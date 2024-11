Apple revela los finalistas de los Premios App Store 2024, incluyendo la primera categoría Vision Pro de la historia.

“

Apple ha anunciado oficialmente los 45 finalistas para los Premios App Store 2024, celebrando aplicaciones y juegos que se destacan por su innovación, diseño y experiencia de usuario. Los finalistas de este año abarcan 12 categorías, que van desde aplicaciones para iPhone y iPad hasta una nueva categoría Apple Vision Pro, que reconoce logros en computación espacial. Los ganadores, elegidos entre esta impresionante alineación, serán revelados en las próximas semanas, marcando el punto culminante del esfuerzo anual de Apple para destacar lo mejor de la App Store.

Una mirada más cercana a los finalistas

La selección de Apple refleja una amplia gama de casos de uso, desde herramientas de creatividad hasta experiencias de juego inmersivas. Entre los finalistas al iPhone App of the Year se encuentran Kino, que convierte los momentos cotidianos en obras maestras cinematográficas; Runna, una aplicación de entrenamiento personalizado para corredores; y Tripsy, un organizador de viajes que mantiene a los usuarios libres de estrés. En el lado de los juegos para iPhone, finalistas como AFK Journey y Zenless Zone Zero dan vida a mundos visualmente cautivadores con narrativas ricas y tramas llenas de acción. Para los usuarios de iPad, Procreate Dreams encabeza la categoría de creatividad, permitiendo la narración animada, mientras que Assassin’s Creed Mirage encabeza los juegos para iPad con su aventura impulsada por la narrativa. De manera similar, los finalistas al Mac App of the Year, que incluyen Adobe Lightroom y OmniFocus 4, se centran en empoderar a los usuarios con herramientas de calidad profesional.

Apple también destaca aplicaciones que tienen un impacto cultural, con finalistas como DailyArt, que inspira la curiosidad por el arte, y BetterSleep, que ayuda a los usuarios a mejorar su descanso.

Apple Vision Pro debuta en los premios

Los premios de este año marcan el debut de la categoría Apple Vision Pro, destacando aplicaciones y juegos que muestran el potencial de la computación espacial. Los finalistas incluyen JigSpace, para explorar modelos 3D en realidad aumentada, y la aplicación de la NBA, que reimagina cómo los aficionados experimentan los deportes. Los juegos de Vision Pro como Vacation Simulator ofrecen entornos atractivos llenos de humor y creatividad.

Reconocimiento a la innovación

El jefe de la App Store Mundial de Apple, Carson Oliver, enfatizó la creatividad y artesanía de los desarrolladores, afirmando: “Desde juegos que transportan a los jugadores a nuevos mundos fantásticos, hasta aplicaciones que fomentan la creatividad, estos desarrolladores están ofreciendo experiencias notables que cautivan e inspiran”.

Los ganadores de los Premios App Store 2024 se anunciarán en las próximas semanas, pero los finalistas de este año ya destacan el talento diverso e innovador que prospera en las plataformas de Apple. Con categorías que reflejan el ecosistema de aplicaciones en evolución, incluida la emocionante nueva categoría Vision Pro, Apple continúa mostrando la creatividad de los desarrolladores de todo el mundo.

¡Estén atentos para más actualizaciones mientras Apple corona las mejores aplicaciones y juegos del año.

View Full Bio

Aleksandar es un entusiasta de la tecnología con una amplia gama de intereses, desde teléfonos inteligentes hasta la exploración del espacio. Su curiosidad se extiende a experimentos prácticos con sus gadgets y disfruta alternar entre diferentes marcas para experimentar las últimas innovaciones. Antes de unirse a PhoneArena, Aleksandar trabajó en el Google Art Project, digitalizando valiosas obras de arte y obteniendo diversas perspectivas sobre la tecnología. Cuando no está inmerso en la tecnología, Aleksandar es un amante de la naturaleza que disfruta de caminatas en la montaña, fotografía de la vida silvestre y conservación de la naturaleza. Sus intereses también se extienden a las artes marciales, correr y hacer snowboard, reflejando su enfoque dinámico hacia la vida y la tecnología.

“