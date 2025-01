Aquí hay cinco estafas de las que debes estar atento este nuevo año.

El informe global de fraude de 2024 presenció un aumento marcado en el fraude, con el 96% de los profesionales preocupados por la ‘industrialización del fraude’. El Metro Bank está prediciendo las cinco estafas de las que hay que tener cuidado en 2025: 1. Estafas de compra en Facebook Marketplace 2. Suplantación de organizaciones reputadas como personal bancario/policía/empresas de mensajería/HMRC 3. Inversiones en criptomonedas a través de un corredor fraudulento 4. Ventas de boletos fuera de la plataforma 5. Escándalo de reembolso de financiamiento de autos.

Las ventas entre pares en Facebook Marketplace han sido objetivo de estafadores que ofrecen productos que simplemente no existen. Tenga cuidado con cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser verdad y sea cauteloso con los perfiles nuevos. Lo ideal es pagar al momento de la entrega después de revisar los productos en persona.

En los últimos 12 meses, hemos visto un aumento de comerciantes fraudulentos que ofrecen productos atractivos a precios atractivos y luego convencen a los clientes para que compren con pagos con tarjeta. Por lo tanto, no solo debe tener cuidado con los vendedores que le piden que realice un pago, sino que también hay vendedores que aceptan pagos con tarjeta de los que debe estar al tanto. Suplantación de organizaciones reputadas

Los consumidores están siendo bombardeados por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico por parte de organizaciones “confiables” como su banco, la policía, HMRC, empresas de entrega y proveedores de servicios públicos que solicitan pagos o detalles personales y financieros, pero estas solicitudes son estafas. Antes del nuevo año fiscal en abril, las estafas de HMRC están a la orden del día.

Las llamadas amenazantes de HMRC pidiéndole que actúe rápidamente para pagar una factura de impuestos pendiente deberían ser una señal de alerta para pausar. Póngase en contacto directamente con HMRC si tiene preocupaciones y no responda a ninguna demanda urgente, comparta información personal o haga clic en los enlaces proporcionados. Inversiones en criptomonedas a través de un corredor fraudulento

Por muy atractivo que parezca este tipo de inversión, es intrínsecamente arriesgado, ya que las plataformas en línea pueden ser focos de esquemas fraudulentos, por lo que la investigación exhaustiva y la precaución son cruciales.

Ventas de boletos fuera de la plataforma Los eventos deportivos populares y las giras de música importantes son objetivos naturales para los estafadores. Tenga cuidado con las entradas que no se ofrecen a través de sitios conocidos y reputados.

Escándalo de reembolso de financiamiento de autos. A los prestamistas y distribuidores se les ha acusado de ocultar pagos de comisión realizados cuando se compraban autos con acuerdos de financiamiento. Se alienta a los automovilistas a inscribirse en compensación, tenga cuidado de compartir sus datos bancarios con un mensaje de texto o correo electrónico aleatorio sobre este esquema de compensación. En su lugar, consulte el formulario y la guía de herramientas en el sitio web de MoneySavingExpert.com de Martin Lewis.

Asegúrese de usar el enlace correcto a este sitio en lugar de cualquier enlace enviado por correo electrónico u otros medios, ya que los estafadores suplantan a celebridades conocidas para que la estafa parezca más atractiva. El jefe de Fraude e Investigaciones de Metro Bank, Baz Thompson, dijo: “El fraude siempre está evolucionando y con los criminales explotando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, nuestra expectativa es que las estafas sean cada vez más sofisticadas.

” Nuestros sistemas tienen que evolucionar constantemente para proteger a nuestros clientes, pero recordamos a todos los consumidores y empresas que tengan cuidado con cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad y que piensen dos veces antes de compartir cualquier información financiera o personal para protegerse a sí mismos.

Los consumidores pueden encontrar más información en el sitio web Take Five to Stop Fraud. Take Five es una campaña nacional que ofrece consejos para ayudar a todos a protegerse del fraude financiero. Las personas toman medidas para evitar que una estafa sea exitosa: 1. Pare – Tómese un momento para detenerse y pensar antes de desprenderse de su dinero o información. Podría mantenerlo seguro. 2. Desafiar – Pregúntese, ¿podría ser falso? Está bien rechazar, negarse o ignorar cualquier solicitud. Solo los criminales intentarán presionarlo o asustarlo. 3. Proteger – Contacte a su banco de inmediato si cree que ha sido estafado y repórtelo a Action Fraud en actionfraud.police.uk o llame al 0330 123 2040.