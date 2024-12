Aquí están todas las 44 acciones que Warren Buffett mantiene en la cartera de $291 mil millones de Berkshire Hathaway

No hay demasiados gestores de fondos en Wall Street que llamen la atención de inversores profesionales y cotidianos como Warren Buffett. Desde que se convirtió en CEO de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) a mediados de la de la década de 1960, el “Oráculo de Omaha” ha supervisado un rendimiento impresionante de más del 5,470,000% en las acciones de Clase A de su empresa (BRK.A). Cuando superas considerablemente al S&P 500, vas a ganar notoriedad.

Además de superar al índice de referencia de Wall Street durante casi seis décadas, Buffett es apreciado por su enfoque transparente. Ya sea en su carta anual a los accionistas o durante la reunión anual de accionistas de la empresa, Buffett regularmente discute las características que busca en las inversiones y comparte sus opiniones sobre la economía estadounidense y el mercado de valores.

Pero quizás la pieza de información más valiosa que reciben los accionistas es el Formulario 13F trimestral de Berkshire, que es una presentación que detalla las tenencias de acciones de la empresa, así como las acciones que Buffett está comprando y vendiendo. Excluyendo los dos fondos indexados en los que Berkshire tiene una posición relativamente pequeña, Warren Buffett está supervisando una cartera de inversiones de 44 acciones, con un valor de $291.2 mil millones en Berkshire Hathaway.

Aquí tienes un detallado desglose de todas las acciones que encontrarás en la cartera del Oráculo de Omaha.

Quizás el rasgo más definitorio del enfoque de inversión de Buffett es que prefiere la concentración en la cartera. En otras palabras, prefiere tener un porcentaje desproporcionado del capital de Berkshire invertido en sus mejores ideas. En este momento, casi el 75% de los activos invertidos de Berkshire están atados en solo siete acciones (todos los datos de valor de mercado hasta el cierre de operaciones el 19 de diciembre de 2024).

Una de las grandes historias de 2024 entre estas principales acciones ha sido la tendencia de Buffett a presionar el botón de vender. Berkshire Hathaway ha sido un vendedor neto de acciones en cada uno de los últimos ocho trimestres, con esta actividad vendedora realmente aumentando en 2024, con más de $127 mil millones en ventas netas de acciones en los primeros nueve meses del año.

A pesar de que Apple ha representado la mayor cantidad de ventas en dólares nominales, la reciente reducción de la participación de Berkshire en Bank of America es tal vez más llamativa. Buffett se ha deshecho de más de 266 millones de acciones desde mediados de julio.

Dado que los financieros son el sector favorito de Buffett para invertir, vender el 26% de la participación de Berkshire en BofA es preocupante. Aparte de bloquear ganancias a una tasa impositiva ventajosamente baja, Buffett y su equipo pueden estar preocupados por tasas de interés más bajas que impacten negativamente en los ingresos por intereses netos de Bank of America. Asimismo, el mercado de valores está históricamente caro, lo que puede estar incitando al principal de Berkshire a construir una enorme posición de efectivo.

También notarás que las acciones de energía juegan un papel clave en la cartera de Berkshire, con Chevron y Occidental acercándose a una participación combinada del 10% de los activos invertidos. Ambas compañías son operadoras integradas de energía, pero benefician principalmente de sus operaciones de perforación. Si el precio del petróleo crudo sube, Chevron y Occidental se verán muy bien.

Aunque las mayores apuestas de Buffett representan la mayor parte de los activos invertidos, hay otras 20 participaciones que van desde $1 mil millones hasta tanto como $9.8 mil millones. Algunas de estas posiciones son tenencias “indefinidas” para el Oráculo de Omaha, así como empresas que realmente han llamado su atención.

Kraft Heinz: $9,801,608,022

Chubb (NYSE: CB): $7,384,548,437

Mitsubishi (OTC: MSBHF)(OTC: MTSU.Y): $5,689,146,301

Itochu (OTC: ITOCY)(OTC: ITOCF): $5,633,643,875

DaVita: $5,325,540,398

Mitsui (OTC: MITSY)(OTC: MITSF): $5,042,679,316

Citigroup: $3,779,849,011

Kroger: $3,048,000,000

Visa: $2,612,704,205

VeriSign : $2,479,052,179

Sirius XM Holdings: $2,315,347,323

Amazon: $2,232,900,000

Sumitomo (OTC: SSUM.Y)(OTC: SSUM.F): $2,102,156,728

Mastercard: $2,086,133,165

Marubeni (OTC: MARUY): $1,997,747,403

BYD: $1,847,682,841

Capital One Financial: $1,598,506,000

Aon: $1,450,375,000

T-Mobile: $1,018,496,000

Ally Financial: $1,004,270,000

Las joyas de este grupo son las cinco casas comerciales japonesas que Buffett ve como tenencias para siempre: Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo, y Marubeni. La única razón por la que estas cinco acciones no son tenencias más grandes es porque Berkshire está limitada a no más del 9.9% de participación en cada una de las cinco.

La belleza de estas cinco compañías es que tienen sus dedos proverbialmente en prácticamente todos los aspectos de la economía de Japón. Están involucradas en petróleo y gas, producción de alimentos, minería, textiles, farmacéutica, químicos, y más. Si crees que la economía japonesa crecerá con el tiempo, estas cinco acciones ofrecen una forma obvia de aprovechar este crecimiento.

Además, Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo, y Marubeni son relativamente baratas, comparadas con uno de los mercados de valores más caros de la historia de EE. UU. Además, son conocidas por sus paquetes de compensación ejecutiva bajos y robustos programas de retorno de capital.

La aseguradora de propiedades y accidentes Chubb es otra acción que claramente tiene la atención completa de Buffett. Chubb fue la acción que recibió “tratamiento confidencial” entre julio de 2023 y mediados de mayo de 2024 que Buffett secretamente construyó una participación considerable en.

Aunque el negocio de seguros es bastante aburrido, es altamente rentable. Chubb típicamente posee un fuerte poder de fijación de precios de primas y actualmente está aprovechando rendimientos más altos de los bonos del Tesoro para generar más ingresos por intereses en su float (es decir, primas excedentes cobradas que no se han desembolsado en reclamos).

Las tenencias restantes en la cartera de $291 mil millones de Berkshire Hathaway oscilan entre $8 millones y $995 millones.

Charter Communications: $995,474,255

Nu Holdings: $892,914,839

Liberty Live Series C: $736,396,234

Liberty Formula One Series C: $730,929,987

Louisiana-Pacific: $615,208,750

Domino’s Pizza (NYSE: DPZ): $546,205,756

Liberty Live Series A : $331,657,968

Heico Class A: $193,992,654

Pool: $137,759,194

NVR: $90,020,646

Jefferies Financial Group: $32,629,575

Diageo: $28,978,910

Lennar Class B: $20,417,185

Liberty Latin America Series A: $16,468,758

Ulta Beauty: $10,298,861

Atlanta Braves Holding Series C: $8,536,530

Liberty Latin America Series C: $7,986,604

Vas a notar que esta sección contiene la acción favorita de Buffett para comprar del tercer trimestre, la cadena de restaurantes de comida rápida Domino’s Pizza.

Domino’s ha sido virtualmente imparable durante 15 años gracias a la innovación continua de productos y procesos, junto con su habilidad para ganar y mantener la confianza de los consumidores. El último plan quinquenal de la compañía, llamado “Hambriento de MÁS”, se centra en mejorar la consistencia del producto, aumentar la producción y optimizar su cadena de suministro, entre otros factores.

También vale la pena señalar que Domino’s Pizza está en camino de entregar su 31º año consecutivo de crecimiento en las mismas tiendas en los mercados internacionales. La marca y la innovación de productos de la compañía están claramente en punto, y pocos inversores entienden los hábitos de compra de los consumidores mejor que el Oráculo de Omaha.

Otra cosa a tener en cuenta sobre estas tenencias más pequeñas es que aquí es donde verás la influencia de los lugartenientes de inversión de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler, entrar en juego. Combs y Weschler tienden a ser más activos que Buffett en el frente de negociación, y típicamente lidian con posiciones que van desde $10 millones hasta $1 mil millones. Es probable que las tenencias de Berkshire en constructores de viviendas y Ulta Beauty sean obra de uno o ambos principales asesores de Buffett.

