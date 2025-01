Apple Rompió una Racha de 13 Años sin Cambiar Hardware en 2024.

Durante más de una década, Apple ha anunciado consistentemente líneas de productos de hardware completamente nuevas, desde el iPad en 2010 hasta el Vision Pro en 2023. Sin embargo, por primera vez en 14 años, Apple no logró anunciar ningún producto de hardware nuevo importante en 2024, centrándose únicamente en actualizaciones y perfeccionamientos de sus líneas de productos existentes.

Aunque Apple presentó una gran cantidad de renovaciones importantes de hardware en 2024, como el rediseñado iPad Pro y el Mac mini, estos fueron evoluciones de categorías existentes, no líneas de productos completamente nuevas. El único anuncio completamente nuevo que cabe destacar, Apple Intelligence, estaba basado en software y no califica como nuevo hardware. Esto convierte a 2024 en el primer año desde 2009 en el que Apple no lanzó un producto de hardware completamente nuevo. Aquí tienes un repaso a los principales productos nuevos anunciados cada año desde 2010 hasta 2023:

2023: Apple Vision Pro

2022: Mac Studio, Studio Display y Apple Watch Ultra

2021: AirTag

2020: Apple Silicon, MagSafe para el ecosistema de iPhone, HomePod mini y AirPods Max

2019: AirPods Pro, Pro Display XDR y Apple Card

2018: ‌iPhone‌ XS Max

2017: iMac Pro, HomePod y ‌iPhone‌ X

2016: iPhone SE y AirPods

2015: ‌iPad Pro‌, Apple Pencil y Apple TV HD

2014: Apple Watch

2013: ‌iPhone‌ 5C e iPad Air

2012: iPad mini

2011: Thunderbolt Display

2010: ‌iPad‌

2024 destaca por la ausencia de una nueva categoría, centrando su atención en lugar de ello en mejorar dispositivos existentes e introducir nuevas funciones de software.

Vale la pena señalar que muchas de las líneas de productos de Apple han alcanzado un alto nivel de madurez. En lugar de crear categorías completamente nuevas, Apple aparentemente se está enfocando en perfeccionar su alineación existente, como se muestra con la introducción de la tecnología de pantalla OLED en el ‌iPad Pro‌, el diseño más refinado del Apple Watch Series 10 o la familia de chips de silicio M4.

Si bien el ‌Apple Vision Pro‌ fue anunciado en 2023, no se lanzó hasta febrero de 2024, y constituye una nueva línea de productos “de computación espacial” importante para la empresa. Requirió un sistema operativo completamente nuevo, un ecosistema de accesorios, espacio en la tienda minorista y más. Como resultado, es probable que el Vision Pro haya dominado el enfoque de Apple en 2023 y 2024.

De manera similar, el giro de Apple hacia la inteligencia artificial en forma de ‌Apple Intelligence‌ se anunció en junio de 2024. ‌Apple Intelligence‌ busca remodelar cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos, introduciendo niveles sin precedentes de automatización y generación personalizada en los dispositivos de Apple. Dado que ‌Apple Intelligence‌ existe únicamente como software para líneas de productos existentes, Apple se centró en expandir el soporte de ‌Apple Intelligence‌ en 2024, ejemplificado por la introducción del iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus y el séptima generación del ‌iPad mini‌, así como la actualización de toda la línea de Mac a 16GB de memoria como estándar.

El proyecto de vehículo eléctrico de Apple, largamente rumoreado pero fallido, también podría haber desviado recursos sustanciales antes de su supuesta cancelación. Este esfuerzo, junto con las demandas monumentales de desarrollo de ‌Apple Intelligence‌ y el Vision Pro, probablemente consumió una parte significativa de la capacidad reciente de I+D de Apple.

Además, la alineación de productos de Apple en 2024 sigue sintiendo los efectos persistentes de la desaceleración global durante la COVID-19, ya que la mayoría de los productos de Apple operan en un ciclo de desarrollo de dos a cuatro años. Estos factores superpuestos pueden explicar por qué 2024 careció de la introducción de una línea de productos de hardware completamente nueva.

A esto se suma que el mercado tecnológico global ha experimentado un crecimiento lento en hardware de consumo, con muchos compradores optando por extender el ciclo de vida de sus dispositivos. Por lo tanto, tendría sentido que Apple haya priorizado actualizaciones incrementales como el ‌Apple Pencil‌ Pro y los AirPods de cuarta generación, en lugar de lanzar nuevas categorías de productos que requieren una adopción e inversión significativas por parte del consumidor.

Se rumorea que en 2025 se presentará un “Centro de Comando” para el hogar inteligente que se asemeja a un ‌HomePod‌ con una pantalla de 7 pulgadas, lo que podría constituir una línea de productos completamente nueva en medio de la previsión de Apple de centrarse nuevamente en el hogar inteligente. Más allá de esto, no se esperan nuevas líneas de productos de hardware totalmente nuevas este año.