Aquí están los líderes populistas demócratas en ascenso a tener en cuenta.

Un grupo de Demócratas de izquierda están buscando un nuevo abanderado para presentar una agenda populista económica para América después de grandes pérdidas en las elecciones de noviembre. Estos Demócratas en y fuera de Washington ven los problemas cotidianos como más integrales que los otros intereses sociales más nicho en los que su partido se enfocó sin éxito contra el Presidente electo Trump. El Senador Bernie Sanders (I-Vt.) es considerado el líder de facto de esta ala del partido. Pero algunos líderes más jóvenes están tratando de aumentar su perfil nacional mientras el partido mira hacia el 2026 y 2028. Aquí hay 7 populistas Demócratas para seguir: Sen. Juan Fetterman (Pa.) Fetterman, 55, infamemente rechazó la etiqueta que la mayoría de los legisladores dentro de su flanco utilizan para describirse a sí mismos, declarando “No soy un progresista” al principio de su carrera en el Senado. Ganó su elección en el importante campo de batalla de Pennsylvania corriendo como populista, promoviendo soluciones a preocupaciones económicas para ganarse el apoyo de votantes que sintieron el peso de la inflación y el aumento del costo de vida crear dificultades dentro de su estado. Fetterman se rodeó de personal del círculo de Sanders y ha disfrutado de una relación amistosa con el senador mayor. Pero recientemente ha provocado la ira de la izquierda por alejarse de ciertas posturas liberales de inmigración en la frontera e incluso llegó a decir que consideraría votar por algunas elecciones de gabinete de Trump. Esa movida, sin embargo, podría ayudarlo a apelar a los votantes republicanos si decide buscar un cargo más alto. Sen. Chris Murphy (Conn.) Murphy, 51, se hizo más conocido por sus críticas vocales y respuesta consoladora al trágico tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en su Connecticut natal. Desde entonces, ha sido considerado entre sus colegas en el Capitolio como un Demócrata confiable en su caucus, ocasionalmente desviándose a la izquierda y patrocinando legislación con Sanders, mientras también juega con los centristas. Después de las elecciones, está inclinándose más hacia sus inclinaciones progresistas, sentando las bases para lo que podría convertirse en la base para un discurso de campaña presidencial. “Para algunos, Connecticut – uno de los estados con ingresos más altos de la nación y el hogar para Wall Street – puede no parecer un lugar donde el popularismo económico tendría tracción. Pero sí la tiene. Y si funciona en Connecticut, funciona en todas partes”, escribió Murphy en una memoria compartida anteriormente con The Hill. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (N.Y.) Uno de los miembros fundadores del “escuadrón”, la congresista de Nueva York tiene una imagen bien definida que muestra lo que una nueva generación de progresistas de clase trabajadora, de mentalidad activista, pueden lograr a través de una visibilidad nacional. Aunque conocida como AOC, la mujer de 35 años no ha participado mucho en especulaciones sobre sus aspiraciones profesionales futuras, incluida la charla sobre una posible candidatura a gobernadora, senadora o presidenta en la próxima década, es probable que vea cómo se eleva su perfil en oposición a un Washington controlado por los Republicanos. Recientemente fue notada por involucrarse activamente con simpatizantes de Trump que también votaron por su candidatura, recurriendo a las redes sociales para preguntar sobre el atractivo cruzado. Una respuesta que Ocasio-Cortez destacó en Instagram incluía una superposición reveladora: “Es muy simple … Trump y tú te preocupas por la clase trabajadora”, decía la respuesta. Rep. Ro Khanna (Calif.) Miembro Demócrata del Congreso que vio de cerca la campaña presidencial de Sanders como su co-presidente, Khanna tuvo una pista interna del populismo económico que inspiró a millones de votantes. Khanna, de 48 años, quien representa Silicon Valley, ve la clave del éxito a largo plazo de los Demócratas en implementar una agenda estilo “Nuevo Trato” de FDR. Su enfoque en introducir avances tecnológicos en lugares rurales y en desarrollo lo distingue de la corriente emergente de compañeros progresistas que quieren priorizar la economía. Gobernador de Kentucky, Andy Beshear Los liberales tienen una larga historia de fascinación por Demócratas en estados rojos y Beshear no es una excepción. Con uno de los índices de aprobación más altos entre los gobernadores a nivel nacional, Beshear, de 46 años, está dentro de la corriente principal del partido en temas sociales como el aborto, pero también ha enfatizado empleos y la economía, captando la atención de algunos en el movimiento progresista que quieren ver un argumento económico hecho con éxito desde la mansión de un gobernador. Presidente de UAW, Shawn Fain El presidente de la United Auto Workers (UAW) no encaja fácilmente en las casillas de “Demócrata”, “liberal” o “progresista” – y por eso se está convirtiendo en un nombre muy observado mientras el partido busca ampliar quién representa su lado. La visión de Fain, de 56 años, se alinea con la izquierda estadounidense, y alcanzó estatus de icono entre algunos aliados de Sanders por su liderazgo durante la huelga contra los fabricantes de automóviles “Big Three” de Detroit: General Motors, Ford y Stellantis. “Es hora de que Washington, D.C., cumpla o se calle, sin importar el partido, sin importar el candidato”, dijo Fain después de que los resultados mostraran a Trump con una victoria abrumadora este mes. Pero su lenguaje también sonaba familiar para aquellos inspirados por el ascenso de Sanders durante los primeros días de Trump. “¿Nuestro gobierno estará del lado de la clase trabajadora, o seguirá haciendo el trabajo de los multimillonarios? Esa es la pregunta que enfrentamos hoy. Y es la pregunta que enfrentaremos mañana. La respuesta está en nosotros”, dijo Fain, compartiendo críticas similares a las del Vermonter sobre la dominancia de la clase de multimillonarios. “No importa quién esté en el cargo”. “Joe Rogan de la izquierda” Los Demócratas están en busca de su propia versión de Joe Rogan, el popular presentador de podcast que, con aproximadamente 20 millones de seguidores, tiene un alcance considerable entre poblaciones bastante alejadas de la política diaria. En el pasado, Rogan simpatizaba con Sanders antes de pasarse a Trump, mostrando cierto atractivo cruzado entre las marcas derecha e izquierda del socialismo Demócrata. Aunque los liberales anhelan una figura con la misma influencia en su equipo, no está claro quién podría estar listo para asumir el mismo manto alternativo mediático audaz y sin filtro. Algunos nombres que se han discutido incluyen a Krystal Ball, presentadora de “Breaking Points” y Kyle Kulinski, presentador de “Secular Talk”, así como Cenk Uygur, quien fundó la red The Young Turks. Pero los progresistas en su mayoría todavía esperan que surja una nueva estrella. Enlace de origen