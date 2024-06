Aquí están las características que Apple cambió antes de la WWDC 2024.

Apple cambió varias características del sistema operativo antes de su debut en la WWDC 2024

Apple presentó una multitud real de características del sistema operativo y mejoras relacionadas con la inteligencia artificial durante la WWDC que no se alineaban completamente con filtraciones y rumores. Aquí está todo lo que Apple cambió y por qué.

En los meses previos a la WWDC, AppleInsider publicó una serie de informes exclusivos detallando las diferentes características que Apple se disponía a presentar en el evento. Hablando con personas familiarizadas con el asunto, obtuvimos una gran cantidad de información sobre características no anunciadas en ese momento de los sistemas operativos.

Después de nuestros informes, Apple cambió algunas de las características que describimos cambiando sus nombres, alterando elementos de diseño menores, eliminando funcionalidades o eliminándolas por completo.

Es imposible saber por qué se cambiaron o eliminaron algunas características después de nuestros informes. Una explicación plausible es que nuestra información inicial podría haber sido obsoleta y obtenida de personas familiarizadas con versiones internas anteriores de los sistemas operativos de Apple.

Aplicación Calculadora alterada

La nueva aplicación Calculadora de Apple, desarrollada bajo el nombre en clave GreyParrot y revelada por AppleInsider en abril, ha recibido algunos cambios inusuales en macOS.

Las versiones previas al lanzamiento de la nueva aplicación Calculadora de Apple presentaban ventanas redimensionables y un botón de barra lateral dedicado en macOS.

Si bien la funcionalidad principal y las nuevas características siguen siendo las mismas que en las versiones previas al lanzamiento de la aplicación, tanto Math Notes como el sistema mejorado de conversión de unidades están presentes. Dicho esto, la Calculadora que Apple lanzó con la beta de macOS Sequoia es, en opinión de muchos, peor que su contraparte en la etapa de desarrollo interno.

En los meses previos a la WWDC, la aplicación Calculadora perdió tanto la función de redimensionamiento de ventanas como el nuevo botón de historial en macOS. Esto significa que ya no es posible redimensionar la ventana de la aplicación o activar el historial sin usar la barra de menú, aunque ambas características estaban presentes en las versiones previas al lanzamiento de macOS Sequoia.

Apple también hizo que la aplicación Calculadora fuera translúcida, presumiblemente como una forma de distanciarla de sus contrapartes en iOS 18 e iPadOS 18. No está del todo claro por qué la empresa decidió tomar este camino, ya que el proyecto GreyParrot se concibió como una Calculadora universal con un aspecto consistente en las tres plataformas.

La historia de dos íconos de Siri

En mayo, AppleInsider reveló que Apple estaba probando internamente un nuevo ícono de barra de menú para Siri para macOS Sequoia, conocido entonces como proyecto Glow. El ícono descubierto era monocromático y reemplazaba al anterior orbe colorido, permitiendo que se mezclara con los otros íconos en la barra de menú.

Apareció brevemente en la presentación de la keynote de WWDC el 10 de junio, pero solo durante un segmento que demostraba la nueva función de espejo de iPhone de la empresa para macOS. A lo largo de la mayoría de la presentación, macOS Sequoia se mostró sin un ícono de barra de menú de Siri.

Solo hacia el final de la presentación vimos un ícono diferente y multicolor con una nueva interfaz de usuario para Siri en macOS. Este ícono fue el que Apple terminó usando para sus betas de desarrolladores de macOS Sequoia, aunque el nuevo ícono y la nueva interfaz de Siri están deliberadamente desactivados por defecto.

Los usuarios de la plataforma de redes sociales X han encontrado formas de activar la nueva interfaz de usuario rediseñada de Siri tanto en iOS 18 como en la beta de macOS Sequoia. En el proceso, un mensaje emergente reveló que Apple consideraba que la nueva interfaz de usuario de Siri era información sensible y que no debía usarse “a menos de 15 metros de personas no autorizadas”.

Es posible que Apple haya eliminado el ícono monocromático de la barra de menú de Siri en macOS Sequoia porque se filtró una información sensible de la interfaz de usuario. Sin embargo, no es la única posibilidad, ya que el ícono podría haber sido cambiado por cualquier otro motivo.

En cuanto al nuevo ícono monocromático que Apple creó para Siri, todavía se puede ver en algunos de los videos instructivos de Apple también. Parece que el nuevo ícono multicolor está destinado a debutar junto con Apple Intelligence, en lugar del anterior monocromático.

Funciones faltantes de Safari y Music

La función de Búsqueda Inteligente de Safari 18, que aísla información útil de las páginas web y genera resúmenes de artículos, se renombró simplemente como “Destaques”. Versiones anteriores de esta función en macOS tenían botones redondeados al estilo de iPadOS, pero estos desaparecieron en la beta.

El cambio más significativo hecho en Safari 18 fue la eliminación completa del bloqueador de contenido interno de Apple, conocido como Web Eraser. Con él, era posible seleccionar y eliminar elementos específicos de la página web, como imágenes, anuncios, texto o incluso secciones enteras de la página.

Es posible que la función de Web Eraser haya sido eliminada debido a la gran controversia que finalmente causó su revelación. Apple recibió quejas de la News Media Association del Reino Unido y un grupo de editores franceses sobre la función no anunciada, la cual explicamos en nuestro informe dedicado sobre la eliminación de la función.

Como reveló AppleInsider en un informe anterior, las versiones previas al lanzamiento de la aplicación Apple Music presentaban una función completamente nueva conocida como Transiciones de Canciones Inteligentes. Aunque esta función estaba en pruebas durante el desarrollo de los últimos sistemas operativos de Apple – iOS 18 y macOS 15 – no está presente en las betas de desarrolladores disponibles públicamente.

No hay referencias aparentes a esta nueva función dentro de los sistemas mismos, y Apple puede haberla eliminado o retrasado para una actualización posterior del sistema operativo.

La función aún podría hacer su debut más adelante en 2024 cuando esté disponible Apple Intelligence. Dado el nombre de la función, Transiciones de Canciones Inteligentes, es posible que utilice inteligencia artificial para crear un efecto de fundido cruzado mejorado u otro tipo de transición entre canciones.

¿Qué más modificó Apple durante el desarrollo?

Freeform Scenes, una función inicialmente revelada en un informe de marzo y luego ampliada por AppleInsider, también ha recibido un cambio similar. Apple decidió darle a Scenes un icono reconocible en forma de estrella, reemplazando el icono de barra tipo sándwich con tres líneas verticales utilizado durante el desarrollo.

Varias características del sistema operativo recibieron nuevos nombres antes del lanzamiento. Generative Playground recibió el nombre de Image Playground. El cambio de nombre fue aparentemente tan apresurado que Apple dejó el nombre de la época de desarrollo como título de la aplicación en sus betas públicamente disponibles de macOS Sequoia.

Image Playground es una aplicación de sistema completamente nueva que permitirá a los usuarios generar imágenes a través de Apple Intelligence en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. La aplicación puede crear imágenes en tres estilos distintos: Animación, Ilustración y Boceto, mientras que un cuarto estilo, denominado Arte Lineal, fue descartado antes del lanzamiento.

Una de las nuevas características de accesibilidad de Apple para 2024, originalmente conocida como Adaptative Voice Shortcuts, recibió el nuevo nombre de Vocal Shortcuts. La empresa anunció la función antes de la WWDC, junto con varias otras características de accesibilidad.

¿Por qué Apple a veces hace cambios antes de la WWDC?

Los desarrollos de la empresa en las características y sistemas operativos pueden cambiar por una variedad de razones diferentes. A veces, Apple no está satisfecha con la calidad de cierta característica o puede requerir más tiempo del originalmente previsto para completarla.

A veces, las filtraciones pueden adelantarse a características que pueden no ver la luz del día durante años. Las versiones internas de iOS pueden contener características destinadas a múltiples lanzamientos posteriores, por lo que se retiran en el último momento.

En 2020, una versión de desarrollo de la interfaz de usuario interna de iOS 14 se filtró a unas pocas personas selectas y finalmente llegó a la prensa. Supuestamente procedente de un iPhone 11 con desarrollo fusionado en China, la versión contenía referencias a una característica entonces no lanzada conocida como Colecciones de Fondos de Pantalla.

Tras la filtración, la característica de Colecciones de Fondos de Pantalla no se volvió a ver hasta dos años después con iOS 16, cuando Apple finalmente la anunció.

Apple también aparentemente cambió el nombre de su visor de realidad virtual de 2023 y su sistema operativo asociado. Se esperaba inicialmente que debutara como Reality Pro y xrOS, pero la empresa finalmente anunció el Apple Vision Pro y visionOS, respectivamente. Los ejecutivos revelaron que fue un engaño intencional para mantener el nombre oculto hasta el lanzamiento, con solo un puñado de empleados conociendo el verdadero nombre antes del lanzamiento.

Al igual que el ícono monocromático de Siri discutido anteriormente, se podían encontrar menciones claras del nombre xrOS en los videos instructivos que Apple lanzó después de la keynote de la WWDC 2023.

Sea cual sea la razón, el proceso de desarrollo de Apple para los nuevos sistemas operativos es largo y complejo. A menudo, las filtraciones provienen de instantáneas en el tiempo que pueden representar versiones antiguas de conceptos que ya han sido desechados. Es importante siempre abordar las filtraciones con cierto nivel de duda.