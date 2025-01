Apple TV+ es gratis para todos este fin de semana—aquí tienes qué ver

“

El 17 de enero, “Severance”, el programa más popular de Apple que no se llama “Ted Lasso”, comenzará su esperada segunda temporada. Y Apple está tan emocionada de marcar la ocasión, que quiere asegurarse de que todos estén al día con la primera temporada.

Este fin de semana, Apple ofrece Apple TV+ de forma gratuita para todos. Esto significa que podrás ver tantos programas y películas como desees durante un período de 48 horas, desde la medianoche del sábado hasta las 11:59 pm del domingo. Puedes acceder a Apple TV+ a través de la aplicación de Apple TV en todos los dispositivos de Apple, Roku, Google TV Streamer y la mayoría de las smart TVs, incluyendo Samsung y LG.

Apple ya ha recibido varias nominaciones a los Globo de Oro, incluyendo Mejor Drama por “Slow Horses” y Mejor Serie Limitada por “Descargo de Responsabilidad”. Otros programas aclamados por la crítica que se emiten en 2024 son “Shrinking” protagonizada por Harrison Ford y “Presumed Innocent” liderada por Jake Gyllenhaal.

Pero por supuesto, no puedes verlo todo. Aquí están nuestras recomendaciones de qué ver en el tiempo asignado:

Severance: El drama encantadoramente extraño y envolvente de Apple es uno de los mejores programas que encontrarás en cualquier plataforma. Hay un total de nueve episodios en la primera temporada, de aproximadamente una hora cada uno. Tiempo total: Aproximadamente 9 horas

Shrinking: Más corta y ligera que “Severance” pero igual de entretenida, “Shrinking” se centra en un terapeuta (Jason Segel) que se involucra mucho en la vida de sus pacientes. La hilaridad y la emoción se desatan en esta rápida visualización con solo 10 episodios de media hora en la primera temporada. Tiempo total: Aproximadamente 5 horas

The Morning Show: El programa que lo inició todo. Protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el programa trata, como podrás imaginar, sobre las pruebas y tribulaciones de un programa de noticias matutino. Hay tres temporadas, pero mira la primera, con 10 episodios de aproximadamente una hora cada uno, y quedarás enganchado. Tiempo total: Aproximadamente 10 horas

Fly Me to the Moon: Incluso si no eres un conspiranoico de los alunizajes, esta comedia ágil protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum te hará creer. Tiempo total: Aproximadamente 2 horas, 11 minutos

Ted Lasso: Si no has visto el programa del que todos hablaban en 2021, aún vale la pena verlo. Un cuento conmovedor y divertido de sentirse fuera de lugar, “Ted Lasso” es tan bueno como dicen todos. La primera temporada tiene 10 episodios de media hora. Tiempo total: Aproximadamente 6 horas

Apple TV+ normalmente cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores. Además, los clientes que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac obtienen tres meses de Apple TV+ gratis.

Para obtener más información sobre todas las pruebas disponibles, lee cómo obtener Apple TV+ gratis.

“