Apple se separa de Goldman Sachs, dejando el destino de Apple Card en el limbo. (Apple is breaking up with Goldman Sachs, leaving Apple Card’s fate in limbo)

Según un nuevo informe en el Wall Street Journal, Apple ha solicitado poner fin a su asociación con Goldman Sachs en todos los servicios financieros dirigidos al consumidor. Eso significa Apple Card y las nuevas cuentas de ahorro de Apple Card. El artículo cita a “personas informadas sobre el asunto” diciendo que Apple ha enviado una propuesta a Goldman para poner fin a la asociación en los próximos 12-15 meses.

Si te estás preguntando qué sucede con los clientes que tienen una tarjeta Apple Card o una cuenta de ahorros Apple Card, nadie realmente lo sabe. Normalmente, otro emisor de tarjetas de crédito entraría y tomaría la asociación. El WSJ dice que no sabe si Apple tiene a alguien más en mente, pero que American Express fue abordada el año pasado por Goldman para hacerse cargo del negocio. AMEX aparentemente estaba preocupada por una serie de detalles, y no se sabe si esas conversaciones continuaron o no. Synchrony Financial, el mayor emisor de tarjetas de crédito de tiendas con marca en los EE. UU., también ha mostrado interés.

Apple también ha incursionado en el sector financiero por sí sola, más recientemente con Apple Pay Later, que divide las compras en cuatro pagos iguales durante cuatro semanas. Ese servicio está respaldado por una subsidiaria de Apple llamada Apple Financing LLC.

La tarjeta Apple ha sido una carga para Goldman Sachs, que estaba tratando de expandir su presencia en el consumidor. La tarjeta Apple tiene menos tarifas que las tarjetas de crédito tradicionales y, según el Journal, Apple presuntamente presionó para que “casi todos los solicitantes sean aprobados”.

Obviamente, tu tarjeta Apple no dejará de funcionar de repente un día sin previo aviso, ni te será imposible pagar tu factura, lo que resultará en la pérdida de tu calificación crediticia. Existen regulaciones sobre este tipo de cosas. Pero es posible que en el próximo año o dos los beneficios, tasas y recompensas de la tarjeta Apple puedan cambiar.