Aquí están las principales tenencias de acciones de Warren Buffett, reveladas en las ganancias trimestrales más recientes de Berkshire.

“

Warren Buffett está llamando la atención después de que Berkshire Hathaway revelara que vendió casi la mitad de su participación en Apple el trimestre pasado. Aquí es donde se encuentran las principales tenencias del legendario inversor en este momento. Alrededor del 72% de la cartera de acciones de Berkshire está concentrada en cinco acciones, según el último informe de ganancias del conglomerado. Apple, a pesar de la fuerte venta por parte del Oráculo de Omaha, sigue siendo la mayor posición de Berkshire con una valor de mercado de $84.2 mil millones a finales de junio. El conglomerado recientemente comenzó a vender algunas acciones de Bank of America, su segunda mayor posición después de Apple, en una racha de venta de 12 días que comenzó en julio. Las transacciones en el tercer trimestre no se incluyeron en el 10-Q de Berkshire publicado el sábado, por lo que el valor de la participación de Bank of America debería estar actualmente valorado en cerca de $37 mil millones, por debajo de los $41.1 mil millones a finales de junio. Berkshire redujo ligeramente su apuesta en Chevron en el segundo trimestre, pero la participación en energía, con un valor de mercado de $18.6 mil millones a finales de junio, se mantuvo en las cinco principales posiciones del conglomerado. Berkshire ha estado operando activamente esta acción durante unos cuantos trimestres. Mientras tanto, Berkshire mantuvo sus apuestas de largo plazo en Coca-Cola y American Express, valoradas en $25.5 mil millones y $35.1 mil millones, respectivamente, a finales del segundo trimestre. Las acciones de Coca-Cola subieron más del 17% este año, mientras que American Express ha ganado un 24%. Ambas acciones han superado al S&P 500 hasta ahora en el 2024. Buffett estaba de humor de venta en general en el segundo trimestre, con Berkshire deshaciéndose de más de $75 mil millones en acciones, elevando su nivel de efectivo total a un asombroso $277 mil millones. Después de las ventas, estas posiciones siguen siendo las mismas cinco principales posiciones que Berkshire reveló en el primer trimestre.

“