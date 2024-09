Apple trabajando en un teclado mágico rediseñado para iPad.

Apple está trabajando en un nuevo teclado mágico de gama baja para el iPad, según informa Mark Gurman de Bloomberg.

En el último boletín “Power On”, Gurman dijo que los proveedores de Apple están desarrollando un nuevo teclado para el iPad que está programado para lanzarse el próximo año. Se dice que el accesorio está diseñado para el iPad de gama básica o el iPad Air, en lugar del iPad Pro. Aunque carecerá de una carcasa superior de aluminio como el nuevo Magic Keyboard para el iPad Pro M4, puede incluir una fila de funciones. Debería ser lanzado a mediados de 2025.

A principios de este año, Apple presentó un Magic Keyboard completamente rediseñado para el iPad Pro, que cuenta con una carcasa superior de aluminio, una fila de funciones y un trackpad más grande. Apple continúa vendiendo la generación anterior del Magic Keyboard para el iPad Air, así como el Magic Keyboard Folio para el iPad de décima generación.

