego se extienda después de las primeras seis semanas si no se llega a un acuerdo en la fase dos, según un informe de las deliberaciones del Consejo de Seguridad en el sitio web de las Naciones Unidas. De esta manera, en teoría, el plan podría llevar a un fin de las hostilidades. ¿Qué pidió el Consejo de Seguridad? La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad insta tanto a Israel como a Hamas a implementar completamente los términos del plan “sin demora y sin condiciones”. Resume el plan y pone énfasis en la disposición que “si las negociaciones duran más de seis semanas para la fase uno, el alto el fuego continuará mientras las negociaciones continúen”. El consejo por sí solo no puede obligar a nadie a adoptar el plan, y las Naciones Unidas no están involucradas en las conversaciones de alto el fuego. Pero la aprobación de la resolución — 14 miembros del consejo la aprobaron, y uno se abstuvo — aumenta la presión sobre ambas partes para llegar a un acuerdo y potencialmente fortalece la mano de Washington. ¿Cuáles son las preocupaciones de Israel? Muchos detalles del plan aún no se han resuelto, especialmente la duración del alto el fuego y el futuro papel de Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho repetidamente que Israel luchará hasta que las capacidades gubernamentales y militares de Hamas sean destruidas. Un funcionario del gobierno israelí el martes pareció dar la bienvenida cautelosa a la propuesta, diciendo que permitiría al gobierno lograr sus objetivos. “Israel no pondrá fin a la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos de guerra”, dijo el funcionario, agregando que estos incluyen eliminar a Hamas y garantizar que Gaza no pueda amenazar a Israel. Las conversaciones sobre las fases dos y tres del plan, tal como se han planteado, parecerían implicar a Hamas. Esto implica que el grupo armado retendría cierto control en Gaza, algo que el Sr. Netanyahu dice que es una línea roja. También ha descartado un papel gubernamental para la Autoridad Palestina, un feroz rival de Hamas que tiene poderes gubernamentales limitados en Cisjordania, ocupada por Israel. El primer ministro israelí está bajo presión de Estados Unidos y otros aliados para poner fin a la guerra, pero dos socios de extrema derecha en su coalición gobernante han amenazado con derribar su gobierno si Israel acepta un acuerdo que ponga fin a la guerra sin eliminar a Hamas. ¿Qué dice Hamas? Muchos gazatíes dicen que están desesperados por poner fin a la guerra, pero los analistas dicen que Hamas no responde a los deseos de los civiles del enclave. Los expertos políticos dicen que los líderes del grupo, incluido Yahya Sinwar, su principal líder en Gaza, pueden no tener prisa por poner fin al conflicto. Por una parte, saben que su influencia disminuirá una vez que acepten liberar a los rehenes. Los negociadores del grupo han dicho que no aprobarían un acuerdo que no prevea un alto el fuego permanente, una retirada total de las tropas israelíes y un “acuerdo serio y real” para intercambiar prisioneros palestinos por rehenes. Un funcionario de alto rango de Hamas, Husam Badran, dijo que el grupo había “aceptado positivamente” la nueva propuesta a pesar de “no haber una postura clara y pública” del gobierno israelí. Y se opuso a la afirmación del Secretario de Estado Blinken de que la responsabilidad de aceptar el plan recaía en Hamas. El Sr. Netanyahu es “el único obstáculo” para un acuerdo que ponga fin a la guerra, dijo Badran en un mensaje de texto. ¿Qué sucederá a continuación? En el corto plazo, Blinken continuará con las conversaciones regionales en un intento de asegurar el consentimiento para el plan. El miércoles estaba previsto que se dirigiera a Qatar, que ha desempeñado un papel clave como mediador. Hasta ahora parece que ambas partes han visto valor en ofrecer un apoyo tentativo a la propuesta sin respaldarla definitivamente y, al mismo tiempo, acusar a la otra parte de retrasar las cosas. Un alto el fuego podría permitir que el impulso se construya hacia el fin de la guerra, pero parece improbable que las conversaciones para llegar a la fase dos del plan se resuelvan rápidamente. Adam Rasgon y Aaron Boxerman contribuyeron con el informe.