Apple reintroduce la popular función de Calculadora en la beta 2 de iOS 18.3

Justo el otro día, Apple lanzó iOS 18.3 beta 2 y trajo de vuelta una función que había sido eliminada de la aplicación Calculadora con el lanzamiento de iOS 18. Antes del lanzamiento de iOS 18 en septiembre pasado, los usuarios de iPhone podían seguir ejecutando la última operación una y otra vez presionando el botón “igual”. Por ejemplo, digamos que estás multiplicando 8 por 4. Ahora, mis habilidades matemáticas no son lo que solían ser, pero la respuesta es 32. Pulsa el botón igual de nuevo y en iOS 18.3 beta 2, la aplicación Calculadora volverá a ejecutar la operación anterior. Así que esta vez, la respuesta anterior, 32, se multiplica por 4 dando como respuesta 128. Pulsa el botón “igual” nuevamente y la respuesta anterior, 128, se multiplica por 4 dándote la respuesta de 512. Pulsa de nuevo el botón “igual” y…bueno, ya te haces una idea. Sorprendentemente, cuando Apple eliminó esta función de la aplicación Calculadora en iOS 18, aparentemente molestó a más usuarios de iPhone de lo que podrías esperar, considerando que Apple ha traído de vuelta esta función bastante rápido. La aplicación Calculadora en iOS 18.3 Beta 2 restaura la capacidad de presionar el botón igual repetidamente para cálculos consecutivos, una función que se eliminó previamente en iOS 18, según 9to5Mac. pic.twitter.com/sdvyGQrTz5— Beta Profiles (@BetaProfiles) 7 de enero de 2025

Si el cambio en la aplicación Calculadora es tan importante para ti que no puedes esperar a que se lance la versión estable de iOS 18.3 hacia finales de este mes, puedes unirte al programa beta yendo a beta.apple.com (o haciendo clic en este enlace). Pulsa el botón azul “Registrarse” para unirte al programa beta. Una vez completado, coge tu iPhone y ve a Configuración > General > Actualización de software. En la parte superior de la página, pulsa en Actualizaciones beta. En la siguiente página, pulsa en iOS 18 Developer Beta. Pulsa “Atrás” en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver el aviso que te permite actualizar a iOS 18.3 beta 2.

Apple lanza iOS 18.3 beta 2 que trae de vuelta una función popular eliminada de la aplicación Calculadora. | Crédito de la imagen-PhoneArena

Antes de unirte al programa beta, asegúrate de haber hecho una copia de seguridad de tu iPhone y ten en cuenta que las versiones beta no son estables. Es posible que algunas funciones no funcionen y seguramente notarás una disminución en la vida de la batería. No podrás recibir versiones estables hasta que se lance la versión final de iOS 18.3 que te permitirá salir del programa beta. Si intentas salir del programa beta demasiado pronto, tu iPhone se borrará.

Si tu iPhone ya está ejecutando la primera versión beta de iOS 18.3, puedes instalar la nueva actualización yendo a Configuración > General > Actualización de software. Cuando veas el aviso, sigue las instrucciones para actualizar tu teléfono.