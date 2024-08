Apple recuerda a los desarrolladores del requisito de la Unión Europea que deben cumplir este año.

“

Los desarrolladores que deseen mantener sus aplicaciones en la App Store en la UE deben confirmar su condición de comerciante en los próximos meses. Apple ha recordado a los desarrolladores que deben presentar estos cambios para mostrar públicamente su dirección y número para cumplir con el nuevo requisito de la UE.

A principios de este año, Apple abrió las compuertas en Europa debido a la UE. En una enorme serie de cambios, motivados por la decisión del DMA, los usuarios de la UE ahora pueden utilizar la App Store o tiendas de aplicaciones alternativas. Eso incluye la capacidad de instalar nuevas tiendas de aplicaciones en tu iPhone, o incluso descargar nuevas aplicaciones directamente desde sitios web. Estos cambios han generado reacciones mixtas. Por un lado, algunos están contentos de poder acceder o distribuir aplicaciones lejos de las restricciones de la App Store de Apple. Pero otros están preocupados por el precedente que establecerá el control de la UE.

Además de la adición de tiendas de aplicaciones de terceros, Apple también anunció nuevas directrices de la App Store para los desarrolladores para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la UE. Esto incluye presentar un nuevo “estatus de comerciante” que requerirá la publicación pública de una dirección y número de teléfono. Los desarrolladores deben presentar este nuevo estatus antes del 16 de octubre, o sus aplicaciones serán eliminadas de la App Store a partir del 17 de febrero de 2025. Todo esto para que los desarrolladores cumplan con este nuevo requisito de la UE en la Ley de Servicios Digitales.

¿Qué significa este “estatus de comerciante”?

A partir del 16 de octubre, los desarrolladores que deseen publicar nuevas aplicaciones o enviar actualizaciones a aplicaciones existentes en la UE, deberán confirmar su estatus de “comerciante”. Esto significa que Apple necesita tus datos de contacto (dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico) que se mostrarán en tu página de la App Store. Todo esto para cumplir con el nuevo requisito de la UE en la Ley de Servicios Digitales.

La Ley de Servicios Digitales exige que Apple verifique y muestre la información de contacto de todos los comerciantes que distribuyen aplicaciones dentro de la UE. Y si obtienes algún beneficio de tu aplicación (ya sea a través de un costo inicial o compras dentro de la aplicación), se te clasifica como comerciante. Este requisito se aplica a cualquier desarrollador con una aplicación disponible en la UE.

Es comprensible que muchos desarrolladores no estén muy entusiasmados con esto. Pero si planeas lanzar una aplicación al público europeo, no hay forma de evitarlo. Si no presentas esta información, a partir del 17 de febrero de 2025, tu aplicación desaparecerá de la App Store en la UE.

Entonces, aunque pueda parecer un requisito invasivo por parte de Apple, recuerda que el gigante tecnológico es solo el intermediario aquí. La Ley de Servicios Digitales de la UE es la que manda aquí. Puedes encontrar más información sobre los requisitos exactos en las pautas de Apple.

