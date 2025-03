Apple presenta el iPad de 11ª generación con el chip A16 y más almacenamiento

“

Apple anunció hoy la 11a generación del iPad, ahora con el chip A16 Bionic y más almacenamiento.

El anuncio se produjo junto al debut del nuevo iPad Air, que ahora cuenta con el chip M3. Según el comunicado de prensa de Apple:

El chip A16 proporciona un salto en el rendimiento para las tareas y experiencias diarias en iPadOS, al tiempo que sigue ofreciendo una duración de batería de todo el día. En comparación con la generación anterior, el iPad actualizado con A16 es casi un 30 por ciento más rápido. De hecho, en comparación con el iPad con A13 Bionic, los usuarios verán hasta un 50 por ciento de mejora en el rendimiento general, y el A16 hace que el iPad actualizado sea hasta 6 veces más rápido que la tableta Android más vendida.

El nuevo ‌iPad‌ comienza con 128 GB de almacenamiento, y también está disponible en configuraciones de 256 GB y una nueva de 512 GB. El modelo anterior solo estaba disponible en configuraciones de 64 GB y 256 GB.

Está disponible en azul, rosa, amarillo y plata, y sigue teniendo un precio base de $349. Los clientes pueden reservar el nuevo ‌iPad‌ a partir de hoy, con el lanzamiento programado para el 12 de marzo.

