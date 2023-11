Aquí está cómo restablecer tu Apple ID

Puedes restablecer tu contraseña de Apple ID en caso de que la olvides o si tienes otros problemas con ella. Así es cómo hacerlo.

Restablecer tu Apple ID

Usando tu propio iPhone o iPad

Abre Configuración.

Toca tu nombre en la parte superior, luego ve a Contraseña y seguridad > Cambiar contraseña.

Se te pedirá ingresar el código de tu dispositivo si has iniciado sesión en iCloud.

Sigue las instrucciones proporcionadas por Apple.

Usando tu propio Mac

Abre Preferencias del Sistema. Si tienes macOS Catalina, haz clic en ID de Apple > Contraseña y seguridad. En macOS Mojave, High Sierra o Sierra, haz clic en iCloud > Detalles de la cuenta.

Haz clic en ¿Olvidaste tu ID de Apple o contraseña?, luego haz clic en Cambiar contraseña. Si has iniciado sesión en iCloud, se te pedirá ingresar la contraseña de tu Mac.

Sigue las instrucciones proporcionadas por Apple.

Otras opciones que puedes usar para restablecer tu Apple ID incluyen un número de teléfono o correo electrónico de confianza, así como una clave de recuperación si has habilitado la autenticación de dos factores en tu Apple ID.

Otras opciones

Si no tienes acceso a ninguno de tus dispositivos (o no tienes otros dispositivos de Apple), puedes usar la aplicación Apple Support o Find My app en otro dispositivo de Apple.

Apple Support

Toca Obtener soporte en la parte inferior.

Toca ID de Apple en la parte inferior.

Toca ¿Olvidaste tu contraseña de ID de Apple?, luego toca Comenzar y selecciona Un ID de Apple diferente.

Ingresa tu correo electrónico de Apple ID, luego toca Siguiente para seguir las instrucciones en pantalla.

También puede que desees crear una clave de recuperación de Apple ID para tener una seguridad aún más fuerte.

