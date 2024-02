Apple Vision Pro 2 No Se Lanzará Hasta 2026/2027

Apple recently took the wraps off its first AR/VR headset, the Vision Pro. It comes at a whopping $3,500 for the base variant. Despite its recent release, rumors have begun to swirl.

Según Mark Gurman de Bloomberg, es probable que el lanzamiento del Apple Vision Pro 2 todavía esté a una considerable distancia. En su boletín Power On, menciona que los próximos auriculares de realidad mixta de Apple están “al menos a 18 meses” de distancia.

Entonces, ¿Cuándo Exactamente se Lanzará el Apple Vision Pro 2?

Es demasiado pronto para decir una fecha. Pero Mark Gurman cree que el Apple Vision Pro 2 se lanzará en la segunda mitad de 2026.

Otro experto de Apple, Ming-Chi Kuo, mencionó la posibilidad de que Apple lance la segunda versión de los auriculares Vision Pro en 2027. También hay rumores de que Apple introducirá una versión “económica” de los auriculares Vision, posiblemente el próximo año.

Cabe destacar que Apple planea lanzar el Vision Pro en más mercados en los próximos meses, con el Reino Unido y Canadá como dos de los primeros mercados internacionales.

Hay Espacio para Mejoras

El actual Apple Vision Pro ha recibido elogios por su tecnología innovadora, pero también ha enfrentado críticas por problemas como peso, fatiga visual y un campo de visión estrecho. Varios líderes tecnológicos compartieron sus opiniones sobre el Vision Pro.

Algunos, como el CEO de OpenAI, Sam Altman, creen que es la tecnología más impresionante desde el primer iPhone. Mientras que Mark Zuckerberg, jefe de Meta, cuya empresa es un rival directo de Apple en el segmento de AR/VR, cree que Meta Quest 3 no solo es una mejor opción, sino también un producto superior.

Sin embargo, el dueño de Tesla, Elon Musk, ofreció una perspectiva equilibrada. Él cree que hay espacio para mejoras, “el iPhone 1 tampoco fue genial”. Añade, “Pero con el iPhone 3 fue inequívocamente el mejor teléfono inteligente”.

En medio de estas opiniones variadas, Gurman sugiere que el producto todavía es un “trabajo en progreso”, lo que indica que Apple está trabajando diligentemente para refinar la experiencia del usuario, solucionar cualquier problema y ofrecer un producto aún más pulido en el futuro.

Además de todo eso, Apple Vision Pro sigue vendiéndose como pan caliente. Los informes de ventas sugieren que Apple ha logrado vender casi 200,000 unidades hasta ahora.