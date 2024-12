Apple todavía tiene algunos trucos bajo la manga para 2025

“

Aquí viene a toda velocidad: 2025. De alguna manera ya hemos quemado un cuarto de este siglo. Han sido buenos veinticinco años para Apple, sin duda, y según todas las indicaciones tempranas parece que el próximo año continuará la tendencia, en la medida en que tales cosas pueden predecirse con alguna certeza.

Aunque hay muchos rumores sobre lo que Apple podría hacer en los próximos 12 meses, la simple verdad es que la empresa tiene un tiempo y un dinero limitados. (Para ser justos, es mucho dinero). No todo puede ser una prioridad, y no todo de lo que se habla realmente se llevará a cabo.

Incluso entre las cosas que suceden, algunas siempre destacarán en términos de su impacto en la empresa y sus clientes. Mirando hacia el 2025, estoy pensando en algunas que probablemente tendrán ramificaciones que moverán la aguja, aunque, en algunos casos, puede tomar un poco de tiempo para que los verdaderos efectos se sientan.

Hogar, a tu disposición

En 2024, Apple lanzó el Vision Pro, un dispositivo que era decididamente de vanguardia, pero que tenía una etiqueta de precio tan alta que estaba fuera del alcance de todos excepto de los usuarios de Apple más ricos, y para una empresa que tiende a cobrar un precio premium por sus productos, eso dice algo.

Tal vez el rumorado dispositivo doméstico inteligente que Apple podría lanzar tome sus indicaciones de interfaz de usuario de CarPlay u otro dispositivo de Apple existente.

Apple

La nueva línea de productos de Apple que se rumorea para 2025 parece tener un enfoque decididamente diferente. Se rumorea que la empresa está trabajando en un “centro de mando doméstico” que a veces se ha comparado con un iPad estacionario o un HomePod con pantalla. Este dispositivo proporcionaría una forma central de controlar la tecnología doméstica inteligente, así como mostrar información ambiental como el clima o titulares de noticias.

Existen muchas preguntas sobre la naturaleza de este dispositivo. Mi regla general es que los productos de Apple casi siempre son más simples y menos radicales de lo que uno esperaría. Son el tipo de cosas que, a posteriori, parecen obvias, dada la tecnología que la empresa ya ha lanzado. Apple rara vez reinventa ruedas, y algo como el Vision Pro es la excepción, en lugar de la regla. Así que en este caso, fíjese en cosas como el modo StandBy en el iPhone, tvOS o CarPlay como ejemplos de plantillas para este tipo de dispositivo, y no se sorprenda si la tecnología que utiliza es un derivado de alguno de esos.

Cualquiera que sea este centro de mando del hogar, probablemente seguirá siendo un producto de nicho como el Vision Pro, pero aun así, al menos será uno que el usuario promedio pueda permitirse.

Carga de profundidad

El iPhone sigue siendo la principal fuente de ingresos de Apple, pero aunque sigue representando el mayor porcentaje de los ingresos de la empresa, Apple ha tenido dificultades para descifrar cómo expandir la línea. El Pro y el Pro Max han sido éxitos significativos, sí, pero los intentos de ampliar la gama inferior, como los teléfonos mini y Plus, han tenido menos éxito.

Si siempre has pensado que el iPhone era demasiado grueso, 2025 puede ser tu año.

Chris Martin / Foundry

La tercera es la vencida: si no puedes cambiar la longitud o el ancho, tal vez la profundidad sea la clave. Este año, Apple supuestamente tiene la intención de introducir un iPhone más delgado, posiblemente llamado iPhone 17 Air o Slim.

Esa delgadez probablemente tenga un costo, en parte literalmente. Aunque puede ser menos que el precio de partida de $999 de la línea Pro, probablemente será más caro que el iPhone base de $799, lo que lo colocaría aproximadamente en el mismo punto de precio de $899 que el actual Plus. Y un diseño tan delgado podría significar algunos compromisos en cuanto a capacidad, incluida una cámara más simple y quizás una menor duración de la batería.

Como siempre, la gran pregunta es la historia que Apple pretende contar sobre este dispositivo. ¿Por qué existe? ¿La gente está clamando por un iPhone más delgado? ¿Valdrán la pena los compromisos? ¿O la empresa simplemente está tratando de aprovechar el prestigio de tener un nuevo exterior elegante? Lo descubriremos el próximo otoño.

La llamada viene desde dentro del teléfono

Una de las mayores historias de éxito de Apple de la última década es el cambio a la construcción de sus propios procesadores. Esto le ha permitido no solo obtener un gran rendimiento de sus productos, sino también una gran eficiencia energética. Al tener control sobre el nivel más bajo del hardware, Apple puede unirlo todo en un paquete que simplemente era imposible lograr con chips de terceros.

Si los módems celulares te emocionan, estarás encantado con el próximo iPhone SE.

Willis Lai/IDG

También habla de una parte importante de la filosofía de Apple: que si algo es importante para tu línea de fondo, hazlo tú mismo.

Y así, se dice que 2025 verá el siguiente paso en ese camino mientras Apple trae otra tecnología clave a su interior: los módems celulares. La empresa compró el negocio de módems de Intel allá por 2019, y los rumores han surgido eternamente de que incorporaría sus propios radios celulares en sus productos desde entonces. Pero también se ha sugerido que la ingeniería ha resultado más complicada de lo esperado, de ahí los acuerdos continuos con el rival Qualcomm para usar sus módems.

El momento, sin embargo, puede llegar finalmente en forma de un producto discreto: el iPhone SE de cuarta generación. Se espera que el iPhone de bajo costo, que se anunciará en primavera, sea el primero en presentar un módem diseñado por Apple. Esa es una movida astuta, ya que el SE no está sujeto a casi el mismo escrutinio que los modelos de teléfonos de gama alta de Apple, y probablemente no se envía en la misma cantidad de unidades. Le da a Apple tiempo para lidiar con problemas inesperados sin necesariamente hundir su mayor lanzamiento de producto del año. Y aunque su rendimiento de modem en el SE no se comparará con la línea del iPhone 16, bueno, los clientes de SE probablemente serán un mercado menos consciente del rendimiento que aquellos que compran los últimos y mejores teléfonos.

Eventualmente, esos módems probablemente llegarán a otros productos de Apple, incluidos iPads y Apple Watches y quizás, por primera vez, portátiles Mac. Pero todo comienza con el pequeño iPhone SE que podría.

El resto

Por supuesto, 2025 traerá la habitual variedad de noticias de Apple. Veremos la última tanda de funciones anunciadas previamente de Apple Intelligence, una probable revisión al iPad de nivel base y el debut de la línea de procesadores M5. Más recientemente también hemos visto rumores de una actualización del HomePod mini y un Apple TV revisado.

Pero las mayores preguntas que quedan para mí son sobre el futuro de las plataformas de software de Apple. ¿Continuará expandiéndose el impacto de la Ley de Mercados Digitales de Europa en todo el mundo, obligando a Apple a cambiar algunas de sus prácticas comerciales de larga data? ¿Veremos el siguiente paso en la evolución del hardware Vision, mostrándonos el plan de Apple para impulsar la línea hacia adelante y llevarla a más clientes? Y en qué se enfocará Apple en sus actualizaciones de plataforma este año: ¿seguirá siendo la inteligencia artificial el nombre del juego o esa burbuja estallará?

2025 promete ser un año emocionante para Apple y la industria tecnológica, así que abróchense los cinturones: va a ser un viaje accidentado.

