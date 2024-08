Apple rebaja hasta $1,000 el nuevo MacBook Pro M3 en una gran venta, con precios desde $1,299.

El MacBook Pro M3 de Apple está viendo múltiples descuentos de alto valor en Best Buy y Amazon hoy, con hasta $1,000 de descuento en modelos seleccionados. Esto incluye un nuevo precio mínimo histórico en el MacBook Pro de 14 pulgadas M3 de 512GB a $1,299.00, en lugar de $1,599.00, y un descuento masivo de $1,000 en el modelo de 16 pulgadas exclusivamente para los miembros de Best Buy.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy y Amazon. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

En toda la línea de MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, encontrarás descuentos de $300-$400 en cada modelo tanto en Best Buy como en Amazon. En cuanto a los descuentos de Best Buy, la mayoría de estos no requieren una membresía My Best Buy Plus o Total y están disponibles para todos los clientes. La única excepción es el modelo M3 Pro de 512GB, que tiene un descuento adicional de $100 exclusivamente para los miembros de Best Buy.

Si estás buscando el MacBook Pro M3 de 16 pulgadas, también estamos siguiendo descuentos pronunciados en cada modelo en ambos minoristas. Los mayores ahorros se encontrarán en el modelo M3 Max, 48GB RAM, 1TB SSD en Best Buy, que está siendo descontado en $500 para todos los compradores, y un extra de $500 exclusivamente para los miembros de My Best Buy. Esto suma un descuento masivo de $1,000 en el MacBook Pro de 16 pulgadas de alta gama, al nuevo precio mínimo histórico de $2,999.00.

MacBook Pro de 14 pulgadas

M3 512GB – $1,299.00 ($300 de descuento) [igualado en Amazon]

M3, 8GB, 1TB – $1,499.00 ($300 de descuento) [igualado en Amazon]

M3, 16GB, 1TB – $1,699.00 ($300 de descuento) [igualado en Amazon]

M3 Pro 512GB – $1,599.00 ($400 de descuento) [solo para miembros de Best Buy]

M3 Pro 1TB – $2,099.00 ($300 de descuento) [igualado en Amazon]

M3 Max 1TB – $2,899.00 ($300 de descuento) [igualado en Amazon]

MacBook Pro de 16 pulgadas

M3 Pro, 18GB RAM, 512GB – $1,999.00 ($500 de descuento) [igualado en Amazon]

M3 Pro, 36GB RAM, 512GB – $2,399.00 ($500 de descuento) [igualado en Amazon]

M3 Max, 36GB RAM, 1TB – $2,999.00 ($500 de descuento) [igualado en Amazon]

M3 Max, 48GB RAM, 1TB – $2,999.00 ($1,000 de descuento) [solo para miembros de Best Buy]

Asegúrate de visitar nuestra completa Recopilación de Ofertas para comprar aún más productos y accesorios relacionados con Apple.

