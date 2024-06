Aquí está mi mejor acción de inteligencia artificial (IA) para comprar en este momento (pista: no es Nvidia)

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha tenido una memorable carrera en el mercado de valores desde el inicio de 2023. Las acciones del especialista en tarjetas gráficas han subido un asombroso 727% en menos de 18 meses gracias a la loca demanda de chips necesarios para el entrenamiento e implementación de modelos de inteligencia artificial (IA).

Sus ingresos y beneficios han estado creciendo a un ritmo sin precedentes desde que la IA comenzó a ganar adopción generalizada. Los ingresos en el año fiscal 2024 (que finalizó en enero pasado) aumentaron un 126% a $60.9 mil millones, mientras que las ganancias ajustadas aumentaron un 288% interanual a $12.96 por acción. Más importante aún, se espera que Nvidia siga creciendo a un ritmo impresionante.

Los analistas pronostican que sus ingresos casi se duplicarán nuevamente en el año fiscal actual a poco más de $120 mil millones. Por otro lado, se espera que las ganancias de Nvidia se más que dupliquen a $27.03 por acción. La compañía realmente puede ofrecer un crecimiento tan impresionante debido a su posición dominante en el mercado de chips de IA.

Pero si te perdiste la impresionante subida de Nvidia y estás buscando capitalizar en el creciente mercado de chips de IA – que se espera que crezca un 40% anual hasta 2032 y genere más de $1.11 billones en ingresos anuales – considera comprar el socio de fundición de Nvidia Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), conocido popularmente como TSMC.

Veamos las razones por las que TSMC podría ser una de las mejores acciones de IA para comprar en este momento.

TSMC tiene una atractiva valoración

Las acciones de TSMC actualmente se están negociando a 31 veces las ganancias de los últimos doce meses, lo que representa un descuento masivo en comparación con las 71 veces las ganancias de los últimos doce meses de Nvidia. Por supuesto, debido al crecimiento fenomenal de esta última, su múltiplo de ganancias a futuro se reduce a 45, pero TSMC supera al gigante de las tarjetas gráficas en ese aspecto también, con acciones que se negocian a 26 veces las estimaciones de ganancias.

Comprar el gigante de la fundición con sede en Taiwán a esta valoración parece ser una elección obvia considerando que fabrica los chips de IA que diseña Nvidia. Específicamente, se dice que Nvidia es el segundo mayor cliente de los chips de TSMC, representando el 11% de sus ingresos en 2023.

Aún mejor, TSMC parece ser una inversión inteligente en IA porque fabrica chips para muchos de los principales fabricantes de chips que quieren hacerse un hueco en el mercado de la IA. Tanto Intel como Advanced Micro Devices utilizan TSMC para producir chips de IA, poniendo a la empresa en una sólida posición para capitalizar el crecimiento secular del mercado de semiconductores de IA.

Por ejemplo, el nuevo chip de IA de AMD, el MI325X, se fabricará utilizando los nodos de proceso N5 y N6 de TSMC. Mirando hacia el futuro, se espera que el chip MI350X de AMD, que saldrá el próximo año, se base en el nodo de proceso de 3 nanómetros (nm) de TSMC.

Intel ha recurrido a TSMC para fabricar sus chips Lunar Lake que están destinados a PC habilitadas para IA. Nvidia ya ha estado usando los nodos de proceso de TSMC para fabricar sus últimos chips de IA y se espera que utilice el nodo de 3nm de TSMC para sus chips Rubin, previstos para su lanzamiento en 2026.

El gigante de la fundición puede capitalizar el crecimiento de la IA de múltiples formas

Ya hemos visto que TSMC está desempeñando un papel crítico en ayudar a empresas como Intel, AMD y Nvidia a producir el hardware necesario para el entrenamiento e inferencia de IA. Pero al mismo tiempo, también está bien posicionado para beneficiarse de la creciente adopción de PC y smartphones de IA.

Se dice que Apple está buscando asegurar la capacidad de producción de chips de 2nm de TSMC para implementar funciones de IA en dispositivos como el iPhone y el iPad. Además, Qualcomm ha recurrido a TSMC para ayudarlo a fabricar chips para alimentar PCs habilitadas para IA, utilizando su proceso de fabricación de 4nm. Qualcomm también utiliza TSMC para fabricar sus chips Snapdragon 8 Gen 3 focales en la IA para smartphones.

Gartner prevé que los envíos globales de PCs y smartphones habilitados para IA podrían aumentar de 29 millones de unidades el año pasado a impresionantes 295 millones de unidades en 2024. Aún así, habrá un largo camino de crecimiento para las ventas de estos dispositivos a largo plazo – solo se espera que el 22% de los PCs y smartphones enviados este año sean capaces de IA.

Así que, mientras que la oportunidad de la IA de Nvidia se centra principalmente en el mercado de centros de datos en este momento, TSMC se beneficiará de la proliferación de esta tecnología en múltiples frentes.

TSMC está preparado para ofrecer un crecimiento más sólido

Los ingresos de TSMC en 2023 cayeron un 9% a $69.3 mil millones gracias a la debilidad más amplia del mercado de semiconductores. Sin embargo, las condiciones de la industria están cambiando para mejorar – su ingreso del primer trimestre de 2024 aumentó un 13% interanual a $18.9 mil millones. Además, los ingresos de TSMC para abril se dispararon casi un 60% interanual, una agradable aceleración frente al crecimiento del 34% que tuvo en marzo.

Los analistas pronostican que los ingresos de TSMC aumentarán cerca de un 23% en 2024 a poco más de $85 mil millones, lo que sería una gran mejora en comparación con su desempeño del año pasado. Aún mejor, se espera que TSMC entregue nuevamente un crecimiento de ingresos del 20% o más en 2025, y existe una buena probabilidad de que pueda mantener estos saludables niveles de crecimiento gracias a los múltiples catalizadores relacionados con la IA mencionados anteriormente.

Los inversores que no pudieron comprar acciones de Nvidia antes de que despegara se beneficiarían al comprar ahora acciones de TSMC. Está desempeñando un papel clave en la proliferación de esta tecnología, lo que parece traducirse en un impresionante crecimiento de ingresos y ganancias.

