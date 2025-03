Aquí hay cinco mejoras destacadas del iPhone 16e que podrías haber pasado por alto

El iPhone 16e recientemente anunciado de Apple llegó a las estanterías de las tiendas ayer por la mañana. Sirve como un nuevo punto de entrada a la gama de iPhone, y reemplaza a la familia iPhone SE. Si bien el iPhone 16e tiene varias mejoras importantes respecto al iPhone SE 3 que reemplaza, hay algunas más pequeñas que podrían haber pasado desapercibidas.

El iPhone 16e tiene un precio inicial de $599 con 128GB de almacenamiento. Presenta una pantalla OLED de 6.1″, Face ID, USB-C, Apple Intelligence, el botón de activación y mucho más como parte del iPhone de nivel de entrada de Apple. Es un teléfono nuevo y llamativo con varias mejoras excelentes respecto a su predecesor. Sin embargo, me gustaría centrarme en las características más pequeñas.

Conectividad satelital

Introducido con la línea de iPhone 14, el iPhone 16e ahora es compatible con todas las funciones de conectividad satelital de Apple. Eso incluye SOS de emergencia vía satélite, asistencia en carretera vía satélite y mensajes vía satélite.

Estas son características que idealmente nunca tendrías que usar, pero si es necesario, es increíblemente útil tenerlas. El iPhone SE 3 nunca soportó este conjunto de funciones.

Con la compra de un iPhone 16e, recibes 2 años de conectividad satelital gratuita. Desafortunadamente, todavía no sabemos cuánto costará después del periodo de prueba gratuito. Apple optó por ofrecer un año adicional gratuito para aquellos que compraron un iPhone 14 temprano.

Detección de choques

Continuando con el tema de “funciones de seguridad en caso de emergencia que esperamos no tener que usar nunca”, el iPhone 16e también soporta la detección de choques. Gracias al acelerómetro de alta sensibilidad, Apple puede detectar cuándo has estado en un accidente automovilístico y llamar a los servicios de emergencia por ti si no respondes. Esta función puede salvar vidas.

Mejoras en la resistencia al agua

El iPhone 16e cuenta con resistencia al agua IP68, lo que te permite usar tu iPhone bajo el agua hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos o menos. Esto es una gran mejora respecto al iPhone SE 3, que solo soportaba IP67. Con resistencia al agua IP67, solo podías usar tu iPhone hasta 1 metro bajo el agua durante un máximo de 30 minutos.

Soporte de zoom óptico

El iPhone 16e cuenta con un nuevo sensor de 48MP. Desde que Apple introdujo el primer sensor de 48MP en el iPhone 14 Pro, ha sido compatible con una función para tomar fotos con zoom óptico de 2x con el sensor principal.

Esencialmente, Apple recorta en el centro 12MP del sensor de 48MP más grande, lo que permite que cada píxel se represente correctamente en una foto. Puede que discrepes en si esta metodología debería contar como zoom óptico, pero de una manera u otra, es de mucha mejor calidad que una foto con zoom digital normal, que normalmente sería menor de 12MP.

Fotografía con modo nocturno

Apple lanzó el modo nocturno con la línea de iPhone 11. Esto permitió a los usuarios tomar mejores fotos por la noche, gracias a un algoritmo de procesamiento más largo. A pesar de que los iPhone SE de segunda y tercera generación debutaron después de la introducción de esta función, nunca obtuvieron soporte para el modo nocturno.

El iPhone 16e sí soporta el modo nocturno, lo que permite que el último iPhone de nivel de entrada de Apple tome fotos mucho mejores cuando hay poca luz.

¿Qué piensas del nuevo iPhone 16e de Apple? Haznos saber en los comentarios.

Amazon tiene mis accesorios favoritos para iPhone:

Sigue a Michael: X/Twitter, Bluesky, Instagram

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.