Apple prohíbe, luego levanta la prohibición, de 30 Macs que usan Beeper para iMessage.

Como desarrollador, Beeper, la aplicación de mensajería que intentó unificar varias plataformas de mensajería, ha tirado oficialmente la toalla en su batalla con Apple por iMessage. La empresa anunció el lunes que está deshabilitando nuevas conexiones de iMessage en Beeper Cloud, marcando efectivamente el fin de sus servicios relacionados con iMessage. Esta decisión se produce después de que la empresa abandonara Beeper Mini y redirigiera su enfoque a la aplicación principal de Beeper. El movimiento es una respuesta a usuarios que fueron prohibidos de usar iMessage en sus dispositivos después de configurar Beeper Cloud o Beeper Mini a través de sus Mac.

En una publicación en X, Beeper explicó que los usuarios que configuraron Beeper Cloud o Beeper Mini a través de sus Mac enfrentaron prohibiciones de usar iMessage en ese dispositivo específico. La empresa, reconociendo informes de usuarios, reveló que la prohibición afectó a 30 de sus 3,500 usuarios que configuraron iMessage en Beeper desde el 21 de diciembre. Reportadamente, Apple impuso la prohibición sin ninguna advertencia o aviso, lo que llevó a Beeper a comunicarse con Apple, sin recibir respuesta inicial.

Beeper decidió seguir adelante, pero Apple no lo hizo

Beeper implementó medidas a nivel de servidor después de una actualización de software del 21 de diciembre. La empresa anteriormente usaba sus propias Macs para la autorización de iMessage, y Apple no prohibió ninguna de esas computadoras. Beeper se puso en contacto con Apple con respecto al asunto, pero reportadamente no recibieron respuesta. Sin embargo, la situación cambió después de que Beeper se puso en contacto con The New York Times y este contactó a Apple sobre el problema. Dos días después, Apple comenzó a desbloquear las Mac afectadas, un movimiento considerado por Beeper como “espantoso” si las razones de las prohibiciones estaban relacionadas con “spam”

Aunque Beeper recibió informes de usuarios de que Apple desbloqueó sus computadoras a partir del 24 de enero, la empresa decidió deshabilitar nuevas conexiones de iMessage a Beeper Cloud en respuesta a las prohibiciones. Esto significa que iMessage en Beeper, ya sea a través de Cloud o Mini, ahora está completamente inactivo. Aunque Beeper podría potencialmente restablecer el acceso en el futuro, el enfoque actual está en la aplicación móvil de Beeper, que sirve como un centro universal para 14 aplicaciones de mensajería.

Para los usuarios que configuraron un cliente de Beeper Cloud después del 21 de diciembre, la empresa proporciona instrucciones sobre cómo eliminarlo. Mientras tanto, Beeper recomienda a los usuarios que todavía están experimentando las prohibiciones de iMessage en sus Mac que se pongan en contacto con el Soporte de Apple y reporten el problema a través de la aplicación de Beeper.