Aprobada por el Senado la prohibición en redes sociales en Australia para menores de 16 años

Este texto no es el primer intento a nivel global de limitar el uso de redes sociales por parte de los niños, pero implica el límite de edad más alto establecido por cualquier país, y no incluye exenciones para usuarios existentes o aquellos con consentimiento parental. “Este es un problema global y queremos que los jóvenes australianos tengan esencialmente una infancia”, dijo Albanese al presentar el proyecto de ley en la cámara baja la semana pasada. “Queremos que los padres tengan tranquilidad”. Tras pasar por el Senado con 34 votos a favor y 19 en contra el jueves pasado, el proyecto de ley volverá a la Cámara de Representantes -donde el gobierno tiene mayoría, lo que significa que sin dudas será aprobado- para que apruebe las enmiendas, antes de convertirse en ley. La legislación no especifica qué plataformas serán prohibidas. Esas decisiones serán tomadas más tarde por el ministro de comunicaciones de Australia, quien solicitará asesoramiento al Comisionado de eSafety, un regulador de internet que hará cumplir las reglas. Los juegos y plataformas de mensajería están exentos, al igual que los sitios a los que se puede acceder sin una cuenta, lo que significa que YouTube, por ejemplo, probablemente se salvará. El gobierno dice que confiará en alguna forma de tecnología de verificación de edad para implementar las restricciones, y las opciones se probarán en los próximos meses. La responsabilidad recaerá en las plataformas de redes sociales para agregar estos procesos ellos mismos. Sin embargo, los investigadores digitales han advertido que no hay garantías de que la tecnología no especificada -que podría depender de datos biométricos o de identidad- funcione. Los críticos también han solicitado garantías de que se protegerá la privacidad. También han advertido que las restricciones podrían eludirse fácilmente a través de herramientas como una VPN, que puede disfrazar la ubicación de un usuario y hacer que parezca que se está conectando desde otro país. Los niños que encuentren formas de eludir las reglas no enfrentarán sanciones, sin embargo. Las encuestas sobre las reformas, aunque limitadas, sugieren que son apoyadas por la mayoría de los padres y cuidadores australianos. “Durante demasiado tiempo, los padres han tenido que elegir entre ceder y darle a su hijo un dispositivo adictivo o ver a su hijo aislado y sintiéndose excluido”, dijo recientemente Amy Friedlander, quien estaba entre aquellos que abogaban por la prohibición, a la BBC. “Hemos estado atrapados en una norma de la que nadie quiere formar parte”. Pero muchos expertos dicen que la prohibición es “demasiado rústica” para abordar eficazmente los riesgos asociados con el uso de redes sociales, y han advertido que podría terminar empujando a los niños hacia rincones menos regulados de internet. Durante un breve período de consulta antes de que se aprobara el proyecto de ley, Google y Snap criticaron la legislación por no proporcionar más detalles, y Meta dijo que el proyecto de ley sería “ineficaz” y no cumpliría su objetivo declarado de hacer que los niños estén más seguros. En su presentación, TikTok dijo que la definición del gobierno de una plataforma de redes sociales era tan “amplia e imprecisa” que “casi todos los servicios en línea podrían caer dentro de ella”. X cuestionó la “legalidad” del proyecto de ley, diciendo que podría no ser compatible con las normativas internacionales y los tratados de derechos humanos que Australia ha firmado. Algunos defensores de los jóvenes también acusaron al gobierno de no comprender completamente el papel que juegan las redes sociales en sus vidas, y de excluirlos del debate. “Entendemos que somos vulnerables a los riesgos y impactos negativos de las redes sociales… pero necesitamos participar en el desarrollo de soluciones”, escribió el Consejo Juvenil de eSafety, que asesora al regulador. Albanese ha reconocido que el debate es complejo pero ha defendido firmemente el proyecto de ley. “Todos sabemos que la tecnología avanza rápido y algunas personas intentarán encontrar formas de eludir estas nuevas leyes, pero eso no es motivo para ignorar la responsabilidad que tenemos”, ha dicho. El año pasado, Francia introdujo legislación para bloquear el acceso a redes sociales a menores de 15 años sin consentimiento parental, aunque la investigación indica que casi la mitad de los usuarios pudieron evitar la prohibición utilizando una VPN. Una ley en el estado de Utah en EE. UU. -que era similar a la de Australia- fue anulada por un juez federal que la encontró inconstitucional. Las leyes de Australia están siendo observadas con gran interés por los líderes mundiales. Noruega recientemente se comprometió a seguir los pasos del país, y la semana pasada, el secretario de tecnología del Reino Unido dijo que una prohibición similar está “sobre la mesa”, aunque luego agregó “no… de momento”. Información adicional de Tiffanie Turnbull en Sídney”