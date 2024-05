Apple profundiza en el error de iOS 17.5 que volvió a mostrar fotos eliminadas

A principios de esta semana, Apple lanzó iOS 17.5.1 para abordar un problema raro donde las fotos eliminadas reaparecerían en el dispositivo de un usuario después de instalar iOS 17.5. En las notas de la versión, Apple dijo que esto fue causado por una “corrupción de la base de datos”. La empresa ha confirmado algunos detalles adicionales a 9to5Mac para aclarar aún más la situación.

La participación de iCloud

Una pregunta que muchos tenían es cómo imágenes de fechas tan antiguas como 2010 resurgieron debido a este problema. Después de todo, la mayoría de la gente no está usando los mismos dispositivos ahora que en 2010. Apple me confirmó que iCloud Photos no es culpable de esto. En cambio, todo se reduce a la entrada corrupta en la base de datos que existía en el sistema de archivos del dispositivo.

Según Apple, las fotos que no se eliminaron completamente del dispositivo de un usuario no se sincronizaron con iCloud Photos. Esos archivos solo estaban en el dispositivo en sí. Sin embargo, los archivos podrían haber persistido de un dispositivo a otro al restaurar desde una copia de seguridad, al realizar una transferencia de dispositivo a dispositivo, o al restaurar desde una copia de seguridad de iCloud pero sin usar iCloud Photos.

¿Las fotos reaparecen en dispositivos vendidos? No.

En una publicación ahora eliminada, un usuario de Reddit la semana pasada afirmó que sus fotos reaparecieron en un iPad que le vendió a un amigo, a pesar de haber borrado el contenido de ese iPad antes de venderlo. Apple me dice que esta afirmación era falsa.

La empresa dice que después de que un dispositivo haya sido completamente borrado siguiendo los pasos a continuación, todos los archivos y contenido se borran permanentemente.

Abrir “Configuración”

Elegir “General”

Elegir “Transferir o Restablecer”

Elegir “Borrar todo el contenido y ajustes”

Siguiendo estos pasos, todo se borra permanentemente del dispositivo del usuario y no hay posibilidad de que las fotos antiguas reaparezcan más adelante. En la situación del usuario de Reddit, probablemente no siguieron los pasos correctos al restablecer su dispositivo antes de venderlo… o fabricaron la situación con la esperanza de ganar algo de karma en Reddit.

Un problema raro

Apple enfatiza repetidamente que este problema era raro y afectó a un pequeño número de usuarios y un pequeño número de fotos. La empresa no tenía y no tiene acceso a las fotos o videos de un usuario.

Esto sigue siendo un problema preocupante, pero hay consuelo en el hecho de que las fotos en cuestión no se almacenaban en iCloud y no podían haber reaparecido en un dispositivo después de que se borrara y vendiera correctamente.

Parte de esto también se debe a cómo funciona el almacenamiento NAND en general. Los archivos en el almacenamiento NAND no se eliminan realmente cuando emites un comando de eliminación; en su lugar, el espacio que ocupan se marca como disponible para uso futuro. Los datos reales permanecen intactos hasta que se escribe nueva información sobre ellos, por eso a menudo el software especializado puede recuperar archivos “eliminados”.

Además, cabe mencionar que iOS 17.5.1 no elimina automáticamente las fotos que reaparecieron después de actualizar a iOS 17.5. Si te viste afectado por este problema, tendrás que ir a la aplicación Fotos y eliminar esas imágenes manualmente. Las imágenes luego se moverán al álbum “Eliminados recientemente” en la aplicación Fotos, donde permanecerán durante 30 días. Puedes elegir eliminar esas imágenes inmediatamente seleccionando “Eliminar de todos los dispositivos” en el álbum “Eliminados recientemente”.

