Aquí está la razón por la que el iPhone 16e no tiene MagSafe, según Apple.

Uno de los aspectos más sorprendentes del nuevo iPhone 16e es la falta de MagSafe. MagSafe es una tecnología creada por Apple que es tan buena que el Consorcio de Energía Inalámbrica la adoptó como base del estándar de carga inalámbrica Qi2 utilizado por dispositivos no Apple. Pero no está en el iPhone 16e, y eso es intencional.

En su reseña del iPhone 16e, John Gruber afirma que el público objetivo del teléfono no se preocupa por MagSafe, según representantes de Apple con los que habló. Los usuarios del 16e cargan “exclusivamente” a través de un cable, y si usan la carga inductiva, no les importa que el 16e esté limitado a la velocidad de carga Qi de 7.5W más lenta. Para comparar, el iPhone 16 y 16 Pro tienen MagSafe que carga a 25W si se usa un adaptador de 30W o superior, y tienen los imanes que el 16e no tiene para asegurar una conexión adecuada.

Independientemente de si es cierto o no, MagSafe todavía parece una característica extraña de omitir. MagSafe es una característica distintiva de Apple, no solo porque ofrece una carga conveniente y rápida, sino también porque los imanes involucrados ofrecen funcionalidad no relacionada con la carga. Por ejemplo, utilizo un soporte para el automóvil que sostiene mi iPhone 16 utilizando los imanes MagSafe. No puedo usar el iPhone 16e con mi soporte.

La argumentación de Apple suena como una racionalización de marketing. Sabemos que MagSafe no interfiere con el nuevo módem C1 de Apple, como se especulaba, y MagSafe probablemente no cuesta tanto para que Apple lo implemente. Lo que está claro es que si MagSafe es un factor clave en tu decisión de compra, debes dar el salto desde el iPhone 16e al iPhone 16 o 16 Pro, que podría ser la verdadera razón por la que Apple lo dejó fuera.

Si quieres un iPhone 16e con MagSafe, puedes añadir una carcasa MagSafe, pero seguirás obteniendo velocidades de carga de 7.5W. Obtén más información sobre el iPhone 16e, las diferencias entre el iPhone 16e y el iPhone SE que reemplazó, las 5 cosas que Apple eliminó para dar paso al iPhone 16e y los detalles sobre MagSafe.

