Apple TV está ahora en Android, así que tus amigos pueden ahora ver ‘Severance’ y hablar sobre ello.

Digamos que tu mejor amigo, lo llamaremos Pietro, utiliza un teléfono Android. Cada quien con lo suyo, dirás. El problema es que Pietro, que no tiene televisor y ve programas en su teléfono (como dije, cada quien con lo suyo), no está suscrito a Apple TV+ porque no hay una aplicación para Android. Esto significa que cuando llamas emocionado a Pietro después de ver el último episodio de Severance que se estrenó el viernes, no pueden hablar al respecto. En cambio, tienes que preguntarle cómo está, cómo están los niños, qué cenó, lo que sea. Qué aburrido.

Pero hoy es tu (o de Pietro) día de suerte. Apple ha lanzado la aplicación Apple TV en Android y ahora está disponible en la tienda Google Play. Proporciona acceso a todo el contenido de Apple TV+, así como al Pase de Temporada de la MLS. Se requiere una suscripción para Apple TV+, que cuesta $9.99/£9.99 al mes; el Pase de Temporada de la MLS es un cargo adicional, pero no requiere una suscripción a Apple TV+ (más información sobre el Pase de Temporada de la MLS). Apple TV+ también ofrece programas de televisión y películas disponibles para alquilar o comprar, pero The Verge informa que no se puede acceder a la tienda desde dentro de la aplicación de Android. Los usuarios en Reddit dicen que tampoco se pueden acceder a los programas previamente comprados.

The Verge también señala que la aplicación Apple TV para Android está optimizada para teléfonos plegables, algo de lo que Pietro le encanta presumir (“¿Arruga? Esa no es una arruga”, le gusta decir). Dan Seifert de Google publicó que la aplicación también tiene un icono de aplicación temático, soporte de imagen en imagen, así como descargas offline. Así que tu amigo que usa Android realmente no tiene excusa para perderse uno de los mejores programas del año y mucho otro gran contenido de Apple TV+. A menos que la falta de soporte para emitir en la aplicación sea un factor decisivo. En ese caso, simplemente tendrás que volver a hablar sobre el clima.

¡Emocionado de ver que Apple TV llega hoy a los dispositivos Android! También es un excelente ciudadano de Android: icono de aplicación temático: ✅ Soporte PIP: ✅ Descargas offline: ✅ Soporte para postura plegable: ✅ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.atve.androidtv.appletv

— dan seifert (@dcseifert.bsky.social)