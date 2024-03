Apple presenta la nueva MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el potente chip M3.Translation: Apple unveils the new MacBook Air with 13 and 15 inches with the powerful M3 chip.

March 4, 2024 COMUNICADO DE PRENSA Apple presenta la nueva MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el potente chip M3 La laptop más popular del mundo es mejor que nunca, con aún más rendimiento, Wi-Fi más rápido y soporte para hasta dos pantallas externas, todo en su diseño increíblemente delgado y ligero con hasta 18 horas de duración de la batería CUPERTINO, CALIFORNIA Apple anunció hoy la nueva MacBook Air con el potente chip M3, llevando su increíble combinación de rendimiento eficiente en energía y portabilidad a un nuevo nivel. Con M3, la MacBook Air es hasta un 60 por ciento más rápida que el modelo con el chip M1 y hasta 13 veces más rápida que la MacBook Air basada en Intel más rápida. Y con una Neural Engine más rápida y eficiente en M3, la MacBook Air continúa siendo la mejor laptop de consumo del mundo para la inteligencia artificial. La MacBook Air de 13 y 15 pulgadas cuentan con un diseño increíblemente delgado y ligero, hasta 18 horas de duración de la batería, una impresionante pantalla Liquid Retina y nuevas capacidades, incluido el soporte para hasta dos pantallas externas y Wi-Fi hasta 2 veces más rápido que la generación anterior. Con su resistente carcasa unibody de aluminio diseñada para durar, la nueva MacBook Air está disponible en cuatro colores hermosos: medianoche, que cuenta con un sello de anodización innovador para reducir las huellas dactilares; estelar; gris espacial; y plata. Combinado con su cámara, micrófonos y altavoces de clase mundial; carga MagSafe; su diseño silencioso y sin ventilador; y macOS, la MacBook Air ofrece una experiencia incomparable, convirtiendo el modelo de 13 pulgadas en la laptop más vendida del mundo y el modelo de 15 pulgadas en la laptop de 15 pulgadas más vendida del mundo. Los clientes pueden realizar pedidos a partir de hoy, con disponibilidad a partir del viernes 8 de marzo. “La MacBook Air es nuestra Mac más popular y querida, con más clientes eligiéndola sobre cualquier otra laptop. Y hoy se vuelve aún mejor con el chip M3 y nuevas capacidades,” dijo Greg Joswiak, vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple. “Desde estudiantes universitarios que persiguen sus títulos, hasta usuarios empresariales que necesitan una productividad potente, o cualquier persona que simplemente desee la incomparable combinación de rendimiento, portabilidad y duración de la batería líder en la industria, todo en un diseño sin ventilador, la nueva MacBook Air sigue siendo la mejor laptop delgada y ligera del mundo.” Rendimiento ultrarrápido con M3 Construido con tecnología líder de 3 nanómetros, el chip M3 ofrece un rendimiento aún más rápido y mayores capacidades para la MacBook Air. Con una potente CPU de 8 núcleos, hasta una GPU de 10 núcleos y soporte para hasta 24 GB de memoria unificada, la nueva MacBook Air es hasta un 60 por ciento más rápida que el modelo con M1 y hasta 13 veces más rápida que la MacBook Air basada en Intel más rápida. También cuenta con hasta 18 horas de duración de la batería, que son hasta seis horas más que una MacBook Air basada en Intel. Los usuarios sentirán la velocidad impresionante de M3 en todo lo que hagan, desde la productividad diaria hasta las tareas exigentes como la edición de fotos y videos, y el desarrollo de software. Y con la GPU de próxima generación de M3, la nueva MacBook Air admite el sombreado de malla y trazado de rayos acelerado por hardware, ofreciendo una iluminación, reflejos y sombras más precisos para experiencias de juego extremadamente realistas. También incluye el último motor multimedia con soporte para decodificación AV1, lo que proporciona experiencias de video más eficientes y de mayor calidad desde servicios de transmisión. M3 lleva el rendimiento de la MacBook Air aún más lejos: Los títulos de juegos como No Man’s Sky se ejecutan hasta un 60 por ciento más rápido que en la MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M1. Mejorar una imagen con AI mediante la función Super Resolución de Photomator es hasta un 40 por ciento más rápido que en el modelo de 13 pulgadas con el chip M1, y hasta 15 veces más rápido para los clientes que no han actualizado a una Mac con silicio de Apple. Trabajar en hojas de cálculo de Excel es hasta un 35 por ciento más rápido que en el modelo de 13 pulgadas con el chip M1, y hasta 3 veces más rápido para los clientes que no han actualizado a una Mac con silicio de Apple. La edición de video en Final Cut Pro es hasta un 60 por ciento más rápida que en el modelo de 13 pulgadas con el chip M1, y hasta 13 veces más rápida para los clientes que no han actualizado a una Mac con silicio de Apple. En comparación con una laptop PC con un procesador Intel Core i7, la MacBook Air ofrece hasta un 2 veces más de rendimiento, hasta un 50 por ciento de navegación web más rápida y hasta un 40 por ciento más de duración de la batería. La mejor laptop de consumo del mundo para la inteligencia artificial Con la transición al silicio de Apple, cada Mac es una excelente plataforma para la inteligencia artificial. M3 incluye una Neural Engine de 16 núcleos más rápida y eficiente, junto con aceleradores en la CPU y GPU para impulsar el aprendizaje automático en el dispositivo, convirtiendo a la MacBook Air en la mejor laptop de consumo del mundo para la inteligencia artificial. Aprovechando este rendimiento de inteligencia artificial increíble, macOS ofrece funciones inteligentes que aumentan la productividad y la creatividad, para que los usuarios puedan habilitar funciones de cámara potentes, texto a voz en tiempo real, traducción, predicciones de texto, comprensión visual, funciones de accesibilidad y mucho más. Con un amplio ecosistema de aplicaciones que ofrecen funciones avanzadas de inteligencia artificial, los usuarios pueden hacer de todo, desde verificar sus tareas con la Asistencia Matemática de IA en Goodnotes 6, hasta mejorar automáticamente fotos en Pixelmator Pro, hasta eliminar el ruido de fondo de un video con CapCut. Combinado con la arquitectura de memoria unificada del silicio de Apple, la MacBook Air también puede ejecutar modelos de IA optimizados, incluidos los modelos de lenguaje grandes (LLM) y los modelos de difusión para la generación de imágenes localmente con un gran rendimiento. Además del rendimiento en el dispositivo, la MacBook Air soporta soluciones basadas en la nube, lo que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de productividad y creatividad potentes que aprovechan el poder de la IA, como Microsoft Copilot para Microsoft 365, Canva y Adobe Firefly. La laptop más popular del mundo Más personas eligen la MacBook Air sobre cualquier otra laptop, y M3 eleva aún más el listón con su increíble combinación de rendimiento, portabilidad y capacidades que los usuarios adoran: Dos tamaños perfectos en un diseño súper portátil: Con una carcasa de aluminio resistente que está diseñada para durar, la MacBook Air de 13 y 15 pulgadas tiene una duración de batería fantástica, es increíblemente ligera y tiene menos de medio pulgada de grosor, para que los usuarios puedan trabajar, jugar o crear desde cualquier lugar. El modelo de 13 pulgadas proporciona lo último en portabilidad, mientras que el modelo de 15 pulgadas ofrece aún más espacio en pantalla para la multitarea. Hay un tamaño perfecto para todos, desde estudiantes en movimiento hasta profesionales empresariales que prefieren una pantalla más grande. Pantalla Liquid Retina magnífica: La MacBook Air cuenta con una brillante pantalla Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas con hasta 500 nits de brillo, soporte para 1 mil millones de colores y hasta 2 veces la resolución de laptops PC comparables. El contenido se ve vívido con detalles nítidos, y el texto aparece súper nítido. Soporte para hasta dos pantallas externas: La MacBook Air con M3 ahora admite hasta dos pantallas externas cuando la tapa de la laptop está cerrada, perfecto para usuarios empresariales o cualquier persona que requiera múltiples pantallas para la multitarea entre aplicaciones o para extender documentos al mismo tiempo. Conectividad versátil: La MacBook Air con M3 cuenta con Wi-Fi 6E, que ofrece velocidades de descarga hasta dos veces más rápidas que la generación anterior. También incluye carga MagSafe y dos puertos Thunderbolt para conectar accesorios, junto con un conector para auriculares de 3,5 mm. Cámara, micrófonos y altavoces: Con una cámara FaceTime HD de 1080p, los usuarios se verán mejor, ya sea que se estén conectando con amigos y familiares o colaborando con compañeros de trabajo de todo el mundo. Los usuarios también sonarán mejor con un arreglo de tres micrófonos y una claridad de voz mejorada en llamadas de audio y vídeo. La MacBook Air cuenta con un sistema de sonido envolvente con soporte para Audio Espacial junto con Dolby Atmos, para que los usuarios puedan disfrutar de escenarios de sonido tridimensionales para música y películas. Magic Keyboard y Touch ID: El cómodo y silencioso Magic Keyboard retroiluminado viene con una fila de funciones de altura completa con Touch ID, brindando a los usuarios una forma rápida, fácil y segura de desbloquear su Mac; iniciar sesión en aplicaciones y sitios web; y realizar compras con Apple Pay, todo con el toque de un dedo. La magia de macOS Junto con macOS, la experiencia de la MacBook Air es incomparable: macOS Sonoma: Los usuarios ahora pueden colocar widgets directamente en el escritorio, interactuar con ellos con un solo clic e incluso acceder al extenso ecosistema de widgets de iPhone en la MacBook Air. Las videoconferencias se vuelven más atractivas con excelentes características como Overlay de Presentador y Reacciones. Los perfiles en Safari mantienen la navegación separada entre múltiples temas o proyectos, mientras que las aplicaciones web proporcionan un acceso más rápido a sitios web favoritos. Y los juegos se vuelven aún mejores con el Modo Juego. Productividad mejorada: Todos los usuarios, incluidos los profesionales empresariales, pueden aprovechar la pantalla expansiva de la MacBook Air con Vista Dividida o extenderse en pantallas con soporte para hasta dos pantallas externas. Características como Escenario…