Aquí están mis 10 mejores acciones para 2025.

A medida que se acerca el año 2025, es hora de empezar a pensar en qué acciones añadir a tu cartera. Aunque soy partidario de una cartera bien diversificada, veo mucho potencial en el ámbito tecnológico en este momento, especialmente con el crecimiento que está experimentando la inteligencia artificial (IA).

Si estás buscando una lista de acciones para comprar en 2025, aquí tienes un sólido grupo de 10 para elegir.

Si tuviera que comprar solo una acción de esta lista para 2025, elegiría Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Taiwan Semi es el principal fabricante de chips por contrato del mundo y fabrica chips para casi todas las empresas que producen algo relacionado con la alta tecnología o la IA.

La dirección espera que los ingresos relacionados con la IA se tripliquen este año, y no hay muchas posibilidades de que esa demanda se detenga de cara a 2025. Con Wall Street esperando un crecimiento del 25% en los ingresos en 2025, esperaría que la acción de Taiwan Semi sobresalga el próximo año.

Por último, la acción de Taiwan Semi no es tan cara, cotizando a 22 veces las ganancias de 2025. Cuando se considera lo importante que es esta empresa, junto con su tasa de crecimiento y su precio razonable, se convierte en una de las principales acciones a tener en 2025.

ASML (NASDAQ: ASML) es similar a Taiwan Semi en el sentido de que es un proveedor importante en la cadena de valor de los chips. ASML fabrica máquinas de litografía que ninguna otra empresa en el mundo tiene la tecnología para fabricar, lo que le otorga un monopolio tecnológico.

Sin embargo, esto también provoca problemas, ya que sus máquinas están altamente reguladas y la mayoría no se pueden vender en China. Como resultado, la dirección ha recortado la guía de ingresos para 2025, lo que provocó una caída en la acción, y ahora está a la baja en el año.

Esta debilidad a corto plazo debería considerarse como una oportunidad de compra, ya que la tecnología de ASML es probablemente imposible de duplicar o alcanzar, por lo que estará bien a largo plazo. A pesar de la guía a la baja, los analistas de Wall Street siguen esperando un crecimiento del 15% el próximo año, lo que convierte a ASML en una gran acción para comprar ahora.

Meta Platforms (NASDAQ: META) es probablemente más conocida por su antiguo nombre, Facebook. Esta gigante de las redes sociales genera una gran cantidad de ingresos y beneficios por las ventas de publicidad, pero también está involucrada en la carrera de la IA.

El modelo generativo de IA de Meta, Llama, es el modelo de IA de código abierto líder, lo que lo convierte en una opción popular para aquellos que quieren tener visibilidad sobre lo que realmente está sucediendo detrás de escena. Si Llama logra convertirse en el principal modelo de IA de código abierto, recopilará vastas cantidades de información más rápido que otras plataformas por las que los usuarios deben pagar, potencialmente abriendo vías para una versión de pago.

Sin embargo, ese tipo de éxito está lejos y, por ahora, los inversores deben basar su análisis en la división de publicidad de la empresa, que está funcionando increíblemente bien. Wall Street espera un crecimiento del 21% en los ingresos para 2024 y del 15% para 2025. Con un fuerte crecimiento en la mano, Meta está listo para tener un sólido 2025, con la IA potencialmente siendo otro viento de cola que aún no ha contribuido significativamente al negocio.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) es otra empresa fuertemente involucrada en la carrera de la IA. Su modelo Google Gemini es una de las opciones líderes y se puede maximizar aún más al ser implementado a través de Google Cloud, la división de computación en la nube de la empresa.

Google Cloud creció un 35% en el tercer trimestre y está mejorando rápidamente su margen operativo. Aunque este segmento representa una fracción de los ingresos totales de Alphabet, es una de las partes más emocionantes de su negocio y lo llevará a un crecimiento que superará al mercado.

Con la acción cotizando recientemente a 25 veces las ganancias futuras, Alphabet tiene un atractivo precio en comparación con muchos de sus grandes pares tecnológicos.

La tesis de inversión de Amazon (NASDAQ: AMZN) es similar a la de Alphabet. Tiene un próspero negocio principal (en el caso de Amazon, un imperio de comercio electrónico), pero la división de computación en la nube es la razón principal para comprar la acción.

Amazon Web Services (AWS) representó el 17% de los ingresos en el tercer trimestre, pero sus beneficios operativos representaron el 60% del total de la empresa. Como resultado, AWS dirige en gran medida la imagen de beneficios de la empresa. Con un crecimiento de AWS a un saludable ritmo del 19% en el tercer trimestre y sin señales de desaceleración del crecimiento relacionado con la IA, está preparado para impulsar a Amazon al alza en 2025.

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) puede ser una acción un poco controvertida para incluir en esta lista. CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad que adquirió una mayor visibilidad después de una interrupción el 19 de julio que colapsó millones de dispositivos. Los efectos de este incidente aún se están resolviendo, pero eso no significa que la empresa no sea fuerte. El CEO George Kurtz ha declarado que la cartera de clientes de la empresa ha vuelto a los niveles previos al incidente, por lo que el efecto general no ha sido tan malo.

En su último trimestre (que abarca un trimestre completo después del incidente), los ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentaron un 27% interanual a más de $4 mil millones, lo que está en camino de alcanzar su meta de $10 mil millones en ARR.

CrowdStrike es uno de los principales proveedores de ciberseguridad; incluso si tuvo un pequeño tropiezo, no fue suficiente para descarrilar a la empresa. Aunque la acción es un poco cara, creo que vale la pena por el crecimiento que está mostrando.

dLocal (NASDAQ: DLO) es una empresa mucho más desconocida que cualquiera de esta lista. Proporciona un complemento para cualquier persona que quiera procesar pagos en países de mercados emergentes, desbloqueando el acceso a partes del mundo que no tendrían sentido financiero sin los servicios de dLocal. Su lista de clientes incluye gigantes como Amazon, Spotify Technology y Shopify, lo que demuestra que su producto llena un nicho importante.

dLocal está experimentando una transformación a medida que el nuevo CEO Pedro Arnt asume el cargo después de una estancia de 12 años en MercadoLibre. Él dirigió un negocio increíblemente exitoso allí y tiene el plan para impulsar nuevamente el crecimiento de dLocal.

Con la acción cotizando a tan solo 25 veces las ganancias futuras a pesar de que su margen de beneficio está muy lejos de sus máximos anteriores, esta acción tiene un valor increíble.

Hablando de increíbles valores, PayPal (NASDAQ: PYPL) sigue siendo una acción bastante barata. El gigante del procesamiento de pagos ha pasado por altibajos, pero actualmente está en alza, gracias al CEO Alex Chriss, que ha estado en el cargo desde hace poco más de un año.

PayPal no está mostrando el crecimiento más llamativo, con los ingresos aumentando un 6% interanual en el tercer trimestre y el beneficio por acción (BPA) subiendo alrededor de un 6% también. Sin embargo, la empresa está trabajando diligentemente para hacer crecer sus segmentos comerciales y usando su efectivo para recomprar acciones a un precio barato.

Aunque la acción no es tan barata como solía ser, cotizando a 19 veces las ganancias futuras, sigue siendo una gran ganga, especialmente teniendo en cuenta que el S&P 500 cotiza a 22,5 veces las ganancias futuras. Como resultado, creo que PayPal todavía tiene mucho espacio para subir y podría ser la historia de recuperación del año en 2025.

El siguiente es MercadoLibre. El gigante latinoamericano del comercio electrónico y las fintech ha publicado resultados increíbles continuamente año tras año.

En términos neutrales en términos de divisa, los ingresos de MercadoLibre aumentaron más del 100% en el tercer trimestre, mostrando su impresionante plataforma. Aunque la empresa pasó por un momento difícil en el tercer trimestre al lidiar con algunas deudas malas en su cartera de créditos, ese es un problema de trimestre a trimestre que surgirá de vez en cuando.

Aunque la acción no es barata a 56 veces las ganancias futuras, su crecimiento fuerte y sostenible justifica ese precio. Por lo tanto, creo que es una acción fenomenal para comprar en 2025.

Por último, pero no menos importante, está Nvidia (NASDAQ: NVDA). Nvidia ha liderado el mercado en cada uno de los dos últimos años, pero no espero que lo haga de nuevo en 2025. Sin embargo, con los principales jugadores de la IA y los proveedores de computación en la nube aún construyendo su potencia informática, las ventas de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia siguen estando preparadas para beneficiarse.

Además, la arquitectura Blackwell de Nvidia, que ofrece grandes ganancias de rendimiento sobre la arquitectura actual Hopper, alcanzará la producción a gran escala en 2025, lo que impulsará aún más los ingresos de Nvidia.

A pesar del masivo crecimiento de Nvidia en los últimos dos años, Wall Street aún espera que sus ingresos suban un 51% el próximo año. Eso es suficiente para justificar la valoración de Nvidia para mí, y creo que es una compra sólida de cara a 2025. Solo no esperes que repita el rendimiento de 2023 o 2024.

Here Are My Top 10 Stocks for 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool

