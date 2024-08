Aquí te explicamos por qué deberías comprarlo a manos llenas en este momento.

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) anunció los resultados del cuarto trimestre del fiscal 2024 (para el trimestre que finalizó el 30 de junio) el 6 de agosto, y las acciones cayeron un 20% ya que los inversores estaban preocupados por el perfil de margen menguante de la empresa.

Los ingresos de Supermicro aumentaron notablemente año tras año, y su orientación para el fiscal 2025 indica que su sorprendente crecimiento está aquí para quedarse. Además, la administración anunció un split de acciones de 10 por 1, que entrará en vigencia el 1 de octubre. Sin embargo, el hecho de que las ganancias de la empresa de $6.25 por acción no cumplieron con las expectativas de los analistas de $8.12 por acción provocó la caída de las acciones.

¿Ayudará un split de acciones a revertir la fortuna de las acciones de Supermicro?

Un split de acciones no es más que un movimiento cosmético que no altera los fundamentos de una empresa. Por lo tanto, esperar que las acciones de Supermicro aumenten con este anuncio cuando no logró cumplir con las expectativas de Wall Street no sería lógico. Un split de acciones simplemente aumenta el número de acciones en circulación de una empresa al reducir el precio de cada acción. Su capitalización de mercado sigue siendo la misma.

Un inversor que posea una acción de Supermicro ahora, que cotiza alrededor de $510, poseerá 10 acciones después del split, con un valor de $51 cada una. Existe la idea de que reducir el precio de cada acción a través de un split de acciones hace que la propiedad de acciones sea accesible para un grupo más amplio de inversores, aumentando así la demanda de las acciones de una empresa.

Dado que las acciones de Supermicro estaban aumentando fenomenalmente hasta principios de 2024, existía la posibilidad de que dividiera sus acciones para reducir el precio de cada acción. Pero como ya hemos discutido, un split de acciones no tendrá un impacto en las perspectivas de crecimiento de Supermicro y es poco probable que saque las acciones del bache en el que se encuentran (han caído un 44% desde principios de marzo).

Sin embargo, un análisis más detallado de los últimos resultados, la orientación y la valoración de la empresa nos indicarán que comprar esta empresa después de su fuerte retroceso podría ser una jugada inteligente. Aquí está el por qué.

El crecimiento imparable de Supermicro está aquí para quedarse

Supermicro finalizó el fiscal 2024 con unos ingresos de $14.94 mil millones y unas ganancias no GAAP (principios contables generalmente aceptados) de $22.09 por acción. Su línea superior aumentó un 110% año tras año, mientras que las ganancias aumentaron un 87%. Sin embargo, la empresa, conocida por la fabricación de servidores y sistemas de almacenamiento, experimentó una contracción en sus márgenes el último trimestre.

El margen bruto de Supermicro se redujo al 14.2% en el año fiscal 2024, desde el 18.1% en el año fiscal 2023. Esta presión sobre los márgenes se puede atribuir a las inversiones que Supermicro está realizando para aumentar la capacidad de fabricación de sus servidores de inteligencia artificial (IA), que tienen una gran demanda y están impulsando un crecimiento tremendo en sus ingresos. Cabe destacar que el 70% de los ingresos de Supermicro en el trimestre anterior provinieron de las ventas de sus soluciones de servidores utilizadas para implementar unidades de procesamiento gráfico (GPU) de IA.

No sorprende que Supermicro esté aumentando su capacidad de producción para poder capturar una mayor parte del mercado de servidores de IA. Por ejemplo, Supermicro está escalando agresivamente la producción de servidores de enfriamiento líquido directo (DLC). Es una decisión inteligente, ya que se espera que el mercado de servidores refrigerados por líquido alcance los $21 mil millones en 2029 en comparación con los $5 mil millones de este año, impulsado por su creciente adopción en centros de datos de IA que consumen grandes cantidades de electricidad y generan una gran cantidad de calor.

Lo bueno es que la administración de Supermicro espera “que la presión sobre los márgenes a corto plazo disminuirá y volverá a rangos normales antes de que finalice el año fiscal 2025, especialmente cuando nuestros servidores DLC [enfriamiento líquido] y DCBBS [Soluciones de Bloques de Construcción de Centros de Datos] comiencen a enviarse en gran volumen”.

Esto explica por qué Supermicro espera otro año de crecimiento sólido en ingresos en el fiscal 2025. La empresa espera que los ingresos anuales oscilen entre $26 mil millones y $30 mil millones, lo que significa que podría duplicar su línea superior si logra alcanzar el extremo superior de su pronóstico. Además, el punto medio de la guía de ganancias no GAAP del primer trimestre fiscal de la empresa de $7.48 por acción significa que su línea inferior está lista para más que duplicarse desde la cifra del año anterior de $3.43 por acción, a pesar de la presión sobre los márgenes.

Hemos visto que la administración espera que los márgenes comiencen a mejorar a medida que avance el año fiscal, por lo que existe una buena posibilidad de que termine el año con un fuerte aumento en su línea inferior también. Es por eso que los inversores expertos harían bien en aprovechar el retroceso de estas acciones de IA, ya que ahora se están negociando a solo 14 veces las ganancias futuras y 2 veces las ventas, a pesar de ofrecer un crecimiento excepcional tanto en ingresos como en ganancias.

Ambas cifras son más bajas que el múltiplo de ventas promedio del sector tecnológico de EE. UU., que es de 7.3, y el múltiplo de ganancias de 42, lo que hace que las acciones de Supermicro sean una compra obvia en este momento, dada la velocidad a la que está previsto que crezca en el nuevo año fiscal.

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene una política de divulgación.

