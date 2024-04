Apple reconoce error en la alarma del iPhone, promete solución en camino

Si bien los iPhones pueden ser una de las mejores opciones de compra disponibles, no los hace completamente inmunes a los bugs. Como resultado, a menudo nos encontramos con errores de vez en cuando. Varios informes de usuarios han surgido en las redes sociales en las últimas semanas, afirmando que las alarmas de los iPhones tienen un bug que impide que se reproduzca correctamente el sonido.

Ahora, Apple ha reconocido este bug de alarma del iPhone y confirmó que está trabajando en solucionar el problema. Cupertino confirmó el desarrollo al columnista tecnológico de The Wall Street Journal, Joanna Stern.

“¡Today Show me llamó anoche y me dijo que las alarmas del iPhone no están funcionando! No había escuchado esto, pero Apple confirmó esta mañana que es consciente de un problema que hace que algunas alarmas no reproduzcan un sonido y que está trabajando en una solución,” escribió Stern en un post en X.

Aunque no sabemos oficialmente la razón detrás de este bug, se especula que puede deberse a un glitch continuo con la función de Atención Aware en los iPhones. Para referencia, Atención Aware supuestamente silencia las alertas cuando estás mirando tu iPhone. Si esta característica tiene un error y erróneamente cree que estás mirando tu iPhone cuando no lo estás, baja erróneamente el volumen.

Ahora que Apple está trabajando en este bug, podríamos esperar que la empresa lo solucione con la próxima actualización menor o como una actualización separada en los próximos días. Mientras tanto, puedes confiar en nuestra guía para resolver este problema antes de una implementación oficial.

Fuente