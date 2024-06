Aprendiendo de los rebeldes de Myanmar, la junta construye una nueva flota de drones chinos – Reuters

“

(Reuters) – Los combatientes de la resistencia de Myanmar lograron avances decisivos el año pasado al depender de una flota dispersa de drones en batallas contra uno de los ejércitos más temidos del sudeste asiático.

Pero a medida que la guerra civil continúa, los rebeldes descubren cada vez más que sus armas familiares, drones comerciales de fabricación china modificados para llevar armas, están en manos desconocidas de la junta gobernante del país, según siete personas con conocimiento del asunto.

“La batalla está cambiando ahora ya que los drones están siendo utilizados por ambos lados”, dijo un combatiente rebelde de 31 años en el sureste del país, identificándose con el seudónimo de Ta Yoke Gyi.

Dijo que la junta comenzó a usar vehículos aéreos no tripulados armados (UAV) para atacar a los rebeldes alrededor del inicio del año y que su unidad recientemente derribó un dron, que identificaron como chino por sus componentes y había sido modificado para el combate. Dos combatientes rebeldes en otras partes de Myanmar también describieron escaramuzas similares a Reuters.

La agencia de noticias entrevistó a cuatro combatientes de la resistencia, dos analistas y un funcionario de un país de la región que sigue de cerca el conflicto. Ellos describieron por primera vez detalles sobre el uso de la junta de drones fabricados en China que han sido adaptados para llevar explosivos. Algunos de ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Algunos combatientes de la resistencia han resultado heridos por los drones de la junta, dijo Ta Yoke Gyi. “Se han vuelto más hábiles en su uso.”

La junta comenzó a adquirir miles de UAV comerciales chinos a principios de año que está modificando para armar con municiones de fabricación local, dijo Min Zaw Oo, director ejecutivo del think-tank Instituto de Myanmar para la Paz y la Seguridad.

Dijo que obtuvo información sobre los drones de la junta de funcionarios militares y personas con conocimiento de la producción de armas.

Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas en búsqueda de comentarios. El ejército no ha hablado públicamente sobre su reciente uso de UAV. El líder del régimen, Min Aung Hlaing, dijo el año pasado que los rebeldes habían lanzado más de 25,000 bombas usando drones durante una importante ofensiva en octubre contra puestos militares, algunos de los cuales tuvieron que ser abandonados.

En respuesta a una pregunta de Reuters, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo: “China siempre ha adoptado una actitud prudente y responsable en la exportación de productos militares y artículos de doble uso.”

Un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra, parte de la resistencia contra la junta, no respondió a una solicitud de comentarios.

El ejército de Myanmar también ordenó alrededor de 12 UAV CH-3 armados de China alrededor de 2013, según una estimación de la base de datos de transferencia de armas del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo.

Pero la junta no está utilizando tales aeronaves durante las ofensivas, en lugar de ello desplegando drones comerciales de múltiples rotores, incluidos los diseñados para la agricultura, en las últimas incursiones, dijeron los miembros de la resistencia.

Cuatro combatientes rebeldes dijeron a Reuters que solo habían visto un puñado de drones de la junta a la vez en el frente en los últimos meses, lo que sugiere que el ejército no había desplegado todas las aeronaves recientemente adquiridas.

Reuters no pudo establecer de manera independiente por qué los CH-3 no se estaban utilizando para operaciones ofensivas o por qué la junta no parece haberse involucrado en un despliegue masivo de los drones comerciales de fabricación china.

Más de tres años desde que su golpe de estado al amanecer puso fin abruptamente al experimento tentativo de Myanmar con la democracia civil, la junta está en su punto más débil, habiendo perdido vastos territorios ante una oposición que comprende nuevos grupos armados y ejércitos étnicos establecidos.

Si bien es difícil predecir la trayectoria de la guerra civil en los próximos meses, la resistencia parece haber perdido su ventaja inicial al ser la principal fuerza combatiente que utiliza drones, dijo Min Zaw Oo del Instituto de Myanmar, un punto de vista respaldado por otro analista y Ta Yoke Gyi.

INSTRUCCIONES DE INSTAGRAM

Los drones comerciales surgieron como un factor decisivo durante el conflicto en curso en Ucrania, cuando las fuerzas de Kiev los utilizaron para construir rápidamente grandes flotas desplegadas con propósitos de batalla.

En Myanmar, Ta Yoke Gyi no pensaba en armas hasta hace unos años. Antes de que la junta derrocara al gobierno electo de la laureada con el Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi en 2021, él era conductor de autobús de larga distancia.

Enojado por la represión de la junta a las protestas posteriores, Ta Yoke Gyi se unió a miles de otros jóvenes en tomar las armas contra los militares.

Actualmente lidera una unidad llamada los Rangers de Drones Pájaro Enojado, parte de una fuerza rebelde que comenzó a desplegar pequeños UAVs fabricados por la empresa china DJI para misiones de reconocimiento poco después del golpe.

DJI no respondió a una solicitud de comentarios.

La unidad posteriormente construyó drones más grandes que modificaron para llevar bombas de producción nacional, siguiendo instrucciones obtenidas de expertos en TikTok, Instagram y YouTube.

“Compramos los componentes parte por parte y comenzamos a probar los drones durante unos cuatro o cinco meses”, dijo Ta Yoke Gyi.

Los tres miembros de la resistencia restantes describieron métodos similares para construir UAVs armados más grandes. Varios componentes de dichos drones están disponibles en plataformas de comercio electrónico regionales, según una revisión de los sitios web de Reuter.

Los rebeldes usan los drones para explorar posiciones de las fuerzas armadas, antes de enviarlos en carreras de bombardeo seguidas de asaltos terrestres, dijeron las cuatro personas.

Hasta hace poco, la junta de Myanmar había confiado en la artillería y el apoyo aéreo convencional para mantener puestos estratégicos en las zonas fronterizas, donde se están librando los combates más sangrientos, dijo Min Zaw Oo.

Tropas adicionales eran enviadas rápidamente cuando era necesario, pero la junta carecía de fuerzas de reserva adecuadas para reforzar posiciones en múltiples frentes, dijo.

Los enjambres de drones rebeldes deshabilitaban posiciones de artillería y las tropas terrestres de la resistencia cortaban las bases militares cercanas, dijo el analista, que anteriormente había trabajado en negociaciones de alto el fuego que implicaban al ejército y a los ejércitos étnicos.

La demostración más significativa de la guerra de drones rebelde ocurrió durante la Operación 1027, una importante ofensiva liderada por una alianza de tres ejércitos étnicos en octubre pasado, según dos analistas.

Los combatientes de la alianza rebelde Tres Hermandades “simplemente enviaron oleada tras oleada de drones para dejar caer explosivos en estas bases”, dijo Morgan Michaels, un experto de Myanmar en el think-tank Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Pero en los meses posteriores, la resistencia comenzó a ser atacada por los drones de la junta.

“Creo que la Operación 1027 y la forma en que los drones se utilizaron contra el régimen definitivamente fueron una llamada de atención”, dijo Michaels, quien sigue muy de cerca el campo de batalla. “Ahora parecen estar expandiendo sustancialmente su uso de drones en una capacidad ofensiva.”

Dos combatientes de la resistencia dijeron a Reuters que habían derribado drones que parecían ser originalmente diseñados para rociar cultivos. Uno de ellos, con base en el este de Myanmar, dijo que un dron derribado por su unidad tenía “Boying” escrito en inglés.

Boying de China, que fabrica controladores de vuelo para UAV principalmente utilizados en agricultura, se negó a hacer comentarios.

Una flota en expansión de ataques con UAV es bienvenida por las fuerzas de la junta desmoralizadas que ahora están dependiendo de la conscripción para reabastecer batallones en primera línea en disminución, dijo Min Zaw Oo.

Mientras el ejército toma tiempo para volver a entrenar y reequipar, es probable que mantenga una postura defensiva, dijo. “Pero al mismo tiempo, acosarán las posiciones de la oposición con el uso de drones.”

“