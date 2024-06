Apple tiene problemas de DMA ‘muy serios’, la UE aplicará reglas “pronto”

“

Apple está enfrentando una “cantidad” de problemas “muy serios” con su cumplimiento del Acta de Mercados Digitales en Europa, dijo la comisionada de competencia de la UE, Margrethe Vestager, en una entrevista con CNBC.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre Apple en marzo para determinar si los cambios en el mercado de aplicaciones de la UE de Apple estaban cumpliendo con las regulaciones de la DMA. La DMA requiere que Apple proporcione a los desarrolladores la opción de distribuir aplicaciones fuera de la App Store y sin tarifas de la ‌App Store‌. Apple implementó el soporte para mercados de aplicaciones con iOS 17.4, pero cobra una Tarifa de Tecnología Básica de 0.50 euros por cada descarga después de las instalaciones iniciales anuales de 1 millón.

Vestager no cree que los cambios de Apple cumplan con los requisitos de la DMA. “Tenemos una serie de problemas con Apple; los considero muy serios,” dijo. “Me sorprendió mucho que tuviéramos tales sospechas de que Apple no estaba cumpliendo.”

Continuó diciendo que esta implementación “no es lo que se esperaba de una empresa de esa naturaleza” y que las reglas de la DMA se aplicarán “exactamente con la misma prioridad máxima que con cualquier otro negocio.”

La Comisión Europea planea revelar las conclusiones de su investigación “esperemos que pronto,” y si se encuentra que Apple está violando los términos de la DMA, la Unión Europea podría imponer multas significativas de hasta el cinco por ciento de sus ingresos diarios globales promedio (más de $1 mil millones).

La semana pasada, el Financial Times informó que la Comisión Europea planea acusar a Apple de violar el Acta de Mercados Digitales. La CE cree que Apple no está cumpliendo con su obligación de permitir a los desarrolladores “dirigir” a los usuarios fuera de la ‌App Store‌ sin tarifas.

Apple todavía tiene tiempo para hacer cambios en iOS antes de que los reguladores anuncien cargos, y se espera que la CE haga un anuncio en las “próximas semanas.”

