Apple Promete Arreglar Error de Control Parental Ignorado Durante Mucho Tiempo Después de Ser Destacado por los Medios de Comunicación.

Apple finalmente abordará una solución alternativa a la restricción de Safari que ha existido durante años después de que el error fue resaltado por Joanna Stern de The Wall Street Journal. Los niños que tienen restricciones para ver ciertos sitios web con la función de Tiempo de Uso pueden pegar una cadena de caracteres en la barra de direcciones de Safari para evitar los controles parentales.

En un informe sobre Tiempo de Uso, Stern menciona que pudo utilizar una cadena de caracteres en el iPad de su hijo, eludiendo las restricciones que impiden el acceso a sitios web con contenido pornográfico, imágenes violentas y más. Pudo evadir Tiempo de Uso en dispositivos que ejecutan iOS y iPadOS 15, 16 y 17, así como macOS Sonoma.

En una declaración a Stern, Apple dijo que es consciente de un “problema con un protocolo de tecnología web subyacente para desarrolladores, que permite a un usuario evitar las restricciones de contenido web.” Se está planeando una corrección para “la próxima actualización de software.”

Los investigadores de seguridad que hablaron con Stern dijeron que el error se informó por primera vez a Apple en marzo de 2021, después de descubrir que introducir una cadena de caracteres permitiría evitar las restricciones de sitios web implementadas por los padres y las listas negras web en dispositivos de la empresa. El truco funcionó para evitar las restricciones en iPhones, iPads y Macs.

Apple les dijo a los investigadores que no era un problema de seguridad, y en su lugar les indicaron que presentaran un informe utilizando la herramienta de Comentarios. Después de enviar el informe, no hubo noticias de Apple. Intentar volver a enviar el error a Apple no recibió respuesta.

Apple ignoró el problema durante tres años hasta que Stern fue contactada y publicó el problema. Parece que la solución alternativa no era muy conocida o ampliamente explotada, ya que los dos investigadores de seguridad que la descubrieron nunca la compartieron.

Además de prometer una corrección, Apple dijo que está comprometido a mejorar el proceso que se utiliza para recibir y escalar informes de errores.

El informe de Stern destaca varios otros errores con Tiempo de Uso, incluidos problemas con límites de aplicaciones, gráficos de uso de Tiempo de Uso, notificaciones para más tiempo y Pedir permiso para comprar. Apple mejoró Tiempo de Uso con iOS 17.5, implementando correcciones para el seguimiento de uso de aplicaciones y dispositivos, límites de aplicaciones y solicitudes de tiempo, pero la empresa dice que habrá actualizaciones adicionales en próximas versiones de software.

