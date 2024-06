Aquí están los programas y películas que llegarán este verano a Apple TV+

Apple TV+ puede que no tenga la cantidad de contenido nuevo que ofrece un servicio como Netflix, pero siempre está obteniendo nuevos lanzamientos de todos modos.

Este verano, Apple ha puesto a disposición de los suscriptores de TV+ una gran colección de películas por tiempo limitado, y también tiene una variedad de series originales y películas que llegarán al servicio.

Aquí están todos los originales de Apple que llegarán a TV+ este verano.

Junio lanzamientos de TV+

Presumed Innocent

Cuándo: 12 de junio

Qué: Limited Series

Género: Thriller Legal

Basada en la novela superventas del New York Times del mismo nombre de Scott Turow, la serie envolvente lleva a los espectadores en un viaje a través del horrendo asesinato que trastorna la oficina del Fiscal del Estado de Chicago cuando se sospecha de un crimen de uno de los suyos. La serie explora la obsesión, el sexo, la política y el poder y los límites del amor, a medida que el acusado lucha por mantener unida a su familia y su matrimonio.

Camp Snoopy

Cuándo: 14 de junio

Qué: Serie de TV

Género: Niños y Familia

Después de descubrir que su tropa está en peligro de disolverse, Snoopy y los Beagle Scouts se embarcan en sumergirse en la naturaleza y las grandes al aire libre para ganar sus insignias, con el Manual de los Beagle Scout como su guía. Mientras tanto, Charlie Brown y sus amigos disfrutan de su verano en Camp Spring Lake, cruzando caminos con Snoopy mientras experimentan senderismo, natación, estar alrededor de fogatas y todo lo que el campamento de verano y la naturaleza tienen para ofrecer.

Land of Women

Cuándo: 26 de junio

Qué: Serie de TV

Género: Dramedia

“Land of Women” es una comedia dramática protagonizada por Eva Longoria como Gala, una adinerada neoyorquina cuya vida se trastorna cuando su marido no logra pagar una deuda a las personas equivocadas. Con peligrosos criminales buscando a su familia y a su marido desaparecido, Gala se ve obligada a abandonar la ciudad con su anciana madre Julia (Carmen Maura) y su hija adolescente Kate (Victoria Bazúa) a la ciudad natal de su madre en el norte de España, un lugar al que Julia huyó hace 50 años, para comenzar de nuevo y esperar que sus identidades permanezcan ocultas. Pero los chismes en el encantador pueblo vinícola se propagan rápidamente, desenredando sus secretos familiares más profundos y verdades.

Fancy Dance

Cuándo: 28 de junio

Qué: Película

Género: Drama

Desde la desaparición de su hermana, Jax (Lily Gladstone) ha cuidado de su sobrina Roki (Isabel Deroy-Olson) sobreviviendo en la reserva Seneca-Cayuga en Oklahoma. Cada minuto libre se dedica a buscar a su hermana desaparecida mientras también ayuda a Roki a prepararse para un próximo powwow. Con el riesgo de que Jax pierda la custodia del abuelo de Roki, Frank (Shea Whigham), la pareja emprende un viaje y recorre el campo para localizar a la madre de Roki a tiempo para el powwow. Lo que comienza como una búsqueda gradualmente se convierte en una investigación mucho más profunda de las complejidades y contradicciones de las mujeres indígenas moviéndose en un mundo colonizado y a merced de un sistema de justicia fallido. Gladstone protagoniza junto a Deroy-Olson, Ryan Begay, Crystle Lightning, con Audrey Wasilewski y Whigham.

WondLa

Cuándo: 28 de junio

Qué: Serie de TV

Género: Aventura de Animación

“WondLa” se centra en Eva, con la voz de Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”), una adolescente curiosa, entusiasta y enérgica que es criada en un bunker subterráneo de última generación por Muthr, una cuidadora robot, con la voz de la nominada al premio Emmy Teri Hatcher (“Desperate Housewives”). En su decimosexto cumpleaños, un ataque al bunker de Eva la obliga a la superficie de la Tierra, que ahora está habitada por extraterrestres y cubierta de flora de otro mundo, y no hay otros humanos a la vista. De hecho, ya no se llama Tierra, sino Orbona. Otto, un adorable osito de agua gigante con el que Eva comparte poderes telepáticos, con la voz del ganador del Emmy Brad Garrett (“Everybody Loves Raymond”), y Rovender, un alienígena cascarrabias con un pasado problemático, con la voz de Gary Anthony Williams (“Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows”), se unen a Eva mientras lidera al equipo en una peligrosa misión para encontrar humanos, su hogar y su verdadero destino.

Julio lanzamientos de TV+

Sunny

Cuándo: 10 de julio

Qué: Serie de TV

Género: Misterio Thriller

“Sunny” está protagonizada por Rashida Jones como Suzie, una mujer estadounidense que vive en Kyoto, Japón, cuya vida se trastorna cuando su marido e hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como “consuelo”, le dan a Suzie a Sunny, uno de una nueva clase de robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido. Aunque al principio Suzie resiente los intentos de Sunny de llenar el vacío en su vida, gradualmente desarrollan una amistad inesperada y juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le sucedió a la familia de Suzie, quedando peligrosamente enredados en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

Me

Cuándo: 12 de julio

Qué: Serie de TV

Género: Familia de Ciencia Ficción

“Me” sigue a un niño de 12 años llamado Ben que está en medio de la secundaria (¡completa con matones, flechazos y bailes escolares!) a medida que se adapta a una familia recién fusionada y a la realización de que tiene superpoderes. A lo largo de la temporada de 10 episodios, Ben emprende un viaje de autodescubrimiento y aprende lo que realmente significa tener superpoderes. Encuentra un aliado en su hermanastra, Max, que lo ayuda a aprovechar estos poderes y descubrir los secretos detrás de los misterios y tragedias de su comunidad…todo mientras intenta llegar a un acuerdo con lo que significa ser Ben.

Lady in the Lake

Cuándo: 19 de julio

Qué: Serie Limitada

Género: Misterio

Cuando la desaparición de una joven agarra a la ciudad de Baltimore en el Día de Acción de Gracias de 1966, las vidas de dos mujeres convergen en un curso de colisión fatal. Maddie Schwartz (Natalie Portman) es una ama de casa judía que busca desprenderse de un pasado secreto y reinventarse como periodista de investigación, y Cleo Johnson (Moses Ingram) es una madre que navega por el submundo político de Baltimore negro mientras lucha por proveer para su familia. Sus vidas dispares parecen paralelas al principio, pero cuando Maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de Cleo, se abre un abismo que pone en peligro a todos los que los rodean. De la directora visionaria Alma Har’el, “Lady in the Lake” emerge como un frenético thriller noir y una inesperada historia del precio que las mujeres pagan por sus sueños.

Omnívoro

Cuándo: 19 de julio

Qué: Serie Documental

Género: Comida y Bebida

Narrado por el renombrado chef René Redzepi, esta serie global explora los ingredientes que construyeron sociedades, dieron forma a nuestras creencias y alteraron para siempre la historia humana. Desde salinas en Perú hasta bosques de café en Ruanda hasta atún salvaje en la costa de España, cada episodio de “Omnívoro” celebra la forma en que cultivamos, transformamos y consumimos los mejores recursos del mundo, los que comemos.

Time Bandits

Cuándo: 24 de julio

Qué: Serie de TV

Género: Comedia Familiar

“Time Bandits” es un viaje impredecible a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nueva recluta: un niño de 11 años aficionado a la historia llamado Kevin. Juntos, se embarcan en una emocionante búsqueda para salvar a los padres del niño y al mundo. Guiados por Lisa Kudrow, el excéntrico grupo de bandoleros se embarca en aventuras épicas mientras fuerzas malignas amenazan sus conquistas y la vida tal como la conocen. A medida que el grupo viaja a través del tiempo y el espacio, los bandidos tropiezan con fascinantes mundos del pasado distante mientras buscan tesoros, dependiendo de Kevin para arrojar luz sobre cada situación. Los Time Bandits son testigos de la creación de Stonehenge, ven el Caballo de Troya en acción, escapan de dinosaurios en la era prehistórica, causan estragos durante la Edad Media, experimentan la era de hielo, civilizaciones antiguas, el Renacimiento de Harlem, y mucho más en el camino.

Women in Blue

Cuándo: 31 de julio

Qué: Serie de TV

Género: Drama

Ambientada en 1970 e inspirada en hechos reales, “Women in Blue” (“Las Azules”) cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, solo para descubrir que su escuadrón es una estratagema publicitaria para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie. A medida que aumenta el número de cuerpos, María (Bárbara Mori), cuya determinación de atrapar al asesino se convierte en una obsesión, Gabina (Amorita Rasgado), cuyo padre es un renombrado policía, Ángeles (Ximena Sariñana), una brillante analista de huellas dactilares, y Valentina (Natalia Téllez), una joven rebelde, establecen una investigación secreta para lograr lo que ningún oficial masculino ha podido hacer y llevar al asesino en serie ante la justicia.

Agosto lanzamientos de TV+

The Instigators

Cuándo: 9 de agosto

Qué: Película

Género: Comedia de Robo

Rory (Matt Damon) y Cobby (Casey Affleck) son socios renuentes: un padre desesperado y un exconvicto lanzados juntos para robar las ganancias mal adquiridas de un político corrupto. Pero cuando el robo sale mal, los dos se ven envueltos en un torbellino de caos, perseguidos no solo por la policía sino también por burócratas retrógrados y jefes del crimen vengativos. Completamente fuera de su profundidad, convencen al terapeuta de Rory (Hong Chau) que se una a su caótica huida por la ciudad, donde deben dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para evadir la captura, o algo peor.

Yo Gabba GabbaLand!

Cuándo: 9 de agosto

Qué: Serie de TV

Género: Niños y Familia

Únete a amigos familiares Muno, Foofa, Plex, Brobee y Toodee, y conoce al nuevo mago Kammy Kam. Baila, canta, juega y haz que aprender sea divertido mientras los niños y los padres se sumergen en Yo Gabba GabbaLand y descubren todas las cosas que hacen que esta comunidad sea tan mágica. “¡Yo Gabba GabbaLand!” mezcla hitos de la primera infancia con juegos y música popular. Construyendo sobre la serie original galardonada con el Emmy Diurno “Yo Gabba Gabba!”, un fenómeno cultural de pleno derecho que ha acumulado más de 1.2 mil millones de visitas en YouTube, los niños pequeños y las familias pueden navegar por desafíos preescolares universales en un paisaje visual y musical diverso.

Bad Monkey

Cuándo: 14 de agosto

Qué: Serie de TV

Género: Comedia

“Bad Monkey” cuenta la historia de Andrew Yancy (Vince Vaughn), que ha sido expulsado del Departamento de Policía de Miami y ahora es inspector de salud en los Cayos. Pero al tropezar con un caso que comienza con un brazo humano pescado por turistas, se da cuenta de que si logra probar el asesinato, volverá. Solo necesita superar un tesoro de excéntricos floridanos y un mono malo.

Pachinko (Segunda Temporada)

Cuándo: 23 de agosto

Qué: Serie de TV

Género: Drama

Basada en la novela superventas del New York Times del mismo nombre, “Pachinko” es una historia amplia y profundamente conmovedora de amor y supervivencia a lo largo de cuatro generaciones. La primera temporada recibió 11 premios internacionales, incluido un Premio Peabody, un Premio del Instituto de Cine Americano, un Premio de la Sociedad de Críticos y un Premio Gotham Independent Film Award.