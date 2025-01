Aquí es cuando los nominados de Trump aparecerán para las audiencias de confirmación.

Más de una docena de personas nominadas por el presidente electo Trump para servir en su administración harán su caso ante los comités del Senado esta semana.

La ocupada semana comenzará con la audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado con Pete Hegseth el martes. La elección de Trump para liderar el Pentágono seguramente enfrentará preguntas de los demócratas sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada, mala gestión financiera y excesivo consumo de alcohol. Hegseth ha negado cualquier mala conducta.

También en la agenda de esta semana están la ex fiscal general de Florida Pam Bondi, la elección de Trump para fiscal general; el senador Marco Rubio (R-Fla.), nominado de Trump para secretario de Estado; y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (R), a quien Trump seleccionó para liderar el Departamento de Seguridad Nacional.

Aquí está la lista completa de lo que se espera para esta semana:

Martes:

9 a.m.: Doug Collins para secretario de Asuntos de Veteranos, ante el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado

9:30 a.m.: Pete Hegseth para secretario de Defensa, ante el Comité de Servicios Armados del Senado

Miércoles

9 a.m.: Kristi Noem para secretaria de Seguridad Nacional, ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado

9:30 a.m.: Pam Bondi para fiscal general, ante el Comité Judicial del Senado

10 a.m.: Marco Rubio para secretario de Estado, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

10 a.m.: John Ratcliffe para director de la CIA, ante el Comité de Inteligencia del Senado

10 a.m.: Sean Duffy para secretario de Transporte, ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte

10 a.m.: Chris Wright para secretario de Energía, ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado

1 p.m.: Russell Vought para director de la Oficina de Administración y Presupuesto, ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado

Jueves

10 a.m.: Lee Zeldin para director de la Agencia de Protección Ambiental, ante el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado

10 a.m.: Eric Turner para secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado

10 a.m.: Doug Burgum para secretario de Interior, ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado

10:15 a.m.: Pam Bondi para fiscal general, ante el Comité Judicial del Senado

10:30 a.m.: Scott Bessent para secretario del Tesoro, ante el Comité de Finanzas del Senado

Todos los horarios son del Este.

