Apple TV+ anuncia serie basada en novela de ciencia ficción

Apple TV+ confirmed this week the production of another new series for its streaming catalog. The platform will adapt William Gibson’s popular science fiction novel “Neuromancer” for television in partnership with Drake’s DreamCrew Entertainment.

Según lo compartido por la compañía, la nueva serie de drama “Neuromancer” estará basada en el libro del mismo nombre. La primera temporada, creada por Graham Roland y JD Dillard, tendrá 10 episodios y será producida por Skydance Television y Anonymous Content. DreamCrew Entertainment, la compañía de medios fundada por Drake en 2017, co-producirá el programa.

“La serie seguirá a un hacker super dañado de alto rango llamado Case que es lanzado a una red de espionaje digital y crimen de alto riesgo con su compañera Molly, una asesina con ojos en espejo que busca llevar a cabo un robo a una dinastía corporativa con secretos inimaginables”, afirmó Apple en un comunicado de prensa.

“Neuromancer” es considerado una de las primeras y más respetadas obras en el género cyberpunk y ha recibido múltiples premios, incluyendo el Premio Nebula, el Premio Philip K. Dick y el Premio Hugo. El libro también fue el primero en una trilogía de la misma serie, seguido por “Count Zero” y “Mona Lisa Overdrive”.

Desafortunadamente, no hay detalles en este momento sobre cuándo se espera que el programa esté disponible para los suscriptores de Apple TV+.

