Apple TV+ comparte un adelanto de la temporada 2 de ‘Severance’

Apple ha lanzado los primeros ocho minutos del muy esperado estreno de la segunda temporada de Severance como un avance especial para los suscriptores de Apple TV+, luego de la pausa de casi tres años del programa.

El avance exclusivo, ahora disponible en la aplicación ‌Apple TV‌ bajo la sección de Contenido Extra de la página de Severance, da a los fans el primer vistazo al próximo capítulo del thriller de ciencia ficción. Mark Scout, interpretado por Adam Scott, regresa a trabajar en Lumon Industries, lidiando con las consecuencias de eventos que difuminaron la frontera cuidadosamente mantenida entre sus identidades laborales y personales.

Severance debutó por primera vez en ‌Apple TV‌+ en febrero de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las series destacadas de la plataforma, ganando múltiples nominaciones al Emmy. Creada por Dan Erickson y producida por Ben Stiller, Severance examina un lugar de trabajo futurista donde los empleados se someten a un polémico procedimiento médico para dividir sus recuerdos laborales y personales, creando dos vidas distintas dentro de un mismo individuo.

Mira el adelanto de la segunda temporada ahora en línea o en la aplicación ‌Apple TV‌. La segunda temporada completa de Severance se estrenará en ‌Apple TV‌+ el 17 de enero.

