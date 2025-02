Aprendiz de candidata Dra. Jana renuncia a la sala de juntas

El dentista cosmético, de Londres, participó en la serie 19 del programa empresarial en el que los concursantes compiten por la inversión de £250,000 de Lord Sugar.

El Dr. Jana abandonó el programa en el episodio cinco después de semanas de negociaciones exitosas y acuerdos, y en su última tarea fue el gerente del proyecto, haciendo huevos de Pascua.

Su equipo perdió el desafío, en el que hizo un simple y chocolate, dirigido a los niños y, antes de que los resultados fueran revelados, dijo que “no está seguro de si lo quiere tanto como ellos”, y quiere “alejarse del proceso”.

Al salir el Dr. Jana, Lord Sugar dijo: “Ha sido un placer tenerte aquí… pareces una persona honorable, te deseo lo mejor”.

Le dijo a la agencia de noticias PA que pensó que “rendí realmente, realmente bien”, hasta el episodio cuatro cuando “Lord Sugar me dijo, ‘Has estado muy callado desde las últimas semanas'”.

“Y eso simplemente se registró en mi cabeza. Pensé… y también lo dije, pero no tuve la oportunidad de hablar… ‘He sido uno de los candidatos con mejor rendimiento aquí en las últimas semanas, he dado realmente el 100% y todo de mí mismo. Pero dices que he estado realmente, realmente callado, es realmente doloroso”.

“A partir de ese momento, lo miré y pensé, ¿sabes qué? Quizás esto simplemente no sea una gran combinación, entonces, porque si estoy contribuyendo positivamente y dando el 100% de mí mismo, y tú dices, ‘me has estado realmente, realmente callado, y no has visto mucho de mí’, entonces no creo que esto vaya a funcionar.

“Así que, de hecho, tomé mi decisión en esa sala de juntas al final del episodio cuatro, y le dije a los productores también, no creo que esto vaya a funcionar… o sea una gran combinación para mí… porque no me gustó cómo se estaba desarrollando eso”.

LEER MÁS: “BBC The Apprentice: Los ganadores más exitosos revelados’

Gané El Aprendiz – no todos los concursantes son idiotas’

El hijo de refugiados de Sri Lanka, que construyó una clínica dental en Harley Street, el Dr. Jana admitió en “retrospectiva” que podría haber hablado más en las salas de juntas, pero también afirmó que Lord Sugar tiene acceso a los registros de quién lideró cada negociación.

Durante la tercera tarea, donde a los candidatos se les desafió a comprar una lista de artículos para Lord Sugar a buen precio, dijo que “fui la única persona en obtener mi cosa por el precio de coste”, luego dando un euro extra al vendedor de flores porque pensaba que el empresario no estaría contento con un precio tan bajo.

La idea del Dr. Jana era tener “clínicas de odontología cosmética que íbamos a ampliar utilizando su propiedad comercial”, y piensa que ha encontrado inversión después de “alquilar mis salas” al inversor de Dragons’ Den Steven Bartlett.

Dijo que Bartlett lo puso en contacto con su entonces gerente de inversiones, Danny Gray, con quien está trabajando en “no solo ampliar la clínica dental, sino que estamos mirando todo el mercado de productos de salud”, para obtener productos en cadenas de farmacias.

“Hemos estado trabajando en cosas bastante geniales, y todo eso es gracias a Stephen,” agregó.

El dentista, que cuenta con una licenciatura en biología con psicología, un grado en odontología y un diploma de postgrado en odontología restauradora y estética, dijo que también está hablando con los productores de El Aprendiz sobre otros programas, y agregó que necesita un “poco de tiempo antes de volver a estar en la pantalla de televisión nuevamente”.

Dijo que quiere ser una representación para “personas que vienen de los mismos orígenes que yo, creciendo en un hogar de refugiados”, y especialmente en su comunidad, los tamiles.

“Soy la primera persona de esa comunidad en un programa como este, y esa comunidad me ha apoyado, y siento que en ciertos aspectos, los he defraudado al marcharme tan temprano,” agregó.

Los candidatos han dejado el programa temprano antes, incluida la propietaria de una guardería infantil Shama Amin y el propietario de una escuela de teatro de Glasgow Reece Donnelly en los últimos años.