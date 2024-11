Apple tiende a hacer lo correcto con las aplicaciones que adquiere

“

Esta semana mi publicación sobre la historia de Shazam me hizo reflexionar sobre el historial de Apple con aplicaciones adquiridas. Apple adquirió Shazam en 2018 e integró sus capacidades en Siri. Pero también han mantenido la aplicación de Shazam funcionando, incluyendo la versión para Android. Incluso siguen teniendo un sitio web independiente de Shazam. Diría que esta ha sido una adquisición que ha hecho felices a todos: los usuarios existentes aún tienen una excelente aplicación de Shazam, y la función principal de “¿Qué canción es esta?” se ha vuelto más disponible y accesible.

En este momento, fuera de Cupertino (y Lituania) quedamos con incertidumbre sobre el futuro de Pixelmator y Photomator después del anuncio de la adquisición pendiente por parte de Apple. En líneas generales, consideremos las razones estratégicas por las cuales Apple podría adquirir una aplicación popular existente, o en este caso, aplicaciones.

Mantener la aplicación en funcionamiento bajo la propiedad de Apple – Ejemplos de esto incluyen Logic, que Apple adquirió al comprar la empresa matriz Emagic en 2002, y yendo aún más atrás, FileMaker.

Cerrar la aplicación y integrar la tecnología subyacente en el sistema operativo – Ejemplos: Siri y Dark Sky. Siri debutó como una aplicación independiente para iPhone en febrero de 2010. Apple compró la empresa matriz dos meses después, y Siri apareció como software “beta” integrado en iOS con el iPhone 4S en otoño, momento en el cual Apple eliminó la aplicación independiente de Siri de la App Store. No recuerdo que Siri, como una aplicación independiente, haya sido tan popular. Y sea cual sea tu opinión sobre la calidad y utilidad de Siri en los años intermedios, es el tipo de característica que tiene más sentido como una función a nivel de sistema que como una aplicación independiente. Muchas personas tienen muchos deseos para Siri, pero nunca he visto a nadie decir “Desearía que Siri siguiera siendo solo una aplicación independiente”.

Dark Sky es más complicado. Después de adquirirlo, Apple mantuvo en funcionamiento a Dark Sky como una aplicación independiente (y multiplataforma), pero solo por un período de transición. El propósito de la adquisición era integrar parte de la tecnología de predicción de Dark Sky en la propia aplicación Weather de Apple y en el marco del sistema WeatherKit disponible para aplicaciones de terceros. Los fanáticos incondicionales de Dark Sky lo extrañan, y algunos juran que las advertencias de WeatherKit sobre la precipitación inminente no son tan precisas como lo eran las de Dark Sky, pero yo argumentaría que es difícil argumentar que Apple trató mal a los usuarios de Dark Sky.

Adquirir a los desarrolladores y diseñadores pero desechar la aplicación – Esto sucede en la industria, pero no con Apple. Puedo pensar en muchos ejemplos de talentosos desarrolladores y diseñadores independientes que cerraron sus operaciones y fueron a trabajar para Apple, pero no puedo pensar en ningún buen ejemplo de una gran aplicación popular que haya sido cerrada por esto. La adquisición más trágica que puedo recordar fue cuando Facebook (ahora Meta) adquirió Push Pop Press, un equipo increíblemente talentoso que había creado una herramienta de publicación para la era moderna que podría haber sido el software más impresionante que he visto en mi vida. Y, de repente, todo el asunto se cerró cuando el equipo de Push Pop se unió a Facebook. Dentro de Facebook, ese mismo equipo creó Facebook Paper, que defendía muchos de los principios que hicieron que la herramienta de publicación interactiva de Push Pop fuera destacable, pero Facebook Paper, lamentablemente, no duró mucho. Facebook Paper era tan bueno, tan avanzado, tan innovador, que casi me hizo crear una cuenta de Facebook por primera vez.

Comprar la aplicación por despecho anticompetitivo simplemente para cerrarla – La industria del software está plagada de adquisiciones cuyo único propósito era sofocar la competencia, pero no puedo recordar un solo ejemplo de Apple haciendo eso. Y en el caso de Pixelmator y Photomator, no tiene sentido, ya que ninguna compite con lo que Apple ofrece, y están disponibles exclusivamente como aplicaciones en las plataformas de Apple

En resumen, lo que nosotros, como usuarios, esperamos después de que una gran empresa adquiere una aplicación querida, es un resultado en el que los usuarios de esa aplicación sigan siendo felices. Eso podría significar simplemente mantener la aplicación en funcionamiento, bajo su nombre actual o un nuevo nombre, como con Logic. O podría significar eliminar la aplicación independiente, pero llevar las características principales de la aplicación al sistema operativo en sí, como con Dark Sky. A veces es una combinación, como con Shazam. Otro ejemplo de eso es Workflow, que comenzó como una utilidad de automatización de terceros para iOS, pero que Apple adquirió en 2017 y convirtió en Shortcuts. Cualquiera que haya disfrutado de Workflow seguramente ama Shortcuts es mucho más potente y capaz como tecnología a nivel de sistema de Apple de lo que alguna vez podría haber esperado ser como una aplicación de terceros.

Otros ejemplos:

Beats, que Apple adquirió por $3 mil millones en 2014, sigue siendo la adquisición más cara en la historia de Apple. Beats Music se convirtió en la base de Apple Music.

Hablando de música, iTunes comenzó como SoundJam MP, un reproductor de MP3 de terceros para Mac. iTunes no fue solo un cambio de nombre de SoundJam, pero básicamente cumplía la misma función. (La otra opción que Apple consideraba era comprar Panic, cuyo Audion era el rival de SoundJam.)

Final Cut fue una adquisición: Apple lo compró a Macromedia en 1998. Pero es una adquisición extraña, porque Apple lo compró y contrató al equipo antes de que se lanzara. La adquisición no solo fue la base para el Final Cut Pro que conocemos hoy, sino también para iMovie.

TestFlight fue una adquisición, y al igual que Siri y Workflow/Shortcuts, es el tipo de concepto que requiere ser un producto de primera parte para lograr sus objetivos.

Shake, una herramienta profesional de composición de video, es una rara decepción. Apple adquirió la empresa matriz Nothing Real en 2002, pero discontinuó Shake en 2009. Algunas características perduran en Final Cut Pro, pero no parece una adquisición exitosa para quienes amaban Shake.

En 2021 Apple adquirió Primephonic y lo convirtió en Apple Music Classical en 2023. Parece una victoria completa para los fans de Primephonic.

Apple realizó una serie de pequeñas adquisiciones que se han canalizado en la mejora de Apple Maps. Por ejemplo, Embark, que era una aplicación independiente para información de tránsito y parece ser la base para que Apple Maps tenga ahora buenas características de tránsito.

Es común en la industria que una gran empresa adquiera a una pequeña empresa que hace una aplicación muy genial, y luego de alguna manera arruine esa aplicación. A veces transmogrificándola más allá del reconocimiento, pero a menudo a través de desinterés o negligencia y Apple es una empresa muy grande, y Pixelmator es una pequeña empresa con dos aplicaciones muy geniales. Pero un examen de la historia de adquisiciones de Apple realmente no me da motivos para preocuparme. Apple tiende realmente a tratar de la manera correcta a las adquisiciones de aplicaciones geniales.

Apple respeta el arte de hacer excelentes aplicaciones. Pixelmator en particular es simplemente demasiado bueno para desecharlo, y Apple no ha creado su propia aplicación de edición de imágenes de mapa de bits desde, creo, MacPaint. Algo como Pixelmator encajaría perfectamente junto a Final Cut Pro y Logic Pro como una “herramienta pro” de Apple. No sé si mantendrán el nombre, pero creo que la aplicación se lanzará bajo la marca de Apple como competidor de Photoshop, para Mac y iPad. (Pixelmator para iOS actualmente se ejecuta en iPads e iPhones, pero las propias herramientas pro de Apple, Final Cut y Logic, solo están en iPad).

Estoy menos seguro si Apple tiene el interés de mantener a Photomator en funcionamiento, para competir directamente contra Lightroom, un mercado del que Apple simplemente se retiró cuando discontinuó Aperture hace 10 años. Pero tal vez ahora lamentan haberse retirado de Aperture. Simplemente no estoy seguro de qué tan cerca está Photomator de ser una alternativa creíble a Lightroom.

Otro camino sería retirar ambas aplicaciones e incorporar las mejores características y tecnología (como su mejora de resolución de súper resolución de ML) en Photos, y/o en el marco de Core Image a nivel del sistema disponible para todas las aplicaciones en todas las plataformas de Apple. Puedo ver cómo lo mejor de Photomator podría incorporarse en Photos. Eso no es cierto para Pixelmator. La adquisición simplemente no tiene sentido para mí a menos que Apple quiera convertir a Pixelmator en una herramienta pro de Apple. Lo descubriremos el próximo año.

