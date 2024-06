Aquí está el primer vistazo al soporte RCS de iOS 18, pero tendrás que esperar a una versión beta posterior para probarlo por ti mismo.

Rewritten and Translated Article

Ya sabíamos que el soporte para mensajería RCS llegaría al iPhone este año, pero Apple finalmente confirmó que sería parte de iOS 18 cuando el software fue presentado en la WWDC el 10 de junio. Esa actualización no llegará hasta el otoño, pero alguien ya está probando RCS en este momento.

Apple lanzó la primera beta para desarrolladores de iOS 18 inmediatamente después de la presentación del software la semana pasada, pero aunque el soporte para RCS será parte de la actualización final, aún no está disponible en esta versión. Al menos, no oficialmente.

Pero eso no ha impedido que algunas personas encuentren la forma de desbloquearlo ahora mismo y según todos los informes, funciona más o menos como cabría esperar. Pero eso no quiere decir que no haya algunas advertencias por el momento.

Recibiendo el mensaje

Las capturas de pantalla de la función RCS desbloqueada y funcionando fueron compartidas en la red social X por @dhinakg junto con algunos detalles de lo que está funcionando y lo que no.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el soporte para RCS solo parece funcionar en AT&T y T-Mobile en los Estados Unidos, pero eso obviamente cambiará para cuando iOS 18 esté disponible en todo el mundo. También sabemos que los chats grupales funcionan al igual que las transferencias de archivos, pero algunos otros componentes aún no funcionan correctamente, incluidas las respuestas.

Apple aún no ha confirmado exactamente cuándo pondrá a disposición de los beta testers el RCS, pero con iOS 18 listo para ser lanzado en forma de beta pública el próximo mes, es posible que ambas cosas coincidan.

