Apple potencia a Siri con ChatGPT en la renovación de inteligencia artificial.

Hace 32 minutosPor Zoe Kleinman, editor de tecnología • Liv McMahon, reportera de tecnologíaReutersApple próximamente presentará una nueva versión de su asistente de voz Siri y sistemas operativos con ChatGPT en un intento por alcanzar a sus competidores en la carrera de la inteligencia artificial.La empresa de teléfonos iPhone anunció la renovación de Siri junto con varias otras funciones nuevas en su show anual de desarrolladores el lunes. Esto forma parte de un sistema de inteligencia artificial personalizada llamado “Inteligencia Apple” que tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una forma más fácil de navegar por los dispositivos de Apple.Las actualizaciones de sus sistemas operativos iPhone y Mac permitirán el acceso a ChatGPT a través de una asociación con su desarrollador, OpenAI. ChatGPT también será utilizado para mejorar otras herramientas, incluyendo la generación de texto y asistencia por correo electrónico. La versión de prueba estará disponible en otoño.Apple ha enfrentado presiones para introducir nuevas funciones de inteligencia artificial en sus productos después del rápido ascenso de competidores que han adoptado la tecnología. Después de ser superada por Microsoft como la empresa más valiosa del mundo en enero, Apple fue superada nuevamente por Nvidia a principios de junio.Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, dijo que si bien el nuevo sistema de inteligencia artificial personal de Apple “debería ayudar a tranquilizar a los inversores nerviosos”, la integración de ChatGPT podría revelar y crear problemas más profundos para la empresa.”En cierto modo, esto hace que Apple admita sus limitaciones dado que ChatGPT entrará en juego en un punto en el que Siri ya no podrá ayudar a un usuario”, dijo a la BBC.Apple ha estado en gran medida ausente en la avalancha de productos de inteligencia artificial lanzados por empresas tecnológicas en los últimos meses. El Sr. Cook dijo a los inversores en 2023 que la empresa abordaría la tecnología con cuidado. El lunes, esos planes fueron finalmente presentados.¿Qué es ‘Inteligencia Apple’?“Inteligencia Apple” no es un producto ni una aplicación en sí misma. Se convertirá en parte de cada aplicación y producto de Apple que los clientes usen, ya sea un asistente de escritura que perfecciona los borradores de mensajes o su agenda que puede mostrarle la mejor ruta para llegar a su próxima cita.En ese sentido, es similar al asistente de inteligencia artificial Copilot de Microsoft, pero no tendrá que pagar extra para activarlo. Siri, el asistente de voz que Apple adquirió en 2010, ha sido renovado con una nueva interfaz y un enfoque más hablador para ayudar a los usuarios a navegar por sus dispositivos y aplicaciones de manera más fluida.Apple quiso destacar la seguridad de la Inteligencia Apple durante la presentación del lunes. Algunas tareas se llevarán a cabo en el dispositivo mismo, mientras que acciones más complejas que requieran más potencia se enviarán a la nube, pero no se almacenarán datos allí.Dado que requerirá una cantidad considerable de datos personales para ser verdaderamente útil (un dilema que enfrentan todos los productos de inteligencia artificial), esto es vital para su base de clientes que pagan precios elevados por sus productos en base a sus promesas de privacidad.