Apple Reduce los Valores de Canje para iPhones, Macs y Otros Dispositivos Seleccionados.

Apple hoy ajustó los valores de intercambio de dispositivos seleccionados en Estados Unidos, con varias reducciones de valor que entran en efecto en la serie iPhone 14, modelos de Apple Watch, ciertos Macs y iPads, y algunos smartphones Android.

La mayoría de las reducciones en los smartphones de Apple fueron leves: los valores de intercambio del iPhone 14 disminuyeron hasta $20, pero hubo recortes más grandes en los teléfonos Android. Mientras tanto, ciertos modelos de Apple Watch, iPad y Mac vieron los mayores ajustes a la baja. A continuación se muestran los últimos valores de intercambio.

iPhone 14

iPhone 14 Pro Max: Hasta $620 (vs. $630)

iPhone 14 Plus: Hasta $400 (vs. $420)

Apple Watch

Apple Watch Ultra: Hasta $355 (vs. $360)

Apple Watch SE (2da generación): Hasta $90 (vs. $110)

Apple Watch Series 7: Hasta $125 (vs. $140)

Mac

MacBook Pro: Hasta $925 (vs. $1,010)

MacBook Air: Hasta $485 (vs. $525)

MacBook: Hasta $130 (vs. $145)

iMac: Hasta $330 (vs. $420)

iPad

iPad Pro: Hasta $565 (vs. $580)

iPad: Hasta $225 (vs. $250)

Android

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: Hasta $235 (vs. $270)

Samsung Galaxy S22 5G: Hasta $170 (vs. $235)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Hasta $140 (vs. $150)

Google Pixel 6 Pro: Hasta $125 (vs. $150)

La lista completa de valores de intercambio se puede encontrar en el sitio web de intercambio de Apple.

